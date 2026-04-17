তরমুজ ও ফুটির খোসা ফেলে দিচ্ছেন ? এই উপকার জানলে আজ থেকেই রাখবেন
তরমুজ ও ফুটির খোসা কোনও বর্জ্য পদার্থ নয়, বরং এগুলি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ । স্বাস্থ্য, ত্বকের যত্ন, রান্নাবান্না এবং বাগানের কাজে এগুলি অত্যন্ত উপকারী ।
Published : April 17, 2026 at 2:29 PM IST
গ্রীষ্মকাল সমাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রতিটি ঘরেই তরমুজ ও ফুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এই ফলগুলি কেবল শরীরের ভিতরটাকেই শীতল রাখে না, বরং শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া তরল বা জলের ঘাটতি পূরণেও সহায়তা করে । তবে, অধিকাংশ মানুষই ফল খাওয়ার পর এর খোসাগুলিকে নিছক বর্জ্য হিসেবে গণ্য করে ফেলে দেন । আপনি কি জানেন যে, এই খোসাগুলিই আপনার স্বাস্থ্য, ত্বক এবং এমনকি গৃহস্থালির নানা কাজেও অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে ? তরমুজ ও ফুটির খোসার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যা আপনার সামগ্রিক সুস্থতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে । আপনিও যদি এখন পর্যন্ত এই খোসাগুলিকে অকেজো মনে করে ফেলে দিয়ে থাকেন, তবে এখনই সময় সেই অভ্যাসটি বদলে ফেলার । জেনে নেওয়া যাক এই খোসাগুলি উপকারিত সম্পর্কে ৷
পুষ্টিগুণে ভরপুর: যদিও তরমুজ ও খোসা প্রায়শই বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে এগুলি পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ । এগুলিতে রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন ‘সি’ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা হজমশক্তিকে শক্তিশালী করে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরীরকে সক্ষম করে তোলে । নিয়মিত এগুলি গ্রহণ করলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকেও উপশম পাওয়া যেতে পারে ।
ত্বকের জন্য উপকারী: এই খোসাগুলি আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । মুখের ওপর আলতো করে ঘষলে এটি এক ধরণের শীতল অনুভূতি প্রদান করে এবং রোদে পোড়া ভাব (ট্যানিং) কমাতে সাহায্য করে । এগুলি ত্বকে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দিতে সহায়তা করে এবং গ্রীষ্মের মাসগুলিতে একটি সহজ ঘরোয়া প্রতিকার হিসাবে প্রমাণিত হয় ।
রান্নাঘরে ব্যবহার: তরমুজ এবং ফুটির খোসা দিয়ে নানারকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায় ৷ যেমন- সবজির তরকারি, চাটনি কিংবা আচার । খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি এগুলি পুষ্টিগুণও প্রদান করে । সঠিকভাবে রান্না করা হলে, এগুলি একটি অনন্য এবং স্বাস্থ্যকর খাবারে রূপান্তরিত হতে পারে ।
শরীরকে আর্দ্র রাখে: এই খোসাগুলিতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে ৷ যা শরীরকে শীতল ও আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে এবং সতেজ ভাব বজায় রাখতে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর ।
গাছের সার হিসাবে ব্যবহার: খোসাগুলি ফেলে না দিয়ে, সেগুলিকে সার হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে । মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে এগুলি গাছকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।
গৃহস্থালি কাজেও দরকারি: এই খোসাগুলি প্রাকৃতিক এয়ার ফ্রেশনার হিসেবে কিংবা হালকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ এর ফলে রাসায়নিক-ভিত্তিক পণ্যের ব্যবহার কমিয়েও ঘরকে সতেজ ও সুগন্ধযুক্ত রাখা সম্ভব হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)