লাল কলা কি হলুদ কলার চেয়ে বেশি উপকারী ? জানুন বিস্তারিত যা সব বিভ্রান্তি দূর করবে

লাল কলা কি হলুদ কলার চেয়ে বেশি উপকারী ? জানুন বিস্তারিত যা সব বিভ্রান্তি দূর করবে
হলুদ কলার তুলনায় লাল কলায় পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে; এর মধ্যে আয়রন, পটাশিয়াম ও ভিটামিন সি-ই প্রধান বলছেন বিশেষজ্ঞরা ।
Published : August 12, 2026 at 1:27 PM IST
বাজারে সচরাচর পাওয়া হলুদ কলার তুলনায় লাল কলাকে পুষ্টির এক অনন্য উৎস বা 'পুষ্টির ভাণ্ডার' হিসেবে বিবেচনা করা হয় । লাল খোসা ও হালকা গোলাপি রঙের শাঁসযুক্ত এই কলা কেবল স্বাদে মিষ্টিই নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী ।
এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, পটাশিয়াম, ফাইবার, ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এছাড়া, লাল কলা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, হজমশক্তি উন্নত করা, রক্তাল্পতা দূর করা এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে ।
সাধারণ হলুদ কলার তুলনায় এই 'সুপারফুড'টি কীভাবে শ্রেয় ?
বাজারে সচরাচর পাওয়া হলুদ কলার বাইরেও, স্বাস্থ্যের দিক থেকে লাল কলাকে নিঃসন্দেহে একটি 'সুপারফুড' বা অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার হিসাবে গণ্য করা যায় । দেখতে ভিন্ন এবং দাম কিছুটা বেশি মনে হলেও, এদের পুষ্টিগুণ সাধারণ কলার তুলনায় এদের অনেক বেশি বিশেষ করে তোলে । মূলত দক্ষিণ ভারত ও নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে পাওয়া গেলেও, লাল কলা এখন সারা দেশেই বিশেষ করে স্বাস্থ্যসচেতন মানুষদের মধ্যে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করছে ।
লাল কলা কী (What is Red Banana) ?
লাল কলার খোসা লাল বা বেগুনি রঙের হয় এবং এর ভিতরের অংশ হালকা গোলাপি বা ক্রিমি রঙের হয়ে থাকে । স্বাদের দিক থেকে এগুলি সাধারণ কলার চেয়ে বেশি মিষ্টি এবং এতে বেরি-জাতীয় ফলের মতো হালকা সুবাস পাওয়া যায় । আয়ুর্বেদ ও প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতিতে লাল কলাকে এমন একটি ফল হিসেবে গণ্য করা হয় যা শারীরিক শক্তি ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে ।
পুষ্টির এক অনন্য উৎস
লাল কলায় প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি6, আয়রন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফাইবার বা আঁশ থাকে । এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে 'ফ্রি র্যাডিক্যাল'-এর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করে; এই ফ্রি র্যাডিক্যালগুলি অকাল বার্ধক্য এবং নানা ধরনের রোগের জন্য দায়ী । সাধারণ হলুদ কলার তুলনায় লাল কলায় আয়রন ও বিটা-ক্যারোটিনের পরিমাণ বেশি থাকে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি:
লাল কলায় বিদ্যমান ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে । ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি ও বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা পেতে লাল কলা খাওয়া অত্যন্ত উপকারী ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী:
পটাশিয়ামে সমৃদ্ধ হওয়ায় লাল কলা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে । এটি ধমনীর সুস্থতা বজায় রাখতে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।
হজম ও ওজন নিয়ন্ত্রণ
প্রচুর পরিমাণে ডায়েটারি ফাইবার বা আঁশ থাকায় এটি পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় । ফাইবার দীর্ঘ সময় পেট ভরা থাকার অনুভূতি দেয়, যা ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে ।
রক্তস্বল্পতার (অ্যানিমিয়া) চিকিৎসায় দারুণ কার্যকর
উচ্চমাত্রায় আয়রন থাকার কারণে রক্তস্বল্পতায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য লাল কলা অত্যন্ত উপকারী ।
লাল কলা কীভাবে খাবেন ?
আপনি সরাসরি ফল হিসাবে লাল কলা খেতে পারেন অথবা স্মুদি, শেক কিংবা ফ্রুট সালাদে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10824364/