প্রচণ্ড দাবদাহের এই জুস হতে পারে সেরা, গ্রীষ্মে রোজ পান করুন
গ্রীষ্মের মাসগুলিতে শরীর ঠান্ডা রাখা অত্যন্ত জরুরি । গ্রীষ্মকালীন রস যেমন লেবুর শরবত, তরমুজের রস এবং শসার রস পেট ঠান্ডা রাখতে সাহায্য করে ।
Published : April 15, 2026 at 5:19 PM IST
গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে যখন প্রখর রোদ আর লু-হাওয়ার কারণে শরীর একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এমন একটি পানীয় যা ভিতর থেকে শীতল স্বস্তি এনে দেয় । কেবল সাধারণ জল পান করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই গ্রীষ্মে স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সঠিক পানীয়টি বেছে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । লেবুর শরবত, আম পান্না এবং বেলের শরবত-এর মতো ঐতিহ্যবাহী পানীয়গুলি কেবল শরীরের আর্দ্রতাই বজায় রাখে না, বরং শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপও প্রশমিত করে । এই পানীয়গুলি যেমন তাৎক্ষণিক স্বস্তি প্রদান করে, তেমনি সারাদিন ধরে আপনার শরীরের শক্তি ও সজীবতা বজায় রাখতেও সহায়তা করে । আপনিও যদি এই গ্রীষ্মে সুস্থ ও সতেজ থাকতে চান, তবে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এই স্বাস্থ্যকর ও শীতল পানীয়গুলোকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন ।
প্রচণ্ড গরমের মাঝে এই জুসটি আপনার পেটে এনে দেবে বরফ-শীতল স্বস্তি:
গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র রোদ, তাপপ্রবাহ এবং অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীর কাহিল হয়ে পড়ে । এমন সময়ে কেবল সাধারণ জল পান করাই যথেষ্ট নয়, বরং আপনার প্রয়োজন এমন কিছু পানীয়, যা শরীরকে ভিতর থেকে শীতল করে তোলে । গ্রীষ্মের উপযোগী এমন কিছু বিশেষ জুস রয়েছে, যা পেটে বরফ-শীতল স্বস্তির অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং সারাদিন আপনাকে সতেজ রাখে ।
লেবুর শরবত: গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশি পান করা পানীয় হল লেবুর শরবত । এটি ভিটামিন 'সি'-তে ভরপুর ৷ যা শরীরকে আর্দ্র রাখতে সহায়তা করে । নুন ও চিনি দিয়ে তৈরি এই শরবত শরীরের ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় রাখে এবং তাৎক্ষণিক স্বস্তি প্রদান করে ।
তরমুজের রস: তরমুজে প্রায় 90 শতাংশই থাকে জল, যা শরীরকে শীতল রাখতে সাহায্য করে । তরমুজের রস পান করলে জলশূন্যতা দূর হয় এবং শরীর সতেজ অনুভব করে । এটি পেটের জন্য বেশ হালকা এবং অত্যন্ত উপকারী ।
শসার রস: পেটের অস্বস্তি ও তাপ উপশমকারী: গ্রীষ্মকালের জন্য সবচেয়ে শীতলকারী পানীয়গুলোর মধ্যে শশার রসকে অন্যতম হিসেবে গণ্য করা হয় । এতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে এবং এটি শরীরে তাৎক্ষণিক শীতল অনুভূতি এনে দেয় । শশার রস পান করলে পেটের জ্বালাপোড়া এবং শরীরের অভ্যন্তরীণ তাপ কমাতে সাহায্য পাওয়া যায় ।
বেলের শরবত: গ্রীষ্মকালে বেল শরবতকে সবচেয়ে উপকারী পানীয় হিসাবে গণ্য করা হয় । এটি শরীরের অভ্যন্তরীণ উষ্ণতা প্রশমিত করে এবং হজমশক্তি বৃদ্ধি করে । বেলের গুণাবলি হিটস্ট্রোক বা লু-এর প্রকোপ থেকে সুরক্ষা প্রদান করে এবং শরীরকে ভেতর থেকে শীতল রাখে ।
আম পান্না: কাঁচা আম দিয়ে তৈরি আম পান্না হল গ্রীষ্মকালের এক অনন্য ও প্রথাগত 'সুপার-ড্রিঙ্ক'। এটি শরীরকে হিটস্ট্রোকের হাত থেকে রক্ষা করে এবং পেট শীতল রাখে । এতে মশলা ও পুদিনা পাতার সংযোজন এর স্বাদকে আরও বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে ।
ডাবের জল: ডাবের জল হল একটি প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইট-সমৃদ্ধ পানীয়, যা শরীরকে তাৎক্ষণিকভাবে সতেজ ও শক্তিমান করে তোলে । এটি শরীরকে শীতল রাখতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে সহায়তা করে ।
গ্রীষ্মকালে ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে জল এবং প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান বেরিয়ে যায় । এমতাবস্থায়, এই রসগুলি কেবল শরীরকে শীতল রাখতেই সাহায্য করে না, বরং শরীরের হারানো অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদানগুলিও ফিরিয়ে আনে । আপনি যদি এই গ্রীষ্মে শরীরকে শীতল ও সুস্থ রাখতে চান, তবে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে এই গ্রীষ্মকালীন পানীয়গুলিকে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন । এগুলি কেবল আপনার পাকস্থলীকেই স্বস্তি দেবে না, বরং আপনাকে সতেজ ও কর্মচঞ্চল রাখতেও সহায়তা করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)