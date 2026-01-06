লিকার চা খাবেন না কালো কফি ? শরীরের জন্য কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর ?
কালো কফি কেন চায়ের চেয়ে ভালো বলে বিবেচিত হয় ? এটি কীভাবে আরও শক্তি সরবরাহ করে জানুন বিস্তারিত ৷
Published : January 6, 2026 at 10:17 AM IST
যদি চা বা কফি ছাড়া আপনার সকালের শুরুটা অসম্পূর্ণ মনে হয়, তাহলে আপনি একা নন । ভারতের বেশিরভাগ মানুষ চা দিয়ে দিন শুরু করেন, কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এখন ব্ল্যাক কফিকে একটি ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করছেন । কারণ হল: এটি আরও শক্তি সরবরাহ করে, বিপাক উন্নত করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে । অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতার দিক থেকে ব্ল্যাক কফি চাকে ছাড়িয়ে যায় ।
উচ্চ ক্যাফেইনের মাত্রা: ব্ল্যাক কফিতে চায়ের তুলনায় বেশি ক্যাফেইন থাকে । এক কাপ ব্ল্যাক কফিতে প্রায় 95 মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে, যেখানে এক কাপ কালো চাতে মাত্র 26-48 মিলিগ্রাম থাকে । এই উচ্চ ক্যাফেইনের মাত্রার কারণে, কালো কফি মানসিক সতর্কতা এবং মনোযোগ উন্নত করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে সকালে বা দীর্ঘ কর্মদিবসের সময় ।
শূন্য ক্যালোরি: কালো কফিতে চিনি বা দুধ না দিলে কোনও ক্যালোরি থাকে না । ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত পছন্দ । অন্যদিকে, চায়ে প্রায়শই অতিরিক্ত চিনি বা দুধ থাকে, যা এতে ক্যালোরির পরিমাণ বেশি করে ।
কালো কফিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে যা দীর্ঘস্থায়ী রোগ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এতে ক্লোরোজেনিক অ্যাসিড থাকে, যা প্রদাহ কমায় এবং টাইপ 2 ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে । চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টেও সমৃদ্ধ, তবে কফির পলিফেনলগুলি আরও বৈচিত্র্যময়, যা আরও বেশি স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে ।
শারীরিক কর্মক্ষমতা উন্নত করে: অনেক ক্রীড়াবিদ তাঁদের শারীরিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে ক্যাফিন ব্যবহার করেন । গবেষণায় দেখা গিয়েছে পরিমিত পরিমাণে ক্যাফিন গ্রহণ করলে তা সহনশীলতা উন্নত করে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: কালো কফি ওজন কমাতে সহায়ক । এতে থাকা ক্যাফিন চর্বি কোষের চর্বি ভাঙতে সাহায্য করে, শরীরে তাপ উৎপাদন বাড়ায় এবং চর্বি জারণ বাড়ায় । এটি ওজন হ্রাসকে ত্বরান্বিত করে ।
স্বাদের জন্য: কালো কফির একটি গভীর এবং সমৃদ্ধ স্বাদ রয়েছে, যা অনেকেই উপভোগ করেন । বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মিশ্রণ এবং স্বাদ পাওয়া যায়, যা এটিকে একটি অনন্য অভিজ্ঞতা করে তোলে । চা স্বাদে ভালো হলেও, কফি প্রেমীরা এর তীব্রতা পছন্দ করেন ।
কফি এবং চা উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, তবে কালো কফির উচ্চ ক্যাফিনের মাত্রা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য উপকারিতা এটিকে আরও ভালো পছন্দ করে তোলে । এটি আপনার পছন্দের উপর নির্ভর করে, কিন্তু যদি আপনি আরও শক্তি এবং স্বাস্থ্যগত সুবিধা চান, তাহলে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কালো কফি অন্তর্ভুক্ত করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)