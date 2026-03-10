নিজামের শহরে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের রক্তসঙ্কট কাটাতে শিবিরের আয়োজন, উদ্যোগে বাঙালি ক্লাব
আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে বড় উদ্যোগ উত্তরায়ণ ৷ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান শিবির করল বাঙালি ক্লাব ৷
Published : March 10, 2026 at 12:43 PM IST
8 মার্চ 2026 তারিখে হায়দরাবেদে উত্তরায়ণ আয়োজন করেছিল থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তদান শিবির ৷ নিজামের শহরে বাঙলি ক্লাবের এমন এক বড় উদ্যোগে নজির কেড়েছে ৷ এই রক্তদান শিবির হয়েছিল হায়দরাবাদে বেগমপেটে ৷
এই রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হায়দরাবাদের জুবিলি হিলসের অ্যাপোলো হাসপাতালের সিনিয়র নেফ্রোলজিস্ট ডাঃ সঞ্জয় মৈত্র ৷ থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সহায়তার লক্ষ্যে একটি সফল রক্তদান শিবিরের আয়োজন একটা বড় পদক্ষেপ বলে মনে করা হয় । এই জিনগত ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত সঞ্চালনের জরুরি প্রয়োজনীয়তা মোকাবিলার জন্য কলেজের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দল, স্থানীয় চিকিৎসা পেশাদার এবং আরোহি ব্ল্যাড সেন্টারের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ।
সংগৃহীত রক্ত থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নিয়মিত রক্তর প্রয়োজন হলে তাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে ৷ যা তাদের সুস্থ জীবনযাপনের সুযোগ করে দেবে । ক্লাব সকল অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে ৷ এছাড়াও উত্তরায়ণ ক্লাব সম্প্রদায় ভবিষ্যতে এই ধরনের মহৎ উদ্যোগকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ৷ এই রক্তদান শিবিরে ক্লাবের সদশ্য থেকে শুরু করে বাকি বাইরের মানুষও রক্তদানে সামিল হয়েছিলেন ৷
উত্তরায়ণ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিলাম ৷ এরসঙ্গে ছিল সৈনিকপুরী রোটারি ক্লাব ও আরোহি ৷ থ্যালাসিমিয়া এমন একটি রোগ যেখানে সময়ে সময়ে রক্ত দিতে হয় ৷ রোটারি ক্লাব সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণ করে রোগীদের উদ্দশ্যে ৷ এই একটা বড় উদ্যোগ নিয়েছিলাম ৷"
থ্যালাসেমিয়া একটি বংশগত রক্ত ব্যাধি যারফলে শরীরে হিমোগ্লোবিন কম উৎপাদন হয় । হিমোগ্লোবিনের নিম্ন স্তর রক্তাল্পতা সৃষ্টি করতে পারে এমন একটি রোগ যা আপনাকে দুর্বল এবং ক্লান্ত বোধ করায় । রক্তাল্পতার গুরুতর ক্ষেত্রে অঙ্গগুলির ক্ষতি হতে পারে এবং মৃত্যুও হতে পারে ।
বিটা-থ্যালাসেমিয়া প্রধান ফলাফল থ্যালাসেমিয়া রক্তাল্পতা এবং হাড়ের অস্বাভাবিকতা । শিশুর কয়েক মাস বয়স হলে সাধারণত যে লক্ষণগুলি লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে রয়েছে:
ফ্যাকাশে চামড়া, অস্বাভাবিক চঞ্চলতা, মাথা এবং মুখের অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত হাড় ইত্যাদি ৷ তবে এটি সাধারণত অস্থি মজ্জার অতিরিক্ত প্রসারণের কারণে এটি ঘটে ৷
থ্যালাসেমিয়ার ধরণ নির্ণয়ের জন্য রক্ত পরীক্ষা করা প্রয়োজন । লোহিত রক্তকণিকা স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট এবং ফ্যাকাশে হয় । প্রভাবিত জিনের সঠিক ধরণ নির্ণয়ের জন্য জেনেটিক পরীক্ষা করা প্রয়োজন । এটি সম্ভব হলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের পরীক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে ৷
- পার্কিনসন্স থেকে হৃদরোগ সবই সারবে নিমেষে, বিশ্বে প্রথম স্টেম কোষ থেরাপি এই দেশ
- 7 ঘণ্টা 18 মিনিটের ঘুম সবচেয়ে ভালো ! কেন জানেন ? গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য
- সপ্তাহান্তে দেরি করে ঘুমানো ব্যয়বহুল হতে পারে, জেনে নিন প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
- চোখের ড্রপ কি ক্ষতি করছে ? পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কীভাবে বুঝবেন জানুন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