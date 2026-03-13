মানবসেবায় 30 বছর, সাফল্যের শিখরে ভারত বায়োটেক

মানবসেবায় 30 বছর, সাফল্যের শিখরে ভারত বায়োটেক
গত কয়েক বছরে হায়দরাবাদ থেকে যাত্রা শুরু করা ভারত বায়োটেক এমন সব টিকা উদ্ভাবন করেছে, যা বৈশ্বিক টিকাদান কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷
Published : March 13, 2026 at 4:30 PM IST
ভারত বায়োটেক (Bharat Biotech) বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বের টিকা নেতৃত্বে 30 বছর পূর্ণ করল । ড. কৃষ্ণ এলা এবং সুচিত্রা এলা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হায়দরাবাদের এই কোম্পানিটি কোভ্যাক্সিন (COVAXIN), রোটাভ্যাক এবং টাইপবার টিসিভি-র মতো গুরুত্বপূর্ণ টিকা তৈরি করেছে ৷ 125টিরও বেশি দেশে 900 কোটিরও বেশি ডোজ সরবরাহ করেছে সংস্থা ৷
হায়দরাবাদের জিনোম ভ্যালিতে বিশাল কর্মী বাহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত করতালির মধ্য দিয়ে, প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. কৃষ্ণ এলা এবং পরিচালক সুচিত্রা কে. এলা এর লোগো উন্মোচন করেন ।
এই উদযাপনটি এমন এক বর্ষসেরা কর্মসূচির সূচনালগ্ন হিসাবে চিহ্নিত থাকলো ৷ এই অনুষ্ঠানের লক্ষ্য কোম্পানির এগিয়ে যাওয়ার মাত্রাকে তুলে ধরা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যের অগ্রগতি সাধনে এর অঙ্গীকারকে উন্মোচন করা ।
1996 সালে ড. কৃষ্ণ এলা যিনি জিনোম ভ্যালির জনক হিসেবে পরিচিত হন ৷ তাঁর অংশীদার সুচিত্রা এলা যিনি ভারতের টিকা উদ্ভাবন ইকোসিস্টেমের নেপথ্যের এক চালিকাশক্তি হিসাবে পরিচিত ৷ তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত বায়োটেক' নিজামের শহর হায়দরাবাদে এক সাহসী লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন ৷ আর এই লক্ষ্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভারতেই বিশ্বমানের ও গবেষণানির্ভর টিকা তৈরি করা ।
এখানকার অন্যতম আদি ও প্রধান শিল্পপ্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানিটি আজকের ‘জিনোম ভ্যালি’ একটি বিশ্বের সবচেয়ে অন্যতম জৈবপ্রযুক্তি কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ৷ যা বর্তমানে এশিয়ার বৃহত্তম 'লাইফ সায়েন্সেস ক্লাস্টার' হিসেবে ক্ষ্যাত ৷ আর এই 'ভারত বায়েটেক' দেশকে বিশ্বের কাছে সবচেয়ে সস্তা ও উচ্চমানের টিকার সরবরাহকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা হয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে ড. কৃষ্ণ এলা বলেন, ''30 বছর আগে আমরা অনবদ্য বিশ্বাস নিয়ে ‘ভারত বায়োটেক’ শুরু করেছিলাম ৷ আর এখন তা বিশ্বের দরবারে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে ৷ ভারতীয় বিজ্ঞান এখন অনেক এগিয়ে এবং বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জগুলি সমাধান করতে সক্ষম ৷ আমাদের শক্তি সর্বদা নিহিত ছিল আমাদের বিজ্ঞানী, আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবনের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের মধ্যে । আমাদের উদ্ভাবিত প্রতিটি টিকাই কঠোর পরিশ্রমের ফসল ৷ যাঁরা বিশ্বাস করতেন সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যসেবা একটি অধিকার, কোনও বিশেষ সুবিধা নয় ।"
সুচিত্রা এলা বলেন, "আমাদের এই যাত্রাটি মূলত শুরু হয়েছিল মানুষের উপকার করার বাসনা থেকে ৷ যেসব পরিবারের সদস্যদের জীবন আমাদের টিকার মাধ্যমে সুরক্ষিত হয়েছে, তাঁরাই এর মূল উপজীব্য । আমরা আমাদের নিজস্ব মেধা সম্পদ, নিজস্ব উৎপাদন সক্ষমতা এবং নিজস্ব বৈজ্ঞানিক মঞ্চ গড়ে তুলেছি ৷ কারণ আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতাম ভারতকে অবশ্যই নেতৃত্ব দিতে হবে ৷"
30 বছরের এক দীর্ঘ যাত্রা:
বিশ্বের অন্যতম সাশ্রয়ী রিকম্বিন্যান্ট হেপাটাইটিস-বি টিকা উদ্ভাবনে প্রাথমিক সাফল্যের মধ্য দিয়ে, ‘ভারত বায়োটেক’ নিজেকে টিকা উদ্ভাবনের অগ্রদূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ৷ প্রতিষ্ঠানটি মূলত এমন সব সংক্রামক ও অবহেলিত রোগ দমনে মনোনিবেশ করেছে, যা উন্নতশীল দেশগুলিকে অধিক প্রভাবিত করে ।
গত কয়েক বছরে কোম্পানিটি এমন সব টিকা উদ্ভাবন ও সরবরাহ করেছে, যা জাতীয় ও বিশ্বের টিকাদান কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে রোটাভাইরাস, জাপানি এনসেফালাইটিস, ম্যালেরিয়া (RTS, S) এবং টাইফয়েড রোগের টিকা অন্যতম ৷ এর মাধ্যমে বিশ্বজুড়ে সুন্দর স্বাস্থ্যসেবা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতি নিজেদের অঙ্গীকারকেই আরও সুদৃঢ় করেছে ।
