সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গ্রীষ্মের আদর্শ পানীয়  ! যা হিটস্ট্রোক ও জলশূন্যতা থেকে রক্ষা করতেও কার্যকর

সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে গ্রীষ্মের আদর্শ পানীয় ! যা হিটস্ট্রোক ও জলশূন্যতা থেকে রক্ষা করতেও কার্যকর
গ্রীষ্মকালে শরীরকে আর্দ্র রাখা অত্যন্ত জরুরি । সঠিক স্বাস্থ্যকর পানীয় কেবল তৃষ্ণাই মেটায় না, বরং হিটস্ট্রোক, শারীরিক দুর্বলতা এবং জলশূন্যতা থেকেও সুরক্ষা প্রদান করে ।
Published : April 6, 2026 at 11:23 AM IST|
Updated : April 6, 2026 at 11:40 AM IST
গ্রীষ্মকাল সমাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে । তীব্র রোদ, আর্দ্রতা এবং প্রচণ্ড তাপের কারণে শরীর থেকে তরল বা জলীয় উপাদান দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে ৷ যা পরবর্তীতে হিটস্ট্রোক এবং জলন্যতার (dehydration) মতো সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে । এই ঋতুতে আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য সঠিক পানীয় নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, গ্রীষ্মকালের উপযোগী এমন কিছু সেরা স্বাস্থ্যকর পানীয় সম্পর্কে যেগুলি আপনাকে কেবল সতেজতাই দেবে না, বরং আপনার শরীরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে আর্দ্রও রাখবে ।
জল অপরিহার্য: আপনার শরীরের জন্য জল হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পানীয় । আপনার শরীরের মোট গঠনের প্রায় 60 শতাংশই জল দিয়ে গঠিত । জল কেবল আপনার পেশিগুলিকেই সচল রাখে না, বরং আপনার মস্তিষ্ককেও সতেজ করে তোলে । স্ট্রবেরি ও তুলসী, লেবু ও পুদিনা কিংবা শসা ও লেবুর মতো বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আপনি এই পানীয়টিকে আরও বেশি উপভোগ্য করে তুলতে পারেন । এটি কেবল পানীয়টির স্বাদই বৃদ্ধি করবে না, বরং আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনও সরবরাহ করবে ।
ডাবের জল: গ্রীষ্মকালে ঘামের পর শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের প্রয়োজন হয় । ডাবের জল এক্ষেত্রে একটি চমৎকার পছন্দ, কারণ এতে পটাশিয়াম, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের মতো প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রোলাইটসমূহ বিদ্যমান । এটি বেশ হালকা এবং প্রাকৃতিকভাবেই মিষ্টি, যা আপনাকে কোনও রকম অপরাধবোধ ছাড়াই পান করার এক তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা প্রদান করে ।
বাটারমিল্ক (ঘোল): ভারতের গ্রীষ্মকালীন মাসগুলিতে বাটারমিল্ক একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় পানীয় । এটি প্রোটিনে ভরপুর এবং শরীরকে শীতল রাখতে সহায়তা করে । জিরে, ধনে বা তাজা পুদিনা পাতা মিশিয়ে এটিকে আরও সুস্বাদু ও মশলাদার করে তোলা যায় । এটি কেবল হজমেই সহায়তা করে না, বরং শরীরকে আর্দ্র বা হাইড্রেটেড রাখতেও ভূমিকা রাখে ।
আইসড গ্রিন টি (ঠান্ডা গ্রিন টি): গ্রিন টি বা সবুজ চা অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে পরিপূর্ণ । এটিকে ঠান্ডা করে এর সঙ্গে লেবু ও আদা মিশিয়ে পান করলে তা কেবল সতেজতারই জোগান দেয় না, বরং শরীরের বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজম বাড়াতেও সাহায্য করে । এই গ্রীষ্মে এক গ্লাস আইসড গ্রিন টি উপভোগ করা হতে পারে একটি অত্যন্ত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা ।
যা এড়িয়ে চলা উচিত: গ্রীষ্মকালে নির্দিষ্ট কিছু পানীয় যেমন চিনিযুক্ত সোডা এবং এনার্জি ড্রিংকস এড়িয়ে চলাই শ্রেয় । এগুলি কেবল ওজন বাড়াতেই ভূমিকা রাখে না, বরং শরীরে জলশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশনও সৃষ্টি করতে পারে । এই পানীয়গুলি এড়িয়ে চলার মাধ্যমে আপনি আপনার সুস্বাস্থ্যকে আরও ভালোভাবে বজায় রাখতে পারবেন ।
এই গ্রীষ্মে, আপনার পানীয় নির্বাচনের বিষয়টিকেই আপনার স্বাস্থ্যচর্চার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তুলুন । নিয়মিত জল পান করা এবং উপরে উল্লিখিত পানীয়গুলি গ্রহণ করা আপনাকে সুস্থ ও সতেজ থাকতে সহায়তা করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)