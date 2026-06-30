নবজাতকের বিকাশের জন্য শুধু শারীরিকই নয়, বরং মানসিক বিকাশের জন্যও মাতৃদুগ্ধ অমৃততুল্য ! গবেষণার তথ্য

নবজাতকের বিকাশের জন্য শুধু শারীরিকই নয়, বরং মানসিক বিকাশের জন্যও মাতৃদুগ্ধ অমৃততুল্য ! গবেষণার তথ্য
মায়ের দুধ কেবল শারীরিক নয়, বরং মানসিক বিকাশের জন্যও এক আশীর্বাদ; এটি শিশুকে এডিএইচডি (ADHD)-এর হাত থেকে রক্ষা করে ।
Published : June 30, 2026 at 12:37 PM IST
আমরা সবাই জানি যে নবজাতকের জন্য মাতৃ দুগ্ধ অমৃততুল্য ৷ তবে আপনি কি জানেন, শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশেও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ৷
সাম্প্রতিক এক গবেষণায় একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য উঠে এসেছে, জীবনের প্রথম ছয় মাস শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে তিন থেকে আট বছর বয়সের মধ্যে এডিএইচডি (ADHD) বা মনোযোগের ঘাটতি ও অতি-চঞ্চলতা জনিত সমস্যা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই গবেষণা সম্পর্কে ৷
এডিএইচডি কী এবং এই গবেষণাটি কোথায় পরিচালিত হয়েছিল ?
এই প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাটি নরওয়ের 37600 টি পরিবারের উপর পরিচালিত হয়েছিল ৷ তবে সামনে এগোনোর আগে এডিএইচডি বা অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপারঅ্যাকটিভিটি ডিসঅর্ডার আসলে কী, তা সঠিকভাবে বোঝা অপরিহার্য ।
আসলে এটি একটি 'স্নায়ু-বিকাশজনিত অবস্থা' (neurodevelopmental condition)। সহজ কথায় এই সমস্যায় আক্রান্ত শিশুরা কোনও একটি নির্দিষ্ট কাজে মনোযোগ দিতে হিমশিম খায় এবং তাদের মধ্যে অত্যধিক অস্থিরতা দেখা যায় । সাধারণত শৈশবের শুরুতেই এই অবস্থার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে ।
মাতৃদুগ্ধে লুকিয়ে থাকা মস্তিষ্কের বিকাশের রহস্য:
শিশুর পুষ্টির প্রধান উৎস হলো মায়ের দুধ । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মায়ের দুধে এমন কিছু অসাধারণ উপাদান রয়েছে যা শিশুর শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
মায়ের দুধে পাওয়া এসব বিশেষ উপাদানের মধ্যে রয়েছে:
লং-চেইন ফ্যাটি অ্যাসিড (Long-chain fatty acids)
অ্যামিনো অ্যাসিড
অ্যান্টিবডি
উপকারী ব্যাকটেরিয়া
বারগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা মাতৃদুগ্ধ কীভাবে শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানার জন্য কাজ করছেন ।
দীর্ঘ সময় ধরে বুকের দুধ পান: কম ঝুঁকি
গবেষণা চলাকালীন শিশুদের বেশ কয়েক মাস ধরে শুধুমাত্র মাতৃদুগ্ধ খাওয়ানো হয়েছিল । এরপর, শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো এবং পরবর্তীতে ADHD-র লক্ষণ দেখা দেওয়ার ঝুঁকির মধ্যকার সম্পর্কটি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় ।
বারগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিসিন বিভাগের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডঃ বেরিট স্ক্রেটিং সলবার্গ এই গবেষণার চমকপ্রদ ফলাফলগুলি তুলে ধরেন । তিনি বলেন, "আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোনও শিশুকে যত বেশি সময় ধরে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো হয়েছে, পরবর্তী জীবনে তাদের মধ্যে ADHD-র লক্ষণ তত কম দেখা গিয়েছে ।"
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12062847/