ETV Bharat / health

ব্রেকফাস্টে রাখুন এই স্বাস্থ্যকর খাবার, প্রোটিনের অভাব হবে না

শরীরকে সুস্থ ও ফিট রাখতে এবং মস্তিষ্কের সর্বোত্তম কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে, দিনের প্রথম খাবার অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট অবশ্যই স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই ।

Lifestyle
ব্রেকফাস্টে রাখুন এই স্বাস্থ্যকর খাবার
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : March 20, 2026 at 2:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বর্তমান জীবনের দ্রুতগতির ছন্দে, মানুষ প্রায়শই সকালের নাস্তাটি তাড়াহুড়ো করে সেরে নেয় অথবা বাহারি ও চটজলদি তৈরি করা যায় এমন খাবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে । চা, কফি, বিস্কুট, পাউরুটি কিংবা প্যাকেটজাত খাবারই এখন অধিকাংশ মানুষের কাছে ব্রেকফাস্টে সহজ ও পছন্দের বিকল্প হয়ে উঠেছে । তবে, যদি দিনের শুরুটা একটি স্বাস্থ্যকর ও সুষম ব্রেকফাস্ট দিয়ে করা যায়, তবে শরীর সারাদিন সতেজ ও কর্মচঞ্চল থাকে এবং বিভিন্ন জীবনযাত্রাজনিত রোগ থেকেও সুরক্ষিত থাকে ।

সকালের ব্রেকফাস্টে আমাদের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাবার হিসেবে গণ্য করা হয় । এটি কেবল শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তিই জোগায় না, বরং শরীরের বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজমকেও সচল করে তোলে । ঠিক এই কারণেই, ব্রেকফাস্টে এমন সব খাবার রাখা উচিত যা পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ ৷ বিশেষ করে প্রোটিনযুক্ত খাবার । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ব্রেকফাস্টের জন্য এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবারের বিকল্প সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ।

স্প্রাউটস (অঙ্কুরিত শস্য): ব্রেকফাস্টে অঙ্কুরিত শস্য বা 'স্প্রাউটস' খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । সাধারণত এর মধ্যে থাকে অঙ্কুরিত মুগ ডাল, কালো ছোলা, বরবটি বা কালো মটর এবং ভুট্টা । মজার ব্যাপার হলো, এই খাবারগুলির মধ্যে থাকা পুষ্টি উপাদানগুলি অঙ্কুরিত হওয়ার পরেই প্রকৃতপক্ষে আরও বৃদ্ধি পায় । স্প্রাউটসে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার (তন্তু), ভিটামিন এবং খনিজ উপাদান থাকে ৷ আর এই সবকটি উপাদানই শরীরকে সারাদিন কর্মক্ষম ও সচল রাখতে সহায়তা করে । আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তবে ব্রেকফাস্টে হিসাবে এটি হতে পারে আপনার জন্য একটি আদর্শ পছন্দ ।

চিলা: স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্টের কথা উঠলে, চিলা যা ভারতীয় পরিবারগুলিতে সচরাচর তৈরি করা হয় একটি জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যবাহী খাবার হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এটি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী । আমাদের ঘরোয়া পরিবেশে চিলা নানাবিধ উপায়ে তৈরি করা হয়ে থাকে ৷ এর জনপ্রিয় ধরণগুলির মধ্যে রয়েছে বেসন চিলা (যা ছোলার বেসন দিয়ে তৈরি), মুগ ডালের চিলা (যা মুগ ডাল দিয়ে তৈরি) এবং মাল্টিগ্রেইন চিলা । এই ধরণগুলি প্রোটিন, ফাইবার এবং অসংখ্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ ।

ছাতু পরোটা: আমাদের অঞ্চলে ছাতু পরোটাও ব্যাপকভাবে প্রচলিত । এটি একটি স্বাস্থ্যকর ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার, যা ব্রেকফাস্ট হিসাবে একটি চমৎকার বিকল্প । প্রোটিন ও ফাইবার উভয় উপাদানেই ভরপুর এই সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ব্রেকফাস্টটি সাধারণত দই, আচার কিংবা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করা হয় । ছাতু পরোটা হল বিহারের একটি ঐতিহ্যবাহী প্রাতরাশ । সকালের খাবারে এই পদটি অন্তর্ভুক্ত করলে আপনি অতিরিক্ত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারেন; এর উচ্চমাত্রার ফাইবার উপাদানই এর মূল কারণ ।

TAGGED:

BREAKFAST BOOST
HEALTHY LIFESTYLE
স্বাস্থ্যকর খাবার
BOOST PROTEIN RICH INDIAN RECIPES

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.