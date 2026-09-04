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PCOS থাকলে সকালের রুটিন কেমন হওয়া উচিত ? জানুন বিস্তারিত

পিসিওএস (PCOS) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে দিন শুরু করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । একটি ভালো প্রাত্যহিক রুটিন সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে ।

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PCOS থাকলে সকালের রুটিন কেমন হওয়া উচিত (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 4, 2026 at 10:53 AM IST

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পিসিওএস (PCOS বা পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম)-কে প্রায়শই শুধুমাত্র ঋতুচক্র ও হরমোনের সমস্যার সাথে সম্পর্কিত বলে মনে করা হলেও, এটি একজন ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে । তাই দিনের শুরুটা কীভাবে হচ্ছে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে । যদিও সকালের একটি ভালো রুটিন এই সমস্যার কোনও নিরাময় নয়, তবুও নিয়মিত ঘুম, সুষম খাদ্যাভ্যাস, পর্যাপ্ত শারীরিক কার্যকলাপ এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এসব অভ্যাস সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ।

PCOS সচেতনতা মাস কখন পালন করা হয় ?

1 থেকে 30 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত PCOS সচেতনতা মাস পালন করা হয় । এটি PCOS যা একটি জটিল হরমোনজনিত ও বিপাকীয় সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি সময় । PCOS কেবল অনিয়মিত ঋতুস্রাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর লক্ষণ ও প্রভাব ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে । এই প্রেক্ষাপটে, আপনার দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং দিনের শুরুটা কীভাবে করছেন, সেদিকে নজর দেওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে । আসুন, এমন কিছু সকালের স্বাস্থ্য-পরামর্শ জেনে নেওয়া যাক যা আপনার উপকারে আসতে পারে ।

পর্যাপ্ত ঘুমের ওপর গুরুত্ব দিন: পিসিওএস (PCOS) ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আপনার সকালের রুটিন আসলে আগের রাতেই শুরু হয়ে যায় ৷ শুধুমাত্র অ্যালার্ম বাজার সময় নয় । শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য পর্যাপ্ত ও নিয়মিত ঘুম অত্যন্ত জরুরি ৷ তাই প্রতিদিন মোটামুটি একই সময়ে ঘুমানোর ও ঘুম থেকে ওঠার চেষ্টা করুন। গভীর রাতে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা বা অনিয়মিত ঘুমের অভ্যাস এড়িয়ে চলাই শ্রেয় । ঘুম থেকে ওঠার পরপরই ফোন চেক না করে নিজের জন্য কিছুটা সময় নিন । জানালা খুলে প্রাকৃতিক আলো-বাতাস আসতে দেওয়া, কিছুক্ষণ শান্ত হয়ে বসে থাকা কিংবা হালকা স্ট্রেচিং বা শরীরচর্চা করা আপনার দিনটিকে আরও প্রশান্ত ও ভারসাম্যপূর্ণভাবে শুরু করতে সাহায্য করতে পারে ।

পর্যাপ্ত জল পান করা কতটা জরুরি ?

সারারাত ঘুমের পর শরীরের তরলের প্রয়োজন হয় । সকালে এক গ্লাস জল পান করা শরীরে জলের ঘাটতি পূরণের প্রক্রিয়া শুরু করার একটি সহজ উপায় । তবে, জলের সঙ্গে বিশেষ কোনও উপাদান মেশানো বা তথাকথিত 'ডিটক্স ড্রিংক' পান করাকে পিসিওএস-এর নিরাময় হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয় । বরং সারাদিন শরীরকে পর্যাপ্ত আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

সকালে কিছু শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন:

পিসিওএস (PCOS) নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে দৈনন্দিন রুটিনে শারীরিক কার্যকলাপ বা ব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হতে পারে । আপনি 15-20 মিনিট হালকা হাঁটা, স্ট্রেচিং, যোগব্যায়াম বা আপনার পছন্দের অন্য কোনও কার্যকলাপ দিয়ে শুরু করতে পারেন । মূল লক্ষ্য প্রতিদিন খুব কঠোর ব্যায়াম করা নয়, বরং এমন কোনও কার্যকলাপ বেছে নেওয়া যা আপনি দীর্ঘমেয়াদি নিয়মিতভাবে চালিয়ে যেতে পারবেন ।

সকালের খাবার:

আপনার সকালের খাবারে প্রোটিন, ফাইবার এবং পুষ্টিকর কার্বোহাইড্রেটের সঠিক ভারসাম্য থাকা উচিত । এর উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ফল ও বাদাম দিয়ে দই, সবজি-সহ পোহা (চিঁড়ার খাবার), বেসন বা মুগ ডালের চিলা (এক ধরণের নোনতা প্যানকেক), ডিম ও সবজির মিশ্রণ কিংবা অন্য কোনও সুষম খাবার । অন্যদিকে, কেবল মিষ্টি চা-বিস্কুট অথবা অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত ও চিনিযুক্ত খাবারের ওপর নির্ভর করা স্বাস্থ্যকর অভ্যাস নয় । কোনও একটি নির্দিষ্ট 'পিসিওএস সুপারফুড'-এর ওপর জোর না দিয়ে বরং সারাদিন ধরে আপনার খাদ্যাভ্যাসে সামগ্রিক ভারসাম্য বজায় রাখাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ।

একটি স্বাস্থ্যকর রুটিন মেনে চলুন

পিসিওএস ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল কোনও একদিন 'নিখুঁত' সকালের রুটিন পালন করা নয়, বরং এমন সব অভ্যাস গড়ে তোলা যা দীর্ঘ সময় ধরে বজায় রাখা সম্ভব । পর্যাপ্ত ঘুম, প্রতিদিন সক্রিয় থাকা, সুষম খাবার খাওয়া, শরীরে জলের চাহিদা পূরণ রাখা এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ এর মতো ছোট ছোট পদক্ষেপগুলি আপনি ধীরে ধীরে আপনার রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9841505/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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