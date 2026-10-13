পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর অবশ্যই Breast Self Exam করুন, মাত্র 5 মিনিটেই পরীক্ষাটি করা সম্ভব

পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর অবশ্যই Breast Self Exam করুন, মাত্র 5 মিনিটেই পরীক্ষাটি করা সম্ভব
BREAST CANCER AWARENESS MONTH: মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসার একটি সাধারণ সমস্যা এবং চিকিৎসার জন্য এটি সময়মতো শনাক্ত করা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : October 13, 2026 at 7:11 PM IST
মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যানসার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় । প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা গেলে এর চিকিৎসা সহজ ও সফল হতে পারে । তবে সমস্যা হল, মহিলারা প্রায়ই এই বিষয়ে খুব একটা গুরুত্ব দেন না । তাই স্তন নিজে পরীক্ষা করার (Breast Self-Examination) পদ্ধতি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি ।
এটি কোনও চিকিৎসকের করা পরীক্ষার বিকল্প না হলেও, নিজের শরীর সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার একটি উপায় । এর মাধ্যমে স্তনে কোনও পরিবর্তন দেখা দিলে তা প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করা সম্ভব হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, বাড়িতে বসে কীভাবে স্তন নিজে পরীক্ষা করতে হয়, সেই সঠিক পদ্ধতিটি কী ।
এটি কখন এবং কত ঘন ঘন করা উচিত ?
আপনার যদি ঋতুস্রাব বা পিরিয়ড হয়ে থাকে, তবে প্রতি মাসে পিরিয়ড শেষ হওয়ার 3-5 দিন পর এই পরীক্ষাটি করুন । এই সময়ে হরমোনজনিত পরিবর্তন এবং স্তনের ফোলা ভাব কমে যায় । যেসব মহিলারা মেনোপজ বা রজোনিবৃত্তি হয়ে গিয়েছে, তারা প্রতি মাসের যেকোনও একটি নির্দিষ্ট দিন বেছে নিতে পারেন ।
কীভাবে নিজে নিজের স্তন পরীক্ষা করবেন ?
আয়নার সামনে দেখে পরীক্ষা:
প্রথমে পোশাক খুলে আপনার ঘরের আয়নার সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ান । কোমরে হাত রাখুন এবং মাথা সোজা রেখে লক্ষ্য করুন যে স্তনের আকৃতি, রঙ বা আকারে কোনও হঠাৎ পরিবর্তন হয়েছে কি না । স্তনের চামড়ায় কোনও গর্ত বা টোল পড়া (dimpling), কুঁচকে যাওয়া বা কমলার খোসার মতো অমসৃণ ভাব দেখা যাচ্ছে কি না, সেদিকে খেয়াল করুন । এছাড়া স্তনবৃন্তের অভিমুখ পরিবর্তন, ভিতরের দিকে ঢুকে যাওয়া (Retraction) বা অস্বাভাবিক কোনও নিঃসরণ হচ্ছে কি না, তাও পরীক্ষা করে দেখুন ।
শুয়ে পরীক্ষা করা:
পিঠের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে শুয়ে পড়ুন এবং যে স্তন পরীক্ষা করতে চান, তার পাশের কাঁধের নীচে একটি বালিশ রাখুন । বিপরীত হাতের আঙুলের ডগা ব্যবহার করে স্তনটি অনুভব করুন এবং কোনও চাকা বা পিণ্ড (lump) আছে কি না তা পরীক্ষা করুন ।
দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করা:
সোজা হয়ে দাঁড়ান এবং আঙুল দিয়ে ছোট বৃত্তাকার গতিতে প্রথমে হালকা ও পরে একটু জোরে চাপ দিয়ে স্তনের ভিতরের কলা বা টিস্যু পরীক্ষা করুন । স্তনবৃন্ত থেকে শুরু করে বাইরের দিকে অগ্রসর হোন ৷ পরীক্ষাটি কেবল স্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবেন না । স্তনের মাঝখানের অংশ, বগল, কলারবোন (collarbone) এবং পেটের উপরের অংশ পর্যন্ত পরীক্ষাটি করে নিশ্চিত করুন ।
অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া গেলে কী করবেন ?
নিজেকে পরীক্ষা করার সময় যদি কোনও চাকা, ফোলা ভাব বা ব্যথা অনুভব করেন, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । সব চাকা বা পিণ্ডই যে স্তন ক্যানসারের লক্ষণ তা নয়, তবে সেগুলিকে উপেক্ষা করা বিপজ্জনক হতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK565846/?report=reader
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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