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ডায়েট করার সময় বার বার খিদে পাচ্ছে ? এই স্বাস্থ্যকর খাবারগুলি প্রচুর পুষ্টি ও শক্তি জোগাবে

খাদ্যতালিকায় সঠিক ও স্বাস্থ্যকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করলেই কেবল ওজন কমানো সহজ হয়ে ওঠে ।

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ডায়েট করার সময় এই স্বাস্থ্যকর খাবার খান (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 21, 2026 at 3:38 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 4:37 PM IST

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আজকাল ওজন বেড়ে যাওয়া অধিকাংশ মানুষের জন্যই একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সুষম জীবনধারা মেনে চললে সহজেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ।

পুষ্টিবিদ ডঃ সুচরিতা সেনগুপ্ত বলেন, "কিছু স্বাস্থ্যকর খাবার খিদে কমিয়ে, বিপাকক্রিয়া (metabolism) ত্বরান্বিত করে এবং শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগানোর মাধ্যমে ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারে ।" জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু স্বাস্থ্যকর খাবারের কথা, যা আপনার ওজন কমানোর প্রক্রিয়াকে সহজ করে তুলতে পারে ।

ওটস: ওটস প্রচুর পরিমাণে আঁশ বা ফাইবারসমৃদ্ধ ৷ এটি খেলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা অনুভূত হয় । ফলে ঘনঘন বাইরের বা অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে ।

সবুজ শাকসবজি: পালং শাক, মেথি শাক, সরিষা শাকের মতো সবুজ শাকসবজিতে ক্যালোরির পরিমাণ কম থাকলেও এগুলোতে প্রচুর পুষ্টি উপাদান থাকে । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার বা আঁশ থাকে, যা ওজন কমাতে সহায়তা করে ।

দই: দইয়ে প্রোটিন ও প্রোবায়োটিক থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে । এটি পাকস্থলীকে হালকা অনুভব করতে সাহায্য করার পাশাপাশি বিপাকক্রিয়া বা মেটাবলিজম বাড়ায় ।

ডিম: ডিম প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস । ব্রেকফাস্টে ডিম খেলে দীর্ঘ সময় ক্ষুধা অনুভূত হয় না এবং শরীর প্রয়োজনীয় শক্তি পায়, ফলে ক্যালোরি গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় ।

আমন্ড: কাঠবাদামে প্রচুর পরিমাণে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন ও ফাইবার থাকে । প্রতিদিন অল্প পরিমাণে কাঠবাদাম খেলে খিদে কমে এবং শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান পায় ।

আপেল: আপেলে প্রচুর ফাইবার ও পানি থাকে, যা দ্রুত পেট ভরতে সাহায্য করে । এটি খেলে অস্বাস্থ্যকর খাবার বা স্ন্যাকস খাওয়ার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় ।

মুসুর ডাল বা ডালজাতীয় শস্য: মুসুর ডাল প্রোটিন ও ফাইবারের একটি দারুণ উৎস । এটি দীর্ঘস্থায়ী শক্তি জোগায় এবং খিদে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে, যা ওজন কমাতে সাহায্য করে ।

গ্রিন টি: গ্রিন টি-তে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ক্যাটেচিন থাকে, যা বিপাকক্রিয়া বাড়াতে সাহায্য করে । নিয়মিত গ্রিন টি পান করলে শরীরের চর্বি পোড়ানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় ।

শসা: শসায় প্রচুর জল ও ফাইবার থাকে এবং এতে ক্যালোরির পরিমাণ খুবই কম । স্যালাড হিসাবে শসা খেলে শরীর আর্দ্র থাকে এবং পেট ভরা থাকার অনুভূতি হয় ।

বয়েল ছোলা মুগ বা রাজমা কাবলি ছোলা স্যালাড: পেট ভর্তি রাখার জন্য প্রোটিন ও ফাইবার শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই এগুলি ওজন কমানোর জন্য সেরা বিকল্প ৷

ছাতুর শরবত: ছাতুর শরবতও অনেকক্ষণ পেট ভর্তি রাখতে সাহায্য় করে ৷

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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Last Updated : September 21, 2026 at 4:37 PM IST

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