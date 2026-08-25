ওটস ও বেরি থেকে শুরু করে অ্যাভোকাডো, প্রতিদিন এই খাবারগুলি খান মেজাজ ফুরফুরে থাকবে
আপনি যদি মন-মেজাজ ভালো রাখতে চান, তবে আজই আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই 10টি চমৎকার খাবার অন্তর্ভুক্ত করুন ।
Published : August 25, 2026 at 1:10 PM IST
বর্তমান দ্রুতগতির জীবনযাত্রা, অফিসের কাজের প্রচণ্ড চাপ এবং দৈনন্দিন দুশ্চিন্তা আমাদের মেজাজ বা মানসিক অবস্থার ওপর গভীর প্রভাব ফেলে । এর ফলে আমরা প্রায়শই ক্লান্তি, মানসিক চাপ ও বিষণ্নতার শিকার হই । এর একটি অন্যতম মূল কারণ হল আমাদের শরীরে ‘হ্যাপি হরমোন’-এর (সুখদায়ক হরমোন) মাত্রা কমে যাওয়া ।
যদিও এই হরমোনগুলির ভারসাম্য বজায় রাখতে যোগব্যায়াম, ধ্যান এবং নিয়মিত শরীরচর্চা অত্যন্ত কার্যকর ৷ তবে আপনি কি জানেন খাদ্যাভ্যাসও এক্ষেত্রে জাদুকরী ভূমিকা পালন করতে পারে ? প্রকৃতপক্ষে, সঠিক পুষ্টি কেবল মানসিক চাপকেই দূরে রাখে না, বরং আপনার মানসিক ও আবেগীয় সুস্থতাকেও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে ।
ডার্ক চকলেট: ডার্ক চকলেট কেবল স্বাদের তৃপ্তিই দেয় না, বরং মেজাজ ভালো রাখতেও দারুণ ভূমিকা পালন করে । এতে থাকা ফ্ল্যাভোনয়েড ও থিওব্রোমিনের মতো উপাদানগুলি শরীরে দ্রুত এন্ডোরফিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যা আপনাকে তাৎক্ষণিক আনন্দের অনুভূতি এনে দেয় ।
অ্যাভোকাডো: অ্যাভোকাডো উপকারী উপাদানের এক বিশাল ভাণ্ডার । এতে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ফোলেট এবং ভিটামিন বি6 শরীরের ডোপামিন ও সেরোটোনিন উৎপাদনে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।
বাদাম ও বীজ: মানসিক চাপের হরমোন কমাতে চাইলে আখরোট, কাঠবাদাম, কুমড়োর বীজ এবং সূর্যমুখীর বীজকে আপনার নিয়মিত জলখাবার বা স্ন্যাকস হিসেবে বেছে নিন । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে । এই পুষ্টি উপাদানগুলি নিউরোট্রান্সমিটারের ভারসাম্য বজায় রেখে আপনাকে প্রফুল্ল রাখতে সাহায্য করে ।
বেরি জাতীয় ফল: স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি এবং রাস্পবেরির মতো রসালো ফলগুলি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর । এই ফলগুলি শরীরে এন্ডোরফিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে সারাদিন আপনার মন ভালো থাকে ।
ওটস: ব্রেকফাস্টে ওটস খাওয়া একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত । ওটসে থাকা প্রচুর ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর কার্বোহাইড্রেট শরীরে সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ।
চর্বিযুক্ত মাছ: আপনি যদি মাছ-মাংস খান, তবে স্যামন, ম্যাকেরেল এবং সার্ডিনের মতো মাছ আপনার জন্য দারুণ বিকল্প । এগুলিতে থাকা ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়ায়, যা মানসিক চাপ ও বিষণ্নতা দূর করতে কার্যকর ।
ডাল ও শিমজাতীয় খাবার: ভারতীয় খাদ্যাভ্যাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ যেমন- ছোলা, মুগ ডাল এবং মুসুর ডাল, প্রোটিন ও ট্রিপটোফ্যানে সমৃদ্ধ । এই উপাদানগুলি শরীরকে সেরোটোনিন তৈরিতে সহায়তা করে । এর প্রত্যক্ষ সুফল হিসাবে কেবল মনই ভালো থাকে না, বরং গভীর ও আরামদায়ক ঘুমও নিশ্চিত হয় ।
প্রোবায়োটিক খাবার: অন্ত্র (gut) এবং মস্তিষ্কের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে । কিমচি, সাউয়ারক্রাউট (sauerkraut) এবং প্রোবায়োটিক দইয়ের মতো খাবারে উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে । এগুলি অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করার মাধ্যমে শরীরে এন্ডোরফিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ।
কলা: কলা প্রায় সব ঋতুতেই পাওয়া যায় । এতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ও ট্রিপটোফ্যান থাকে, যা ডোপামিন ও সেরোটোনিনের মাত্রা বাড়িয়ে মন ভালো রাখতে সহায়তা করে ।
গ্রিন টি: দিনের ক্লান্তি ও মানসিক চাপ দূর করার জন্য গ্রিন টি একটি চমৎকার পানীয় । এতে 'এল-থিয়ানিন' (L-theanine) নামক একটি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে, যা মানসিক চাপ কমায় এবং মনকে সতেজ করে তোলে । ভালো ফল পেতে প্রতিদিন 1 থেকে 2 কাপ গ্রিন টি পান করা অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় ।
ব্যস্ত জীবনে কেবল কাজের পিছনে ছুটবেন না ৷ নিজের স্বাস্থ্য ও সুখকেও অগ্রাধিকার দিন । আপনার শরীরে প্রাকৃতিকভাবে 'হ্যাপি হরমোন'-এর নিঃসরণ বাড়াতে এই প্রাকৃতিক ও সুস্বাদু খাবারগুলোকে আপনার খাদ্যাভ্যাসের অংশ করে তুলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6769512/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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