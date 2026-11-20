রাতের খাবার খাওয়ার সঠিক সময় কোনটি ? দেরিতে ডিনার করলে শরীরে কী কী ঘটে জানুন
Better Metabolism: রাতে দেরিতে রাতের খাবার খাওয়ার অভ্যাস সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর ৷ যেমন- হজমশক্তি, ঘুম ও ওজনের উপর বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
Published : November 20, 2026 at 3:02 PM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনযাত্রায়, অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই দেরি পর্যন্ত কাজ করা এবং অনেক রাতে রাতের খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠেছে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই অভ্যাস শরীরের জৈবিক ঘড়িকে (Biological Clock) ব্যাহত করে । স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন, কী ধরনের খাবার খাওয়া হচ্ছে তার পাশাপাশি খাবার খাওয়ার সময়টিও সমান গুরুত্বপূর্ণ ।
নিয়মিতভাবে অনেক রাতে রাতের খাবার খেলে তা পরিপাক প্রক্রিয়া, ঘুম, শরীরের ওজন এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে, যা শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । জেনে নেওয়া যাক, অনেক রাতে রাতের খাবার খাওয়া কীভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ?
রাতে দেরিতে রাতের খাবার খাওয়ার অসুবিধাগুলি
হজমতন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ: রাতে শরীর বিশ্রামের জন্য প্রস্তুত হয় । গভীর রাতে ভারী খাবার খেলে হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় ৷ যারফলে গ্যাস, বদহজম, পেট ফাঁপা এবং অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা হতে পারে ।
ওজন বাড়ার সম্ভাবনা: অনেকেই রাতে দেরিতে খাওয়ার পরপরই ঘুমিয়ে পড়েন, ফলে শরীর গৃহীত ক্যালোরি পোড়ানোর জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় না । এরফলে অতিরিক্ত ক্যালোরি চর্বি হিসাবে জমা হয় এবং ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে ।
ঘুমের গুণমানের ওপর প্রভাব: দেরিতে খেলে হজমতন্ত্র দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় থাকে । এতে শরীর পুরোপুরি শিথিল হতে পারে না, যার ফলে রাতে বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় । গভীর ও আরামদায়ক ঘুমের অভাবে পরের দিন ক্লান্তি, খিটখিটে মেজাজ এবং মনোযোগ দিতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে ।
রক্তে শর্করার মাত্রার ওপর প্রভাব: রাতে দেরিতে খেলে শরীরের ইনসুলিন প্রতিক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে । যদি খাবারে চিনি বা প্রচুর পরিমাণে শর্করা (কার্বোহাইড্রেট) থাকে, তবে রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘ সময় ধরে বেশি থাকতে পারে । দীর্ঘমেয়াদি এটি বিপাকীয় সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।
হৃদস্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব: নিয়মিত রাতে দেরিতে খাওয়ার অভ্যাস স্থূলতা, ট্রাইগ্লিসারাইডের উচ্চ মাত্রা এবং শরীরে ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের (LDL) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত যার সবই হৃদরোগের ঝুঁকির কারণ ।
শরীরের জৈবিক ঘড়ির (Biological clock) উপর প্রভাব: আমাদের শরীর একটি অভ্যন্তরীণ জৈবিক ঘড়ি অনুযায়ী চলে । রাতে দেরিতে খেলে এই ভারসাম্য নষ্ট হয়, যা বিপাক প্রক্রিয়া, হরমোনের নিয়ন্ত্রণ এবং শক্তির মাত্রার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
আপনার কী করা উচিত ?
আদর্শগতভাবে, ঘুমানোর অন্তত 2-3 ঘণ্টা আগে রাতের খাবার খেয়ে নেওয়া উচিত । এছাড়া, রাতের খাবার যেন হালকা, সুষম এবং সহজে হজমযোগ্য হয়, তা নিশ্চিত করুন । খাওয়ার পরপরই শুয়ে না পড়ে 10-15 মিনিট হালকা হাঁটাচলা করুন এবং প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাতের খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6893547/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)