খাবারের পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাস আছে ? না থাকলে আজই জানুন কেন ?

আপনি যদি প্রায়ই গ্যাস, অ্যাসিডিটি কিংবা পেটে ভারী বোধের মতো সমস্যায় ভোগেন, তবে খাবারের পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।

মৌরির উপকারিতা (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : April 10, 2026 at 2:01 PM IST

বর্তমান জীবনযাত্রায় পেটের সমস্যা অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেরিতে খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার, প্রক্রিয়াজাত বাইরের খাবার এবং মানসিক চাপ এসব কিছুই ধীরে ধীরে আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে দুর্বল করে তোলে । অনেকেই খাবার খাওয়ার পর গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা কিংবা পেটে ভারী বোধ করার মতো সমস্যায় ভোগেন । এমতাবস্থায়, ছোটখাটো কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অত্যন্ত সুফলদায়ক প্রমাণিত হতে পারে । খাবার খাওয়ার পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাসটি এমনই একটি সহজ অথচ কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হয় । বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌরিতে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ পরিপাক প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে এবং পেটের সাধারণ সমস্যাগুলি উপশম করতে সক্ষম ।

মৌরি হজমে সহায়তা করে: মৌরিতে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা হজমে সহায়ক এনজাইমগুলোকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে । যখন এই এনজাইমগুলি সঠিকভাবে কাজ করে, তখন খাদ্যবস্তু ভেঙে যায় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হজম হয় । এরফলে পাকস্থলীর ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ে না এবং বদহজমের আশঙ্কা হ্রাস পায় । ঠিক এই কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই খাবারের পর মৌরি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে আসছে ।

গ্যাস ও পেট ফাঁপা থেকে মুক্তি দেয়: খাবার খাওয়ার পর অনেকেই গ্যাস বা পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, যার ফলে অস্বস্তিবোধ হয় । মৌরি পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশিগুলিকে শিথিল করতে সহায়তা করে । এরফলে পেটের ভেতর আটকে থাকা গ্যাস সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে এবং পাকস্থলী বেশ হালকা মনে হয় । আপনি যদি প্রায়ই পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, তবে খাবার খাওয়ার পর সামান্য পরিমাণ মৌরি চিবিয়ে খাওয়া আপনার জন্য বেশ উপকারী হতে পারে ।

অ্যাসিডিটি ও জ্বালাপোড়া উপশমে সহায়ক: অতিরিক্ত ভাজাভুজি, তৈলাক্ত বা মশলাদার খাবার খেলে প্রায়শই বুকজ্বালা এবং টক ঢেকুরের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । মৌরি দানা শীতল প্রকৃতির বলে মনে করা হয়, যা পাকস্থলীর অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । এরফলে অ্যাসিডিটিজনিত বিভিন্ন উপসর্গ যেমন বুকজ্বালা, টক ঢেকুর এবং গলায় জ্বালাপোড়ার অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ।

ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ: মৌরি দানায় বিদ্যমান ফাইবার বা আঁশ পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । এছাড়া, এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে ক্ষতিকর উপাদান থেকে রক্ষা করে । নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে মৌরি খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং খাওয়ার পর পেটে যে ভারী ভাব অনুভূত হয়, তা কমাতেও এটি সাহায্য করে ।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে: বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌরি দানায় যে এসেনশিয়াল অয়েল বা অপরিহার্য তেল থাকে, তাতে মৃদু জীবাণুনাশক (antimicrobial) গুণাবলি রয়েছে ৷ যা মুখের ভেতরের ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে । ঠিক এই কারণেই মৌরি খেলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং মুখ সতেজ ও ঝরঝরে অনুভব হয় ।

পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন: যদিও মৌরি দানার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে ৷ তবুও এটি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত নয় । অত্যধিক পরিমাণে মৌরি খাওয়া সবার জন্য উপযুক্ত নয় । কারো কারো ক্ষেত্রে এটি সামান্য সংবেদনশীলতা বা হরমোনজনিত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে । গর্ভবতী মহিলা এবং যাঁদের সুনির্দিষ্ট কোনও শারীরিক সমস্যা বা অসুস্থতা রয়েছে, তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে মৌরি যুক্ত করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।

খাওয়ার পর এক চামচ মৌরি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত সহজ এবং উপকারী একটি পদক্ষেপ । এই সাধারণ অভ্যাসটি গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং বদহজমের মতো নিত্যদিনের সাধারণ সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দিতে পারে; পাশাপাশি এটি দীর্ঘমেয়াদে পাকস্থলীর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

