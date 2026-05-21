সকালে ব্রাশ করার পরপরই ব্রেকফাস্ট করার অভ্যাস আছে ? সাবধান হয়ে 30 মিনিটের নিয়ম সম্পর্কে জানুন

সকালে ব্রাশ করার পরপরই ব্রেকফাস্ট করার অভ্যাস আছে ? সাবধান হয়ে 30 মিনিটের নিয়ম সম্পর্কে জানুন
দাঁত ব্রাশ করার পর অন্তত 30 মিনিট অপেক্ষা করা দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । জানুন বিস্তারিত ৷
Published : May 21, 2026 at 11:57 AM IST
দাঁতের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করার পরামর্শ দেওয়া হয় ৷ আদর্শগতভাবে খাবারের আগেই এটি করা উচিত ৷ তবে, দাঁত ব্রাশ করার ঠিক পরেই কিছু খাওয়া আসলে আপনার দাঁতের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন, দাঁত ব্রাশ করার পরপরই যদি আপনি কিছু খান বা পান করেন বিশেষ করে কমলার রসের মতো পানীয় তবে সেটির স্বাদ সাধারণত তেতো লাগে । দাঁত ব্রাশ (BRUSHING TEETH) করার ঠিক পরেই কিছু খাওয়াকে কেন একটি স্বাস্থ্যকর অভ্যাস হিসেবে গণ্য করা হয় না ? জানেন কি ?
দাঁত ব্রাশ করার কার্যকারিতা হ্রাস পায়: দাঁত ব্রাশ করার ঠিক পরেই যদি আমরা কিছু খাই বা পান করি, তবে আমরা ব্রাশ করার প্রক্রিয়ার কার্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটাই । মূলত, টুথপেস্টে বিদ্যমান ফ্লোরাইড দাঁতের এনামেলের ওপর একটি সুরক্ষাকারী আস্তরণ তৈরি করে ৷ যা স্বল্প সময়ের জন্য অটুট থাকে । তবে এই সময়ের মধ্যে খাবার গ্রহণ করলে ফ্লোরাইডের এই আস্তরণটি উঠে যায় ৷ ফলে খাবারের কণা, অ্যাসিড এবং ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণের মুখে দাঁতগুলি আরও বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়ে । টুথপেস্টে ফ্লোরাইডের একটি স্বাস্থ্যকর মাত্রা নিম্নোক্তভাবে কাজ করে:
দাঁতকে ক্ষয় বা ক্যাভিটি থেকে রক্ষা করে:
দাঁতকে মজবুত করে
অ্যাসিড ও ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়
এই খাবারগুলি অধিকতর ক্ষতিসাধন করে
সাধারণত দাঁত ব্রাশ করার ঠিক পরেই কিছু খাওয়া বা পান করা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হলেও, নির্দিষ্ট কিছু খাবার আপনার দাঁতের জন্য আরও বেশি ক্ষতিকর হতে পারে:
অম্লীয় খাবার: অম্লীয় উপাদান যেমন কমলালেবু, টমেটো বা ভিনিগার ৷ স্বভাবতই আপনার মুখের ভিতরের pH-এর মাত্রা কমিয়ে দেয় । এমনটা ঘটলে, আপনার দাঁতের এনামেল বা আবরণ দুর্বল হতে শুরু করে । তাই, এই ধরনের খাবার খাওয়ার পর দাঁত ব্রাশ করার আগে কিংবা দাঁতের কোনও চিকিৎসা করানোর আগে অন্তত 30 মিনিট অপেক্ষা করুন ।
মিষ্টি জাতীয় যেকোনও খাবার: দাঁত ব্রাশ করার পরেও বেশ কিছুক্ষণ ধরে ফ্লোরাইডের সুরক্ষাকারী প্রভাব বজায় থাকে ৷ যা আপনার দাঁতকে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে রক্ষা করে । তবে, ব্রাশ করার ঠিক পরেই কোনও মিষ্টি খাবার বিশেষ করে ঠান্ডা খাবার খেলে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে ।
ব্রাশ করার পরপরই যেসব খাবার আপনি খেতে পারেন:
নরম ফলমূল, যেমন- কলা এবং তরমুজ
দুগ্ধজাত পণ্য, যেমন- দই এবং পনির
কম অম্লযুক্ত খাবার, যেমন- গোটা শস্যদানা (whole grains) এবং বাদাম
ব্রাশ করার পরপরই যদি খেতেই হয়, তবে যেসব সতর্কতা অবলম্বন করবেন:
খাওয়ার পর জল পান করুন; এটি দাঁতে প্লাক বা ময়লার স্তর জমার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।
ফ্লোরাইডযুক্ত মাউথওয়াশ দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন ।
চিনিমুক্ত গাম (chewing gum) চিবান ৷ এটি মুখে লালার উৎপাদন বাড়াতে উদ্দীপনা জোগায় ৷ যা দাঁতের ফাঁকে আটকে থাকা খাবারের কণাগুলি সহজে দূর করতে এবং অম্লের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)