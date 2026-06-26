রাষ্ট্রসংঘের 2026 সালের ‘ভারত মাদকবিরোধী’ অভিযানের মাধ্যমে যেসব গল্প জানা গিয়েছে দেখুন একনজরে

রাষ্ট্রসংঘের 2026 সালের ‘ভারত মাদকবিরোধী’ অভিযানের মাধ্যমে যেসব গল্প জানা গিয়েছে দেখুন একনজরে
দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া মাদক সংকটকে বোঝার লক্ষ্যে ইটিভি ভারতের বিশেষ সিরিজ 'ভারত এগেইনস্ট ড্রাগস' সমগ্র ভারতজুড়ে সফর করেছে ।
Published : June 26, 2026 at 9:30 AM IST
প্রতি বছর 26 জুন বিশ্বজুড়ে ‘মাদক অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস’ পালন করা হয় । শুনতে হয়তো এটিকে রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য সাধারণ পালনীয় দিবসের মতোই মনে হতে পারে যা সচেতনতামূলক প্রতীকি ফিতে আর আনুষ্ঠানিক বক্তৃতার ভিড়ে অনেক সময় তেমন কোনও সাড়া না জাগিয়েই পার হয়ে যায় । অথচ 1987 সালে রাষ্ট্রসংঘ যখন এই দিবসটি প্রবর্তন করেছিল, তখন এর পিছনে যে কারণটি ছিল, প্রায় চার দশক পরেও তা অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে প্রাসঙ্গিক ৷ মাদক কেবল একজন ব্যক্তির জীবন ধ্বংস করারই নয়, বরং পুরো সমাজকে দুর্বল করে ফেলারও এক ভয়াবহ ক্ষমতা রাখে ।
আমাদের অনেকেই মনে করি যে মাদকাসক্তি বা মাদকের অপব্যবহারের ঘটনা অন্য কোথাও ঘটে ৷ যেমন- সিনেমায়, খবরের কাগজের শিরোনামে কিংবা অন্য কারও সন্তানের ক্ষেত্রে । কিন্তু একদিন পঞ্জাবের এক মা পুলিশকে ফোন করে জানান যে, মাদকের কারণে তিনি ইতিমধ্যেই তাঁর চার সন্তানকে হারিয়েছেন । দু'দিন পরেই তিনি হারান তাঁর পঞ্চম সন্তানটিকে । তখন আর এটি কেবল 'অন্য কারও' গল্প হয়ে থাকে না ।
গত এক সপ্তাহ ধরে, ‘ইটিভি ভারত’-এর বিশেষ সিরিজ ‘ভারত এগেইনস্ট ড্রাগস’ (Bharat Against Drugs) এমন এক সংকটকে বোঝার লক্ষ্যে ভারতজুড়ে সফর করেছে, যাকে আর উপেক্ষা করা অসম্ভব । পঞ্জাব থেকে কেরালা, বিহার থেকে মহারাষ্ট্র এবং অসম থেকে মধ্যপ্রদেশ এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উঠে আসা আটটি গল্পের মাধ্যমে একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে ৷
আমরা কীভাবে এই অবস্থায় এসে পৌঁছলাম ?
