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লাউ দিয়ে বানিয়ে নিন স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট, কীভাবে বানাবেন দেখুন

Healthy Breakfast: ব্রেকফাস্টে যদি হালকা ও স্বাস্থ্যকর কিছু খেতে চান, তবে লাউ দিয়ে তৈরি এই পদটি খেয়ে দেখতে পারেন ৷

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স্বাস্থ্যকর ব্রেকফাস্ট (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 2, 2026 at 12:49 PM IST

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বেশির ভাগ মানুষই লাউ দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয় । তবে এমন কিছু খাবার বানিয়ে খেলে জিভি জল আনা স্বাদ দেবে ৷ এটি তৈরি করা সহজ এবং স্বাদও ভালোই । আপনি হয়ত অনেক লাউয়ের সবজি এবং পরোটা খেয়েছেন, কিন্তু এটি থেকে তৈরি এই ব্রেকফাস্ট আপনার মন জয় করবে । এই স্ন্যাকস তৈরি করুন ৷ পাতলা এবং কম বীজ সহ লাউ নিন । খোসা ছাড়িয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন । এটিকে সূক্ষ্মভাবে ঝাঁঝরা করলে, লাউয়ের ফাইবারগুলি ভালোভাবে মিশে যায় এবং এটি ব্রেকফাস্টের জন্যও ভালো লাগে ।

মশলা যোগ করে মিশ্রণ প্রস্তুত করুন

হলুদ, লাল মরিচ, সেলারি এবং স্বাদ অনুযায়ী নুন দিন । এর পর বেসন, সুজি এবং কিছু দই দিন । সাবধানে শুরুতে খুব বেশি জল মেসাবেন না । প্রয়োজন অনুযায়ী কিছু জল যোগ করুন এবং এটি খুব ঘন বা খুব পাতলা না করার চেষ্টা করুন । এবার একটি প্যান নিন এবং তাতে সামান্য তেল গরম করুন । হিং, জিরে, সর্ষে এবং যদি ইচ্ছা হয়, কিছু ধনে বীজ যোগ করে তড়কা তৈরি করুন । এর পরে, আগুনের গতি কমিয়ে প্রস্তুত মিশ্রণটি প্যানে ঢেলে দিন । প্যানে মিশ্রণটি ভালোভাবে ছড়িয়ে দেওয়া জরুরি । বেশি পুরু রাখলে ভিতর থেকে কাঁচা থাকতে পারে । কম আঁচে প্রায় 5-6 মিনিট রান্না হতে দিন । সময়ে সময়ে পরীক্ষা করতে থাকুন মিশ্রণটি প্যানে লেগে যাচ্ছে কি না ।

ভালোভাবে রান্না করার পর একটি ট্রে-তে তুলে নিন

মিশ্রণটি পুরোপুরি রান্না হয়ে যখন ঘন হয়ে আসবে, তখন তেল মাখানো একটি ট্রে-তে এটি ঢেলে নিন । চামচ বা স্প্যাচুলার সাহায্যে এটি সমানভাবে ছড়িয়ে দিন । ভালোভাবে জমে বা শক্ত হওয়ার জন্য এটিকে কয়েক মিনিট রেখে দিন । জমে গেলে ট্রে থেকে নামিয়ে আপনার পছন্দমতো আকারে কেটে নিন ৷ শিশুদের জন্য ত্রিভুজ বা অন্য কোনও মজার আকৃতিতে কাটতে পারেন ।

মচমচে ভাব আনতে ফোড়ন দিন

একটি প্যানে সামান্য তেল গরম করে তাতে সরিষা দানা, সাদা তিল, কাঁচা লঙ্কা ও কারিপাতা দিন । এরপর, কেটে রাখা লাউয়ের টুকরোগুলি প্যানে দিন । খুব বেশি আঁচে রান্না করবেন না; বরং কম থেকে মাঝারি আঁচে দুই পাশ ভালোভাবে ভেজে নিন । এতে বাইরের অংশটি কিছুটা মচমচে হবে এবং ভিতরটাও ভালোভাবে রান্না হবে । সবশেষে মিহি করে কুচি করা তাজা ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন । চাইলে সবুজ চাটনি বা দইয়ের সঙ্গে এটি পরিবেশন করতে পারেন ।

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