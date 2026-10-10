স্তনে চুলকানিকে অ্যালার্জি বলে উড়িয়ে দিলে বড় বিপদ হতে পারে, স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাসে জানালেন চিকিৎসক

স্তনে চুলকানিকে অ্যালার্জি বলে উড়িয়ে দিলে বড় বিপদ হতে পারে, স্তন ক্যানসার সচেতনতা মাসে জানালেন চিকিৎসক
Breast Cancer Awareness Month: স্তনে চুলকানি ক্যানসারের বিরল লক্ষণের একটি হতে পারে, তাই এই বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ।
Published : October 10, 2026 at 11:44 AM IST
স্তনে চুলকানি একটি সাধারণ সমস্যা, যা শুষ্ক ত্বক, অ্যালার্জি, অতিরিক্ত ঘাম, ত্বকের জ্বালাপোড়া বা সংক্রমণের কারণে হতে পারে । বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এটি উদ্বেগের বিষয় নয়, তবে চুলকানি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং এর পাশাপাশি ত্বকে কোনও পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে তা উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক, কখন স্তনের চুলকানি উদ্বেগের কারণ হতে পারে এবং কখন তা সাধারণ বিষয় হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে ।
স্তন ক্যানসারের ক্ষেত্রে চুলকানির সমস্যা কতটা সাধারণ ?
শুধুমাত্র চুলকানি স্তন ক্যানসারের লক্ষণ নয়, তবে দীর্ঘস্থায়ী চুলকানির সঙ্গে যদি ত্বক লাল হয়ে যাওয়া, নিপলের পরিবর্তন কিংবা ত্বক মোটা ও আঁশযুক্ত হয়ে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয়, তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি । সঠিক সময়ে এই লক্ষণগুলি শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
ক্যানসার সবসময় পিণ্ড হিসেবে প্রকাশ পায় না: একটি সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে যে স্তন ক্যানসার সবসময় স্তনে একটি পিণ্ড হিসাবে প্রকাশ পায় ৷ তবে, আরও বেশ কিছু লক্ষণ রয়েছে যা প্রায়শই অলক্ষিত থেকে যায় । এগুলির মধ্যে রয়েছে স্তনের আকৃতির পরিবর্তন, টোল পড়া, কমলার খোসার মতো ত্বকের গঠন, স্তনবৃন্ত ভেতরের দিকে ঢুকে যাওয়া, স্তনবৃন্ত থেকে নিঃসরণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা বা ফোলাভাব ।
ক্য়ানসার বিশেষজ্ঞ ডাঃ শুভদ্বীপ চক্রবর্তী বলেন, "কমন যেটা হয় পেনলেস মাংসপিণ্ড ধরা পরে ৷ তবে অনেকসময় নিপলে সসম্যা দেখা দিতে পারে যেমন- কমলার খোসার মতো দেখা দিতে পারে ৷ এগুলি পরবর্তীকালে ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ৷ এছাড়াও শিরাগুলি লক্ষণ ফুটো ওঠে ৷ এই ধরনের কোনও লক্ষণ দেখা দিলে একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া জরুরি ৷"
মনে রাখা জরুরি, এই লক্ষণগুলি কখনও কখনও ক্যানসার নয়, এমন শারীরিক সমস্যার কারণেও দেখা দিতে পারে । তাই সঠিক তথ্য জানতে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি ।
প্রাথমিক পর্যায়ে স্তন ক্যানসার সাধারণ চর্মরোগের মতো মনে হতে পারে:
স্তনের ক্যানসারের কিছু বিরল ধরণ প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ চর্মরোগের মতো মনে হতে পারে । উদাহরণস্বরূপ, স্তনের 'প্যাজেটস ডিজিজ' (Paget's disease)-এর কারণে চুলকানি, লালচে ভাব, জ্বালাপোড়া এবং চামড়া আঁশযুক্ত হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । এই লক্ষণগুলিকে প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়, কারণ এগুলিকে অনেক সময় একজিমা বা অ্যালার্জির সমস্যা বলে ভুল করা হতে পারে ।
ইনফ্ল্যামেটরি ব্রেস্ট ক্যানসার: 'ইনফ্ল্যামেটরি ব্রেস্ট ক্যানসার' হল ক্যানসারের একটি বিরল কিন্তু দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ধরণ, যা স্তনে ফোলা ভাব, লালচে আভা এবং চামড়া মোটা হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । এছাড়া, স্তনের উপরিভাগ দেখতে অনেকটা কমলার খোসার মতো অমসৃণ হয়ে যেতে পারে ৷ এক্ষেত্রে স্তনে কোনও চাকা বা পিণ্ড থাকা ক্যানসারের একমাত্র লক্ষণ নাও হতে পারে বলে জানান চিকিৎসক । যেহেতু এই লক্ষণগুলো ত্বকের সংক্রমণের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
স্তনে চুলকানি মানেই সবসময় ক্যানসার নয়:
চিকিৎসক আরও বলেন, "এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ স্তনে চুলকানি মানেই সবসময় ক্যানসার নয় । অনেক সময় শুষ্ক ত্বকের কারণে এমনটা হতে পারে, যা ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারের মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব । তবে, এসব ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও যদি দীর্ঘ সময় ধরে চুলকানি, লালচে ভাব, ব্যথা এবং ফোলা ভাব বজায় থাকে, তবে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন ।"