তরমুজ ও ফুটির খোসা ফেলে দিচ্ছেন ? এই উপকার জানলে আজ থেকেই রাখবেন

তরমুজ ও ফুটির খোসা কোনও বর্জ্য পদার্থ নয়, বরং এগুলি পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ । স্বাস্থ্য, ত্বকের যত্ন, রান্নাবান্না এবং বাগানের কাজে এগুলি অত্যন্ত উপকারী ।

WAtermelon
তরমুজ ও ফুটির খোসার বহু উপকারী দিক রয়েছে
Published : April 17, 2026 at 2:29 PM IST

গ্রীষ্মকাল সমাগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, প্রতিটি ঘরেই তরমুজ ও ফুটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । এই ফলগুলি কেবল শরীরের ভিতরটাকেই শীতল রাখে না, বরং শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়া তরল বা জলের ঘাটতি পূরণেও সহায়তা করে । তবে, অধিকাংশ মানুষই ফল খাওয়ার পর এর খোসাগুলিকে নিছক বর্জ্য হিসেবে গণ্য করে ফেলে দেন । আপনি কি জানেন যে, এই খোসাগুলিই আপনার স্বাস্থ্য, ত্বক এবং এমনকি গৃহস্থালির নানা কাজেও অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হতে পারে ? তরমুজ ও ফুটির খোসার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যা আপনার সামগ্রিক সুস্থতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে । আপনিও যদি এখন পর্যন্ত এই খোসাগুলিকে অকেজো মনে করে ফেলে দিয়ে থাকেন, তবে এখনই সময় সেই অভ্যাসটি বদলে ফেলার । জেনে নেওয়া যাক এই খোসাগুলি উপকারিত সম্পর্কে ৷

পুষ্টিগুণে ভরপুর: যদিও তরমুজ ও খোসা প্রায়শই বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়, তবুও প্রকৃতপক্ষে এগুলি পুষ্টিগুণে পরিপূর্ণ । এগুলিতে রয়েছে ফাইবার, ভিটামিন ‘সি’ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা হজমশক্তিকে শক্তিশালী করে এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শরীরকে সক্ষম করে তোলে । নিয়মিত এগুলি গ্রহণ করলে পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকেও উপশম পাওয়া যেতে পারে ।

ত্বকের জন্য উপকারী: এই খোসাগুলি আপনার ত্বকের যত্নের রুটিনেও অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে । মুখের ওপর আলতো করে ঘষলে এটি এক ধরণের শীতল অনুভূতি প্রদান করে এবং রোদে পোড়া ভাব (ট্যানিং) কমাতে সাহায্য করে । এগুলি ত্বকে একটি প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দিতে সহায়তা করে এবং গ্রীষ্মের মাসগুলিতে একটি সহজ ঘরোয়া প্রতিকার হিসাবে প্রমাণিত হয় ।

রান্নাঘরে ব্যবহার: তরমুজ এবং ফুটির খোসা দিয়ে নানারকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায় ৷ যেমন- সবজির তরকারি, চাটনি কিংবা আচার । খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি এগুলি পুষ্টিগুণও প্রদান করে । সঠিকভাবে রান্না করা হলে, এগুলি একটি অনন্য এবং স্বাস্থ্যকর খাবারে রূপান্তরিত হতে পারে ।

শরীরকে আর্দ্র রাখে: এই খোসাগুলিতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে ৷ যা শরীরকে শীতল ও আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে । বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে, শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে এবং সতেজ ভাব বজায় রাখতে এগুলো অত্যন্ত কার্যকর ।

গাছের সার হিসাবে ব্যবহার: খোসাগুলি ফেলে না দিয়ে, সেগুলিকে সার হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে । মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে এগুলি গাছকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ।

গৃহস্থালি কাজেও দরকারি: এই খোসাগুলি প্রাকৃতিক এয়ার ফ্রেশনার হিসেবে কিংবা হালকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজেও ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ এর ফলে রাসায়নিক-ভিত্তিক পণ্যের ব্যবহার কমিয়েও ঘরকে সতেজ ও সুগন্ধযুক্ত রাখা সম্ভব হয় ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. অধিকাংশ ভারতীয় মহিলাই প্রোটিনের অভাবে ভোগেন, এই লক্ষণগুলি দেখলে নজর দিন
  2. এই গরমে হিটস্ট্রোক থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাবে, প্রতিদিন পান করুন এই জিনিস
  3. প্রচণ্ড দাবদাহের এই জুস হতে পারে সেরা, গ্রীষ্মে রোজ পান করুন

