ভ্রামরী প্রাণায়াম প্রাকৃতিকভাবে উচ্চ রক্তচাপ ও বিষণ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে
ভ্রামরী প্রাণায়াম একটি সহজ এবং কার্যকর যোগ কৌশল যার মধ্যে শ্বাস ছাড়ার সময় ভম্বলের মতো গুঞ্জন শব্দ উৎপন্ন হয় ।
যোগব্যায়াম হল ভারতীয় ঐতিহ্যের এক মূল্যবান উপহার, যা শরীর, মন এবং আত্মার ভারসাম্য রক্ষা করে । যোগব্যায়ামে বেশ কিছু প্রাণায়াম কৌশল অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে ভ্রামরী প্রাণায়াম বিশেষভাবে তার মানসিক প্রশান্তি এবং চাপ উপশমের জন্য পরিচিত ।
ভ্রামরী শব্দটি ভ্রামর থেকে এসেছে, যার অর্থ 'ভম্বলী', কারণ এই প্রাণায়ামের সময় নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে ভম্বলীর মতো একটি গুঞ্জনধ্বনি উৎপন্ন হয় । এই শব্দ তাৎক্ষণিকভাবে মন এবং স্নায়ুতন্ত্রকে শান্ত করে, গভীর শান্তির অনুভূতি জাগায় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ভ্রামরী যোগব্যায়ামের উপকারিতা এবং এটি অনুশীলনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক ৷
মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ দূর করে: ভ্রামরী প্রাণায়াম তাৎক্ষণিকভাবে মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ কমাতে সাহায্য করে । অনুরণিত শব্দ মস্তিষ্কের স্নায়ু কোষের উপর শান্ত প্রভাব ফেলে ।
অনিদ্রার জন্য উপকারী: নিয়মিত অনুশীলন ঘুমের মান উন্নত করে এবং অনিদ্রা দূর করে ।
রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে: এই প্রাণায়াম উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন বজায় রাখতে সাহায্য করে ।
স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ করে: এটি ছাত্র এবং কর্মজীবী ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত উপকারী কারণ এটি মনকে স্থিতিশীল করে এবং একাগ্রতা উন্নত করে ।
বিষণ্ণতায় সাহায্য করে: এই প্রাণায়াম গভীর শান্তি এবং ইতিবাচক শক্তি প্রদান করে মন থেকে হতাশা এবং নেতিবাচক চিন্তাভাবনা কমায় ।
মাথাব্যথা এবং মাইগ্রেনের উপশম: এটি অনুশীলন করলে স্নায়ুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় থাকে, যা মাইগ্রেন এবং মাথাব্যথা থেকে মুক্তি দেয় ।
ইতিবাচকতার অভিজ্ঞতা: ভ্রামরী প্রাণায়াম গভীর অভ্যন্তরীণ শান্তি এবং ইতিবাচকতার অনুভূতি নিয়ে আসে, যা আধ্যাত্মিক বিকাশকেও উৎসাহিত করে ।
ভ্রামরী যোগ অনুশীলনের সঠিক উপায়:
সঠিক স্থান নির্বাচন করুন: কোনও বিক্ষেপ ছাড়াই শান্ত এবং পরিষ্কার স্থানে বসুন ।
অবস্থান: পদ্মাসন, সুখাসন, অথবা বজ্রাসনে সোজা হয়ে বসুন এবং চোখ বন্ধ করুন । মেরুদণ্ড সোজা হওয়া উচিত ।
হাতের অবস্থান: আপনার বুড়ো আঙুল উভয় কানের উপর রাখুন এবং বন্ধ করুন । এখন, আপনার তর্জনী এবং মধ্যমা আঙুলগুলি আপনার চোখের উপর হালকাভাবে রাখুন এবং বন্ধ করুন । একইসঙ্গে, আপনার অনামিকা আঙুলটি আপনার নাকের পাশে এবং আপনার কনিষ্ঠ আঙুলটি আপনার ঠোঁটের উপর রাখুন এবং আপনার মনকে শান্ত এবং স্থির করুন ।
শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া: আপনার নাক দিয়ে গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন, "হুমম..." এর অনুরণনমূলক শব্দ করুন যেন একটি ভোমরা গুনগুন করছে ।
সময়: নতুনদের এটি 3-5 বার অনুশীলন করা উচিত । ধীরে ধীরে, এটি 10-15 বার পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে ।
মনোনিবেশ করুন: অনুশীলনের সময়, শুধুমাত্র অনুরণিত শব্দ এবং আপনার ভিতরের শান্তির উপর মনোনিবেশ করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)