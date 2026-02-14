ক্ষারযুক্ত জল রোগ দূরে রাখে, রান্নাঘরের উপকরণ ব্যবহার করে বাড়িতে এটি তৈরি করুন
ক্ষারীয় জল হল বিশেষভাবে পরিশোধিত জল । আপনি এটি বাণিজ্যিকভাবে কিনতে পারেন অথবা সহজেই বাড়িতে তৈরি করতে পারেন ।
Published : February 14, 2026 at 10:58 AM IST
আপনি হয়তো অনেক মুদি দোকানে, জিমে, এমনকি সেলিব্রিটিদের হাতেও ক্ষারীয় জল বিক্রি হতে দেখেছেন । পানকারীরা দাবি করেন এটি তাদের আরও শক্তি দেয়, অসুস্থতা কমায় এবং বার্ধক্য কমিয়ে দেয় । এই দাবিগুলির মধ্যে, জেনে নেওয়া প্রোয়জন কীভাবে ক্ষারীয় জল অন্যান্য তরল থেকে আলাদা এবং উপকারী ।
জল অম্লীয় না ক্ষারীয় তা নির্ণয় করার উপায় নির্নয় করা দরকার ৷
একটি তরলের pH নির্ধারণ করে যে এটি নিরপেক্ষ, অম্লীয়, না ক্ষারীয়। উদাহরণস্বরূপ, স্বাভাবিক পানির pH 7 থাকে এবং অন্যান্য তরলের pH এর চেয়ে বেশি বা কম থাকে:
pH 7: নিরপেক্ষ
pH 7 এর কম: অ্যাসিডিক
pH 7 এর বেশি: ক্ষারীয়
এই পানীয়গুলি প্রাকৃতিকভাবে ক্ষারীয়
নারকেলের জল
ক্যামোমাইল, পুদিনা, বা আদা চা
উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ যেমন বাদাম, নারকেল
পালং শাক, সেলারি, শসা বা গমের ঘাস দিয়ে তৈরি সবুজ রস
এই পানীয়গুলি প্রাকৃতিকভাবে অম্লীয়
লেবু, ক্র্যানবেরি, কমলালেবু, আনারস এবং আপেলের মতো ফলের রস
সোডা
কফি
চা
ক্ষারীয় পানীয়ের উপকারিতাগুলি হল:
জলজল উন্নত করে
পাকস্থলীর অ্যাসিড নিরপেক্ষ করে
হাড়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি করে
শরীরকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করে
ক্ষারীয় জল কি এত গুরুত্বপূর্ণ ?
সুস্থ মানুষের জন্য পরিমিত পরিমাণে ক্ষারীয় জল পান করা ঠিক আছে । তবে, এটি অপরিহার্য নয় কারণ জলের জন্য কেবল এর উপর নির্ভর করা ক্ষতিকারক হতে পারে ।
এখানে ক্ষারীয় জল কীভাবে প্রস্তুত করবেন ?
লেবুর রস দিয়ে: যদিও লেবু প্রাকৃতিকভাবে অম্লীয়, তবে এর উচ্চ খনিজ উপাদান এবং কম চিনির পরিমাণ জলকে ক্ষারীয় করতে সাহায্য করতে পারে । ঘরের তাপমাত্রায় 300 মিলি পরিষ্কার জলে এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ লেবুর রস যোগ করুন ।
বেকিং সোডা: প্রায় সাড়ে তিন লিটার পরিষ্কার জলে হাফ চা চামচ বেকিং সোডা যোগ করুন । ভালো করে নাড়ুন । এই জল পান করার আগে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন, বিশেষ করে যাঁদের উচ্চ রক্তচাপ আছে তাঁদের জন্য ।
শসা এবং লেবু: এক লিটার পরিষ্কার জলে অর্ধেক শসার টুকরো, অর্ধেক লেবুর টুকরো এবং কয়েকটি পুদিনা পাতা যোগ করুন । ঢেকে কয়েক ঘণ্টা ধরে ভিজিয়ে রাখুন । ইচ্ছা করলে, আপনি আদার একটি ছোট টুকরোও যোগ করতে পারেন ।
এই ব্যক্তিদের এটি পান করা উচিত নয়:
- অ্যাসিড রিফ্লাক্সের চিকিৎসাধীন রোগীরা
- কিডনি রোগের রোগীরা
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/is-alkaline-water-better
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)