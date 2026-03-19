শরীরের শর্করা ভক্ষণ করে শক্তি সঞ্চয় করে মস্তিষ্কের টিউমার, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

শরীরের শর্করা ভক্ষণ করে শক্তি সঞ্চয় করে মস্তিষ্কের টিউমার, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
মস্তিষ্কের টিউমারগুলি তাদের বৃদ্ধির জন্য আমাদের শরীরের ফ্রুক্টোজ ব্যবহার করে ।
Published : March 19, 2026 at 10:08 AM IST
কল্পনা করুন কেউ আপনারই ঘরের যাবতীয় রসদ ব্যবহার করে নিজের শক্তি সঞ্চয় করছে, কেবল এই উদ্দেশ্যে যে, শেষমেশ সে আপনার ওপরই আক্রমণ চালাবে । গ্লিওব্লাস্টোমা ঠিক এমনই এক প্রতিপক্ষ । এটি এক ধরণের মস্তিষ্কের টিউমার, যা মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরে দানা বাঁধে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায় ।
Proceedings of the National Academy of Sciences* (PNAS)-এ মস্তিষ্কের টিউমার সম্পর্কিত একটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, যা এমনকি বিজ্ঞানীদেরও বিস্মিত করেছে । এই গবেষণা অনুযায়ী, গ্লিওব্লাস্টোমা আমাদের শরীরের শর্করা বিপাক প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
চিনি কীভাবে টিউমারের অস্ত্রে পরিণত হয় ?
সাধারণত আমাদের শরীর ফ্রুক্টোজকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে; তবে গ্লিওব্লাস্টোমার ক্ষেত্রে এটি একটি প্রাণঘাতী ফাঁদ হিসেবে কাজ করে । গবেষণামতে, এই টিউমারটি শরীরের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ফ্রুক্টোজ শোষণ করে নেয় । এর ফলে কেবল টিউমারটির দ্রুত বৃদ্ধিই ঘটে না, বরং আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে ।
এই পুরো প্রক্রিয়া চলাকালীন, আমাদের মস্তিষ্কের প্রতিরক্ষাকারী কোষগুলো যা 'মাইক্রোগ্লিয়া' নামে পরিচিত ৷ অজান্তেই টিউমারের মিত্র হয়ে ওঠে । মাইক্রোগ্লিয়া হল আমাদের মস্তিষ্কের সেই রোগ-প্রতিরোধক কোষ, যা আমাদের বিভিন্ন রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে ৷ তবে এই গবেষণায় উঠে এসেছে যে, একমাত্র এই কোষগুলিই ফ্রুক্টোজ ভেঙে ফেলার সক্ষমতা রাখে ।
GLUT5: টিউমারের পথ প্রশস্তকারী
মাইক্রোগ্লিয়াল কোষে GLUT5 নামক একটি ট্রান্সপোর্টার বা বাহক থাকে । এই নির্দিষ্ট ট্রান্সপোর্টারটিই কোষের অভ্যন্তরে ফ্রুক্টোজের প্রবেশ সহজতর করে । একবার কোষের ভেতরে প্রবেশ করার পর, ফ্রুক্টোজ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয় এবং টিউমারের বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয় ।
বিজ্ঞানীরা যখন ইঁদুরের ওপর এই পরীক্ষাটি চালান বিশেষ করে তাদের শরীর থেকে GLUT5 ট্রান্সপোর্টারটি অপসারণ করার মাধ্যমে তখন ফলাফল ছিল বিস্ময়কর:
টিউমারের বৃদ্ধি প্রায় পুরোপুরি থেমে গিয়েছিল ।
শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুনরায় সক্রিয় হয়ে উঠেছিল ।
ক্যানসার-প্রতিরোধী 'টি-কোষ' (T-cells)-এর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছিল ।
শরীরের অভ্যন্তরে প্রদাহ-সৃষ্টিকারী 'সাইটোকাইন'-এর মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে টিউমারের ওপর আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল ।
চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন আশা
এই প্রথম বিজ্ঞান দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করল যে, কীভাবে শর্করা বিপাক (Sugar Metabolism) শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে দমন করে এবং এর মাধ্যমে ক্যান্সারের অগ্রযাত্রাকে ত্বরান্বিত করে । এই আবিষ্কার ভবিষ্যতের চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে । আমরা যদি ফ্রুক্টোজ প্রবেশের এই নির্দিষ্ট পথটিকে অবরুদ্ধ করতে সফল হই, তবে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি যেমন 'ইমিউনোথেরাপি' রোগীদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে ।
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2521256123
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)