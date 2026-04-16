এই গরমে হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাবে, প্রতিদিন পান করুন এই জিনিস

এই গরমে হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাবে, প্রতিদিন পান করুন এই জিনিস
গ্রীষ্মকালে স্বাস্থ্যের জন্য বেলের শরবত অত্যন্ত উপকারী । এটি হিটস্ট্রোক থেকে রক্ষা করতে এবং পেট ঠান্ডা রাখতে সহায়তা করে ।
Published : April 16, 2026 at 2:46 PM IST
গ্রীষ্মকালীন ফলের মধ্যে সবচেয়ে উপকারী হিসাবে 'বেল' (Wood Apple) সবার শীর্ষে অবস্থান করে । এর বাইরের আবরণটি শক্ত হলেও, ভিতরের শাঁসটি বেশ নরম । এই ফলটি কেবল স্বাদে অতুলনীয়ই নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত হিতকর ।
গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহের মাঝে শরীরকে শীতল ও সতেজ (hydrated) রাখতে বেলের শরবত পান করা অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, বেলের শরবত খাওয়ার নানাবিধ স্বাস্থ্য উপকারিতা সম্পর্কে ৷ তবে তা আপনি বাজারে না গিয়ে বাড়িতে খুব সহজে বানিয়ে নিতে পারবেন ৷
বেলের শরবত পানের উপকারিতা (Benefits Of Wood Apple):
হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা: বেলের (Wood Apple) রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে শরীর শীতলকারী গুণ । গ্রীষ্মকালে দুপুরের দিকে বেলের শরবত পান করলে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হিটস্ট্রোকের ক্ষতিকর প্রভাব প্রশমনে সহায়তা পাওয়া যায় ।
হজমতন্ত্রের মহৌষধ: বেলে প্রচুর পরিমাণে আঁশ (ফাইবার) থাকে এবং এতে প্রাকৃতিক রেচক গুণ বিদ্যমান । কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম এবং গ্যাসের মতো সমস্যাগুলো দূর করতে এটি অত্যন্ত কার্যকর । যেহেতু গ্রীষ্মকালে হজম প্রক্রিয়া কিছুটা মন্থর হয়ে পড়ে, তাই বেলের শরবত পান করলে হজমজনিত সমস্যাগুলি দূরে রাখা সম্ভব হয় ।
শক্তির এক চমৎকার উৎস: বেলের শাঁসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট থাকে । গ্রীষ্মের তীব্র গরমে শরীর যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন এক গ্লাস বেলের শরবত শরীরকে তাৎক্ষণিকভাবে সতেজ ও শক্তিমান করে তোলে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি: বেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে । এটি শরীরকে 'ফ্রি র্যাডিকেল'-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে ।
কোলেস্টেরল ও হৃদযন্ত্রের সুস্বাস্থ্য: বেলের শরবত শরীরের লিপিড প্রোফাইল বা চর্বির মাত্রার উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে । এরফলে শরীরে 'খারাপ' কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হৃদরোগজনিত অসুস্থতার ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস পায় ।
ঘরে বসে বেলের শরবত তৈরি করবেন কীভাবে ?
বাজারে যেসব শরবত কিনতে পাওয়া যায়, সেগুলিতে প্রায়শই ভেজাল থাকে কিংবা স্বাস্থ্যবিধির যথাযথ অভাব দেখা যায়; তাই ঘরে বসে এটি তৈরি করাই সবচেয়ে নিরাপদ ও সহজ উপায় ।
উপকরণ:
- 1টি পাকা বেল
- ঠান্ডা জল
- গুড় বা মিছরি
- বিট লবণ
- জিরে গুঁড়ো
- পুদিনা পাতা
প্রস্তুত প্রণালী:
প্রথমে, কোনও শক্ত বস্তু দিয়ে আঘাত করে বেলটিকে দুভাগে ভেঙে নিন । একটি চামচ ব্যবহার করে ফলের ভেতর থেকে সমস্ত শাঁস বা মজ্জা একটি বড় বাটিতে তুলে নিন ।
এই শাঁসের সঙ্গে 2 থেকে 3 গ্লাস ঠান্ডা জল মেশান এবং 15-20 মিনিট ভিজিয়ে রাখুন । এতে শাঁসটি নরম হতে সুবিধা হবে ।
হাত ভালো করে ধুয়ে নিন, তারপর হাত দিয়েই জলের মধ্যে শাঁসটি ভালোভাবে চটকে নিন । খেয়াল রাখবেন যেন এটি মিক্সারে ব্লেন্ড না করা হয়; কারণ বেলের বীজগুলি তেতো হয় এবং ব্লেন্ডারে পিষলে তা রসের স্বাদ নষ্ট করে দিতে পারে ।
শাঁসটি জলের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে গেলে, একটি বড় ছাঁকনি দিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে নিন যাতে বীজ ও আঁশগুলো আলাদা হয়ে যায় ।
ছেঁকে নেওয়া রসের সঙ্গে মিছরি গুঁড়ো বা গুড় মেশান; মিষ্টির পরিমাণ আপনার স্বাদমতো ঠিক করে নেবেন । এরপর সামান্য বিট নুন এবং ভাজা জিরার গুঁড়ো যোগ করুন এবং সবকিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিন ।
তৈরি করা রস গ্লাসে ঢেলে নিন, পুদিনা পাতা ও বরফের টুকরো দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
