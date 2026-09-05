ওজন কমানো থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্যতালিকায় এই দুই সবজি রাখলেই কেল্লাফতে

ওজন কমানো থেকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, খাদ্যতালিকায় এই দুই সবজি রাখলেই কেল্লাফতে
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে ব্রকলি এবং ব্রাসেলস স্প্রাউট উভয়ই চমৎকার বিকল্প ।
Published : September 5, 2026 at 1:35 PM IST
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসে সবুজ শাকসবজি সবসময়ই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । ব্রকলি এবং ব্রাসেলস স্প্রাউট বিশেষ করে শীতকালীন মরশুমে পাওয়া যায় ৷ এছাড়াও এগুলিকে 'সুপারফুড' হিসাবে অভিহিত করা হয় । যদিও উভয়ই Brassica oleracea (ব্রাসিকা ওলেরেসিয়া) প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত, তবুও এদের পুষ্টিগুণে সামান্য পার্থক্য রয়েছে । যদি ভেবে থাকেন কোনটি বেশি উপকারী, তবে জানা প্রয়োজন কোনটির উপকারিতা বেশি ?
পুষ্টিগুণের তুলনা
ব্রকলিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও কে, ফোলেট, পটাশিয়াম এবং ফাইবার বা আঁশ থাকে । ব্রাসেলস স্প্রাউটেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ভিটামিন সি ও কে পাওয়া যায় ৷ তবে এতে ফাইবার এবং উদ্ভিদ-ভিত্তিক প্রোটিনের পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে ৷ যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখতে বা খিদে নিয়ন্ত্রণে কিছুটা বেশি কার্যকর ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: ব্রকোলিতে সালফোরাফেন নামক এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ৷ যা শরীরকে ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে রক্ষা করে এবং কোষগুলিকে সুরক্ষিত রাখে । ব্রাসেলস স্প্রাউটেও রয়েছে শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে ।
হজম ও ওজন নিয়ন্ত্রণ: ব্রাসেলস স্প্রাউটে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে ৷ যা খিদে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । অন্যদিকে, ব্রকলি তুলনামূলকভাবে হালকা ও সহজে হজমযোগ্য ৷ এটি খেলে পেট ফাঁপা বা ভারী অনুভূতির সমস্যা কম হয় ।
হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারিতা: ব্রাসেলস স্প্রাউটে ভিটামিন 'কে'-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে, ফলে হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য এটি সামান্য বেশি উপকারী ৷ তবে এই ক্ষেত্রে ব্রকলিও অত্যন্ত কার্যকর ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ও রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ:
ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ এই উভয় সবজিই কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । এছাড়া এগুলো রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখতে ও প্রদাহ কমাতে সহায়তা করে, যা হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে ।
ক্যানসার-প্রতিরোধী গুণাবলি:ব্রকলি ও ব্রাসেলস স্প্রাউট উভয়টিতেই 'গ্লুকোসিনোলেটস' (glucosinolates) নামক উপাদান থাকে । এই যৌগগুলো শরীরের বিষাক্ত পদার্থ দূর করার প্রক্রিয়াকে (ডিটক্সিফিকেশন) সক্রিয় করে এবং ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে ।
সরাসরি তুলনা করলে দেখা যায় যে, উভয় সবজিই অত্যন্ত পুষ্টিকর । ব্রকলি হালকা, সহজে হজমযোগ্য এবং বিভিন্নভাবে রান্না করে খাওয়া যায় ৷ অন্যদিকে ব্রাসেলস স্প্রাউটে ফাইবার ও ভিটামিন 'কে'-এর পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকে । শেষ পর্যন্ত, কোনটি আপনার জন্য বেশি উপকারী তা নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্যগত লক্ষ্যের উপর । তাই পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করতে সুষম খাদ্যাভ্যাসে এই দুটি সবজিই অন্তর্ভুক্ত করা সবচেয়ে ভালো ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10376324/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23631258/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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