কোম্পানির অগ্রগতিতে এক তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক ফেলেছিল ৷ ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে রোটাভাইরাস টিকা উদ্ভাবন করেছিল ৷ যার লক্ষ্য ছিল লক্ষ লক্ষ শিশুকে জীবনঘাতী ডায়রিয়া রোগ থেকে সুরক্ষা প্রদান করা ।
এই কোম্পানি জাপানি এনসেফালাইটিস টিকা ভারতে একটি পুনরাবৃত্তিশীল করে ৷ এরপর টাইফয়েড কনজুগেট টিকা (TCV) উদ্ভাবন ও প্রবর্তনের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে জায়গা করে নিয়েছে ৷ যা টাইফয়েড জ্বরের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে ৷ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত আয়ের দেশগুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সুবিধাজনক হয়েছে ৷ বর্তমানে যক্ষ্মার (TB) ‘MTBVAC’ নামক টিকারও উন্নয়ন কাজ চলছে ৷
অতিমারির সময়ে 'ভারত বায়োটেক' ভারতের প্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি কোভিড-19 টিকা—COVAXIN®—এর দ্রুত উদ্ভাবনের মাধ্যমে তাদের বৈজ্ঞানিকভাবে কতটা শক্তিশালী তা আরও একবার প্রমাণ মিলেছে । ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (ICMR)-এর সহযোগিতায় সরকারি-বেসরকারি সংস্থার মিলিত ফসল COVAXIN® ৷ যা ভারতের বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও আত্মনির্ভরশীলতার এক শক্তিশালী প্রতীক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ।
সেইসময় এই টিকাটি একাধিক দেশে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন লাভ করেছে ৷ আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম কঠিন জনস্বাস্থ্য সংকটের সময়ে বিশ্বব্যাপী টিকাদান প্রচেষ্টায় ভারত বায়োটেক এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।
বিশ্বের বৃহত্তম জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক:
ভারত বায়োটেক জলাতঙ্ক প্রতিরোধ করে বিশ্বের সমাদর পেয়েছে ৷ বিশ্বের বৃহত্তম জলাতঙ্ক ভ্যাকসিন প্রস্তুতকারক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে ৷ জীবনদায়ী পোস্ট-এক্সপোজার প্রফিল্যাক্সিসের অ্যাক্সেস সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । কোম্পানিটি ওড়িশা বায়োটেক পার্কে স্যাপিজেন বায়োলজিক্স প্রতিষ্ঠা করেছে ৷
সম্প্রতি, ভারত বায়োটেক 'নিউক্লিয়ন থেরাপিউটিকস (Nucelion Therapeutics)'-এর মাধ্যমে কোষ ও জিন থেরাপির উন্নত গবেষণায় যুক্ত হয়ে ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে প্রচেষ্ঠা দেখিয়েছে ৷ এর মধ্য দিয়ে তারা প্রথাগত টিকার গণ্ডি পেরিয়ে পরবর্তী প্রজন্মের জৈবপ্রযুক্তিগত সমাধানের দিকে নিজেদের পরিধি প্রসারিত করছে । যা কোম্পানিকে মাইলফলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহয়তা করবে ৷
এই 30 বছরের জার্নিতে ভারত বায়োটেক হায়দরাবাদের একটি ছোট স্থাপনকেন্দ্র থেকে এখন গোটা বিশ্বের টিকা-শক্তি হিসাবে বিকশিত হয়েছে । বর্তমানে এই কোম্পানির ভাণ্ডারে রয়েছে 20টি টিকার সমাহার ৷ হায়দরাবাদ, আঙ্কেলেশ্বর ও ওড়িশায় অবস্থিত বিশ্বমানের উৎপাদন কেন্দ্রসমূহ ৷ 220টিরও বেশি অনুমোদিত পেটেন্ট-সহ একটি শক্তিশালী মেধাস্বত্ব পোর্টফোলিও তৈরি করেছে ৷ এখন 4000-এরও বেশি কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত ৷ এছাড়াও 125 টিরও বেশি দেশে 9 বিলিয়নেরও বেশি টিকার ডোজ ছড়িয়ে দিয়েছে ।
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এই কোম্পানির একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে ৷ উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনগুলির মধ্যে রয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা H1N1, রোটাভাইরাস (ROTAVAC®), জাপানি এনসেফালাইটিস (JENVAC®), জলাতঙ্ক (Chirorab® এবং Indirab®), চিকুনগুনিয়া, জিকা, কলেরা (HILLCHOL®), ম্যালেরিয়া (RTS, S)-এর টিকা এবং টাইফয়েডের জন্য বিশ্বের প্রথম টিটেনাস-টক্সয়েড কনজুগেটেড টিকা (Typbar TCV®)।
এই আবিস্কার ভারত বায়োটেককে এক সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী মূল্যের টিকা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক অগ্রদূত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে ৷