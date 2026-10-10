প্রোটিন সাপ্লিমেন্টকে বলুন বাই বাই, রান্নাঘরের এই পানীয়গুলি সতেজ রাখবে

প্রোটিন সাপ্লিমেন্টকে বলুন বাই বাই, রান্নাঘরের এই পানীয়গুলি সতেজ রাখবে
Protein Energy Drink: শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখার জন্য প্রোটিন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান । এই পানীয়গুলি রাখুন ৷
Published : October 10, 2026 at 10:31 AM IST
সুস্থ শরীর, শক্তিশালী পেশী, উজ্জ্বল ত্বক এবং ঘন চুলের জন্য প্রোটিন একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান । রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও শারীরিক শক্তি বাড়াতে আজকাল অনেকেই প্রোটিন সাপ্লিমেন্টের ওপর নির্ভর করেন । তবে আপনি কি জানেন, আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রান্নাঘরেই এমন অনেক সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর পানীয় রয়েছে যা প্রোটিনের প্রাকৃতিক উৎস ?
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "দেশীয় ঘরানার এই পানীয়গুলি কেবল শারীরিক শক্তিই বাড়ায় না, বরং পরিপাকতন্ত্রকেও সচল ও সুস্থ রাখে । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এর মধ্যে মাত্র এক বা দু'টি পানীয় অন্তর্ভুক্ত করলেই আপনি পর্যাপ্ত প্রোটিন ও শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা পেতে পারেন এবং সারাদিন অসামান্য শক্তি অনুভব করতে পারেন ।"
জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই বিশেষ ঐতিহ্যবাহী পানীয়গুলি সম্পর্কে ৷
ছাতুর শরবত: ভাজা ছোলা থেকে তৈরি ছাতু প্রোটিনের একটি চমৎকার প্রাকৃতিক উৎস । গ্রীষ্মকালে মিষ্টি বা নোনতা স্বাদের এই পানীয়টি পান করলে তা তীব্র গরম থেকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি দেয় । সবচেয়ে ভালো ব্যাপার হল, এটি পান করার পর দীর্ঘ সময় পেট ভরা অনুভূত হয় ।
কাঠবাদামের দুধ: কাঠবাদাম কেবল মস্তিষ্কের কার্যকারিতাই বাড়ায় না, বরং এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাটও থাকে । সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখা কাঠবাদাম বেটে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে শরীরে প্রচুর শক্তি পাওয়া যায় ।
ঘোল: ঘোলে প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের পাশাপাশি প্রোবায়োটিকস থাকে, যা হজমশক্তি ভালো রাখতে অত্যন্ত উপকারী । গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন এক গ্লাস ঘোল পান করা শরীরের জন্য খুবই ভালো ।
লস্যি: টক দই ফেটিয়ে তৈরি লস্যি প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস । আপনার পছন্দ অনুযায়ী এটি মিষ্টি বা নোনতা যেকোনওভাবে পান করতে পারেন । এটি পেট ঠান্ডা রাখার পাশাপাশি শরীরে শক্তির মাত্রাও বজায় রাখে ।
মুগ ডালের স্যুপ: আপনি যদি হালকা অথচ পুষ্টিকর কিছু খুঁজছেন, তবে মুগ ডালের স্যুপ একটি দারুণ পছন্দ । এতে প্রচুর প্রোটিন থাকে । এই হালকা স্যুপটি পান করলে প্রোটিনের পাশাপাশি শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজ উপাদানও পায় ।
রাগি মল্ট: রাগি (এক ধরণের মিলেট বা দানাশস্য) প্রোটিন, ক্যালসিয়াম এবং আয়রনে ভরপুর একটি শস্য । রাগি মল্ট দিয়ে তৈরি পানীয় শিশু থেকে বয়স্ক সবার জন্যই অত্যন্ত পুষ্টিকর বলে বিবেচিত হয় ।
সয়া মিল্ক: যাঁরা সাধারণ দুধ পছন্দ করেন না, তাঁদের জন্য সয়াবিন থেকে তৈরি সয়া মিল্ক একটি চমৎকার বিকল্প । এটি প্রোটিনের অন্যতম সেরা উৎস হিসেবে বিবেচিত ।
ঠান্ডাই: ঠান্ডাই হল একটি বিশেষ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয়, যা দুধের সাথে কাঠবাদাম, তরমুজ বা খরমুজের বীজ, মৌরি, গোলমরিচ, গোলাপের পাপড়ি এবং বিভিন্ন শুকনো ফল মিশিয়ে তৈরি করা হয় । এতে ব্যবহৃত বীজ ও বাদামগুলি প্রোটিনে সমৃদ্ধ । এই সুস্বাদু পানীয়টি কেবল শরীরকে ঠান্ডা ও শক্তিশালীই করে না, বরং মনকেও সতেজ করে তোলে । আপনার দৈনন্দিন রুটিনে এই ঐতিহ্যবাহী পানীয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আপনি প্রাকৃতিকভাবেই আপনার স্বাস্থ্য ও শক্তির মাত্রা উন্নত করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)