এর উত্তরগুলি ছিল উদ্বেগজনক । এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনটি শুরু হয়েছিল সমস্যাটির ব্যাপকতা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে । 37 কোটিরও বেশি ভারতীয় কোনও না কোনও ধরনের নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবন করেন । এরফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক বোঝা গিয়ে ঠেকেছে লাখ লাখ কোটি টাকায় । নেশার খরচ জোগাতে কিংবা পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পরিবারগুলিকে গয়না বিক্রি করতে হয়, জমি বন্ধক রাখতে হয় এবং জমানো সব অর্থ নিঃশেষ করে ফেলতে হয় ।
পঞ্জাবের গৃহীত পদক্ষেপটি এই ধারাবাহিক আলোচনার অন্যতম কৌতূহলোদ্দীপক একটি ধারণা । দীর্ঘকাল ধরে 'উড়তা পাঞ্জাব' (মাদক-বিধ্বস্ত রাজ্য) হিসেবে পরিচিতি পাওয়া এই রাজ্যটি এমন এক উদ্যোগ নিয়েছে, যা সম্ভবত ভারতের প্রথম সামগ্রিক ‘মাদক ও আর্থ-সামাজিক শুমারি’। এই ধারণাটির মধ্যে এক ধরণের সতেজ ও যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে ।
আরেকটি ঘটনা হিমাচল প্রদেশে ৷ যেখানে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু পরিসংখ্যান থেকে সরে এসে আরও প্রত্যক্ষ একটি বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হয় ৷ বাবা-মায়েরা প্রায়শই মনে করেন, সন্তান মাদক গ্রহণ করলে তাঁরা তা সহজেই বুঝতে পারবেন । কিন্তু বাস্তবতা আসলে ভিন্ন । ঘুমের অভ্যাসে পরিবর্তন, হঠাৎ গোপনীয়তা বজায় রাখার প্রবণতা, পড়াশোনায় অবনতি, কারণ ছাড়াই অর্থব্যয়, মেজাজের ওঠানামা এবং পারিবারিক জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার মতো বিষয়গুলি সবই সতর্কবার্তা হতে পারে । হিমাচলের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভাবনার বিষয় হল মাদকাসক্তি প্রতিরোধের প্রক্রিয়াটি সাধারণত পুনর্বাসন কেন্দ্রে শুরু হয় না; বরং এর সূচনা হয় ঘরোয়া পরিবেশে, শ্রেণিকক্ষে, খেলার মাঠে কিংবা রাতের খাবারের টেবিলে । আসক্তি যখন সবার চোখে পড়ার মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ততদিনে হয়তো তা শিকড় গেড়ে বসেছে ।
বিহার একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছে । মদ নিষিদ্ধকরণ আইন চালুর প্রায় এক দশক পরেও, রাজ্যটি মদ্যপান-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ এবং মাদক অপব্যবহারের মধ্যকার জটিল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করে চলেছে । বিহারের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া শিক্ষাটি হল এর কোনও সহজ সমাধান নেই । জননীতি মানুষের আচরণ পরিবর্তন করতে পারে ৷ মদের সহজলভ্যতা কমাতে পারে এবং সামাজিক রীতিনীতিও বদলে দিতে পারে; কিন্তু কেবল আইনের মাধ্যমেই আসক্তিকে নির্মূল করা কঠিন । মূল সমস্যাগুলির সমাধান না হলে বিকল্প পথ খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে মানুষের এক অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে ৷
এ প্রসঙ্গে মহারাষ্ট্রের কথা বলা যায় । পঞ্জাবের আদমশুমারি যদি তথ্যের শক্তিকে তুলে ধরে, তবে মহারাষ্ট্রের মাদকবিরোধী স্বেচ্ছাসেবী আন্দোলন জনঅংশগ্রহণের শক্তিকে প্রদর্শন করে । সরকার, পুলিশ ও আইনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু আসক্তির বিষয়টি প্রায়শই সবার আগে প্রতিবেশী, শিক্ষক, বন্ধু-বান্ধব, সমাজকর্মী এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের নজরে আসে । মহারাষ্ট্রের এই উদ্যোগটি ইঙ্গিত দেয় যে, সাধারণ নাগরিকরাই সুরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বলয় হয়ে উঠতে পারেন ৷
এই ধারাবাহিক প্রতিবেদনটির একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে: মাদক কেবল আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কোনও সমস্যা নয়:
এটি জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি, মানসিক স্বাস্থ্য এবং পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িত একটি বিষয় । সবচেয়ে বড় কথা, এটি মূলত তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি সমস্যা । এই প্রচারণার সময় যেসব বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, তাঁরা সবাই একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন । মাদকের সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে দিতে হবে এবং পাচারকারীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে ৷ এসব জরুরি হলেও, কেবল কঠোর আইনি পদক্ষেপের মাধ্যমে এই লড়াইয়ে জয়ী হওয়া সম্ভব নয় । তরুণদের জন্য প্রয়োজন সুযোগ-সুবিধা, সমাজে দরকার সচেতনতা, পরিবারের জন্য প্রয়োজন সহায়তা, স্কুলের জন্য সম্পদের জোগান এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকারের প্রয়োজন নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্ত ।
'মাদক অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস'-কে প্রায়শই মাদকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের দিন হিসেবে তুলে ধরা হয় । তবে ভারতজুড়ে সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরির পর আরেকটি বিষয়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে । এই দিনটি সম্ভাবনাময় জীবনকে রক্ষা করার দিনও হওয়া উচিত । আসক্তির পথ থেকে ফিরে আসা প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর ক্ষেত্রে কেবল একটি জীবনই যে রক্ষা পায় তা নয়, বরং তাদের একটি ভবিষ্যৎও পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় ।