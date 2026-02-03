শীতকালে সকালে হাঁটার সুবিধা কী কী ? প্রতিদিন মাত্র 10 মিনিট হাঁটলে স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আসবে
গ্রীষ্মকালে, আপনি সম্ভবত সকালে মানুষকে প্রচুর জগিং বা হাঁটতে দেখেছেন । তবে শীতকালে, সাধারণত মানুষ তা করে না ।
Published : February 3, 2026 at 3:01 PM IST
শীতের ঠান্ডা সকালে কম্বল ফেলে বাইরে বেরোনো সহজ নয় । কিন্তু যদি আপনি প্রতিদিন সকালে হাঁটার অভ্যাস করেন, তাহলে এই ঠান্ডা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে । শীতকালে সকালের হাঁটা কেবল শরীরকে সক্রিয় রাখে না বরং হৃদয়, মস্তিষ্ক এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতেও সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কেন শীতকালে সকালের হাঁটা গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি শরীরের জন্য কী কী উপকার করে ?
শীতকালে সকালের হাঁটার উপকারিতা (Winter Walking Benefits):
শীতকালে সকালের হাঁটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । ঠান্ডা ঋতুতে ঠান্ডা এবং ভাইরাল সংক্রমণ সাধারণ । প্রতিদিন সকালে হাঁটা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে। সকালে হাঁটা রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সক্রিয় রাখে । ঠান্ডা বাতাসে হালকা ব্যায়াম শরীরকে ধীরে ধীরে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করে এবং অসুস্থতার ঝুঁকি কমায় ।
সকালের হাঁটা হার্টকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে: শীতকালে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কিছুটা বেড়ে যায় কারণ ঠান্ডা রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে দিতে পারে । প্রতিদিন সকালে হাঁটা হৃদপিণ্ডের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে । এটি কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখতেও সাহায্য করে, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে পারে ।
ওজন নিয়ন্ত্রণ এবং বিপাকের জন্য উপকারী: শীতকালে, প্রায়শই খিদে বেড়ে যায় এবং শারীরিক ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পায়, যার ফলে ওজন বৃদ্ধি পায় । সকালের হাঁটা বিপাককে সক্রিয় করে এবং শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে । প্রতিদিন 30-40 মিনিট দ্রুত হাঁটা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
জয়েন্ট এবং পেশীর শক্ততা কমায়: ঠান্ডা ঋতুতে হাঁটু, কোমর এবং জয়েন্টে শক্ততা বা ব্যথা সাধারণ । হালকা সকালের হাঁটা জয়েন্টের নমনীয়তা উন্নত করে এবং ধীরে ধীরে পেশীর শক্ততা কমায় । এটি হাঁটা সহজ করে তোলে এবং সারা দিন শরীরকে হালকা বোধ করে ।
মানসিক স্বাস্থ্য এবং মেজাজের জন্যও উপকারী: সকালের তাজা বাতাস এবং শান্ত পরিবেশ মনকে প্রশান্ত করে । সকালের হাঁটা মানসিক চাপ কমায় এবং মেজাজ উন্নত করে । এগুলি শরীরে হরমোন নিঃসরণ করে যা সুখের অনুভূতি বাড়ায় । শীতের রোদে হাঁটা হতাশা এবং অলসতার মতো সমস্যা থেকেও মুক্তি দিতে পারে ।
ঘুম এবং শক্তির মাত্রা উন্নত করে: যাঁরা সকালে হাঁটেন তাদের ঘুম আরও গভীর এবং ভালো হয়। সকালের হাঁটা শরীরের জৈবিক ঘড়ি নিয়ন্ত্রণ করে, যা আপনাকে রাতে সময়মতো ঘুমাতে সাহায্য করে। তদুপরি, সারা দিন শক্তির মাত্রা বেশি থাকে এবং ক্লান্তি কম হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10454497/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)