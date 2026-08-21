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শ্রাবথি ও মায়ো ক্লিনিক AI-এর সহায়তায় ক্যানসারের একটি বিশেষ ওষুধ তৈরি করছে

বেঙ্গালুরুর এআই-চালিত ওষুধ আবিষ্কারকারী প্রতিষ্ঠান 'শ্রাবতী এআই টেকনোলজিস' (Sravathi AI Technologies), যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'মায়ো ক্লিনিক'-এর গবেষকদের সহযোগিতায় একটি 'স্মল-মলিকিউল ইনহিবিটর' (small-molecule inhibitor) তৈরি করেছে ৷

Health
শ্রাবতী ও মায়ো ক্লিনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) সহায়তায় ক্যানসারের একটি বিশেষ ওষুধ তৈরি করছে (IANS)
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By Kasmin Fernandes

Published : August 21, 2026 at 4:52 PM IST

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Updated : August 21, 2026 at 5:03 PM IST

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শরীরে ক্যানসার প্রায়শই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে এবং শুরুতে কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না, যার ফলে রোগটি শনাক্ত হতে দেরি হয়ে যায় । প্রাথমিক পর্যায়ে এটি কোনও ব্যথা ছাড়াই নীরবে বাড়তে থাকে । তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে টিউমারটি বড় হওয়ার ফলে লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে ৷ তাই শরীরের কোনও ছোটখাটো পরিবর্তনকেও উপেক্ষা করা উচিত নয় । ক্যানসারের চিকিৎসায় রোগটি দ্রুত শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে ক্যানসারে চিকিৎসার জন্য অসংখ্য নতুন ও উন্নত ওষুধ তৈরি করা হচ্ছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে ক্যানসার কোষকে সুনির্দিষ্টভাবে লক্ষ্য করে কাজ করা 'স্মার্ট' ওষুধ এবং ইমিউনোথেরাপি । দীর্ঘ সময় ধরে 'আনড্রাগেবল টার্গেট' (undruggable targets)—অর্থাৎ টিউমার বৃদ্ধির জন্য দায়ী এমন কিছু সুনির্দিষ্ট প্রোটিন যাদের প্রচলিত ওষুধ দিয়ে আক্রমণ করা অসম্ভব বলে মনে করা হতো বিজ্ঞানীদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল । চিকিৎসা বিজ্ঞান ও জৈবপ্রযুক্তির সাম্প্রতিক অগ্রগতি সেই নিরাশার স্থানটিতে আশার সঞ্চার করেছে । বিজ্ঞানীরা এখন বিভিন্ন উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই দুর্গম প্রোটিনগুলিকে সফলভাবে লক্ষ্যবস্তু করতে পারছেন ।

উল্লেখযোগ্য যে, বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) চালিত ওষুধ উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান 'শ্রাবতী এআই টেকনোলজিস' (Sravathi AI Technologies) একটি পরীক্ষামূলক ওষুধ তৈরির লক্ষ্যে 'মায়ো ক্লিনিক'-এর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছে । এই মলিকিউলার ইনহিবিটরটি GIPC1 প্রোটিনের 'PDZ ডোমেইন'-কে লক্ষ্য করে কাজ করে ৷ অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসার-সহ বিভিন্ন ধরণের ক্যানসারের ক্ষেত্রে এই প্রোটিনটি ভূমিকা রাখে । গবেষণাগারের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ওষুধটি টিউমারের বৃদ্ধি ধীর করেছে, রোগীর বেঁচে থাকার হার বাড়িয়েছে এবং কেমোথেরাপির ওষুধ 'জেমসিটাবিন'-এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করেছে ।

সেল রিপোর্টস-এ প্রকাশিত গবেষণার ফলাফল আরও দেখায় যে, কীভাবে এআই টার্গেট প্রোটিনের জন্য ক্ষুদ্র-আণবিক ইনহিবিটর ডিজাইন করতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা সম্ভাব্য বিষক্রিয়া কমাতে পারে এবং ক্যানসারের নতুন চিকিৎসা আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে ।

অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসা করা সবচেয়ে কঠিন কাজগুলির মধ্যে অন্যতম, কারণ এটি প্রায়শই ছড়িয়ে পড়ার পরেই শনাক্ত হয় এবং প্রচলিত অনেক চিকিৎসাই অকার্যকর প্রমাণিত হয় । যদিও রোগীর বেঁচে থাকার হার কম থাকে, চলমান গবেষণা আরও কার্যকর থেরাপি তৈরির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে । এই গবেষণাটি এমনই একটি আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি, যা অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারকে লক্ষ্য করে একটি সম্ভাব্য নতুন কৌশল প্রদান করে ।

গবেষণায় কী উঠে এসেছে ?

বেঙ্গালুরু-ভিত্তিক 'শ্রাবতী এআই টেকনোলজি' (Shravati AI Technology)-র সহযোগিতায়, মায়ো ক্লিনিকের একটি গবেষণা দল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই (AI) ব্যবহার করে প্রায় 40,000 সম্ভাব্য যৌগের ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায় । এর মধ্য থেকে তারা এমন একটি যৌগ শনাক্ত করতে সক্ষম হয় যা GIPC1-এর কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত করে । এই পরীক্ষামূলক ওষুধটি টিউমারের আশেপাশের পরিবেশ বা 'মাইক্রো-এনভায়রনমেন্ট' পরিবর্তনের প্রাথমিক লক্ষণও দেখিয়েছে, যা ভবিষ্যতে উন্নত 'কম্বিনেশন থেরাপি' বা যৌথ চিকিৎসার পথ প্রশস্ত করতে পারে । তবে মানুষের ওপর এটি প্রয়োগ বা পরীক্ষা করার আগে আরও গবেষণার প্রয়োজন ।

ফ্লোরিডার মায়ো ক্লিনিকের ক্যানসার গবেষক এবং এই গবেষণাপত্রের জ্যেষ্ঠ লেখক ডাঃ দেবব্রত (দেব) মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেন, অগ্ন্যাশয়ের ক্যানসারের চিকিৎসা সবসময়ই অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ৷ কারণ টিউমারগুলি দ্রুত নিজেদের মানিয়ে নেয় এবং প্রচলিত অনেক চিকিৎসার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে । এই গবেষণাটি প্রমাণ করে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এমন সব উপাদানকে লক্ষ্য করে চিকিৎসার নতুন সুযোগ খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা আগে 'ওষুধের মাধ্যমে প্রতিকারযোগ্য নয়' (undruggable) বলে মনে করা হত । যদিও এই ফলাফলগুলি প্রাথমিক পর্যায়ের, তবুও এগুলি গবেষণার পরবর্তী ধাপের জন্য একটি বলিষ্ঠ ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে ।

তিনি জানান, চিকিৎসার এই পদ্ধতিটি বর্তমানে পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে । এর নিরাপত্তা যাচাই করতে এবং এটি ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের পরবর্তী ধাপে উন্নত হতে পারবে কি না, তা নির্ধারণ করতে আরও গবেষণার প্রয়োজন ।

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Last Updated : August 21, 2026 at 5:03 PM IST

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