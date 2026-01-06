ETV Bharat / health

লিকার চা খাবেন না কালো কফি ? শরীরের জন্য কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর ?

কালো কফি কেন চায়ের চেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হয় ? এটি কীভাবে আরও শক্তি সরবরাহ করে জানুন বিস্তারিত ৷

BLACK TEA VS BLACK COFFEE
লিকার চা খাবেন না কালো কফি (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 6, 2026 at 10:17 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যদি চা বা কফি ছাড়া আপনার সকালের শুরুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়, তাহলে আপনি একা নন । ভারতের বেশিরভাগ মানুষ চা দিয়ে দিন শুরু করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এখন ব্ল্যাক কফিকে একটি ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছেন । কারণ হল: এটি আরও শক্তি সরবরাহ করে, বিপাক উন্নত করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে । অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতার দিক থেকে ব্ল্যাক কফি চাকে ছাড়িয়ে যায় ।

উচ্চ ক্যাফেইনের মাত্রা: ব্ল্যাক কফিতে চায়ের তুলনায় বেশি ক্যাফেইন থাকে । এক কাপ ব্ল্যাক কফিতে প্রায় 95 মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে, যেখানে এক কাপ কালো চাতে মাত্র 26-48 মিলিগ্রাম থাকে । এই উচ্চ ক্যাফেইনের মাত্রার কারণে, কালো কফি মানসিক সতর্কতা এবং মনোযোগ উন্নত করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে সকালে বা দীর্ঘ কর্মদিবসের সময় ।

শূন্য ক্যালোরি: কালো কফিতে চিনি বা দুধ না দিলে কোনও ক্যালোরি থাকে না । ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত পছন্দ । অন্যদিকে, চায়ে প্রায়শই অতিরিক্ত চিনি বা দুধ থাকে, যা এতে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি করে ।

কালো কফিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে যা দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড থাকে, যা প্রদাহ কমায় এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে । চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টেও সমৃদ্ধ, তবে কফির পলিফেনলগুলি আরও বৈচিত্র্যময়, যা আরও বেশি স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে ।

শারীরিক কর্মক্ষমতা উন্নত করে: অনেক ক্রীড়াবিদ তাঁদের শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে ক্যাফিন ব্যবহার করেন । গবেষণায় দেখা গিয়েছে পরিমিত পরিমাণে ক্যাফিন গ্রহণ করলে তা সহনশীলতা উন্নত করে ।

ওজন কমাতে সাহায্য করে: কালো কফি ওজন কমাতে সহায়ক । এতে থাকা ক্যাফিন চর্বি কোষের চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে, শরীরে তাপ উৎপাদন বাড়ায় এবং চর্বি জারণ বাড়ায় । এটি ওজন হ্রাসকে ত্বরান্বিত করে ।

স্বাদের জন্য: কালো কফির একটি গভীর এবং সমৃদ্ধ স্বাদ রয়েছে, যা অনেকেই উপভোগ করেন । বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মিশ্রণ এবং স্বাদ পাওয়া যায়, যা এটিকে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা করে তোলে । চা স্বাদে ভালো হলেও, কফি প্রেমীরা এর তীব্রতা পছন্দ করেন ।

কফি এবং চা উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তবে কালো কফির উচ্চ ক্যাফিনের মাত্রা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা এটিকে আরও ভালো পছন্দ করে তোলে । এটি আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে, কিন্তু যদি আপনি আরও শক্তি এবং স্বাস্থ্যগত সুবিধা চান, তাহলে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কালো কফি অন্তর্ভুক্ত করুন ।

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/which-is-healthier-coffee-or-tea

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6003581/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6512146/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. 30 বছর বয়সের পর কোলাজেন দ্রুত হ্রাস পায়, খাদ্যতালিকায় যোগ করুন এই খাবার
  2. রোজ পান করুন এই পানীয়, সাতদিনেই ফল পাবেন
  3. ব্রেকফাস্টে খান একবাটি পেঁপে, এর উপকারী দিকগুলি জানুন
  4. আখরোট ভীষণভাবে উপকারী, কিন্তু এই ধরণের মানুষ খেলে বড় ঝুঁকি

TAGGED:

HEALTH TIPS
BLACK TEA VS BLACK COFFEE
লিকার চা
BLACK COFFEE
BLACK TEA VS BLACK COFFEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.