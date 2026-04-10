খাবারের পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাস আছে ? না থাকলে আজই জানুন কেন ?

খাবারের পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাস আছে ? না থাকলে আজই জানুন কেন ?
আপনি যদি প্রায়ই গ্যাস, অ্যাসিডিটি কিংবা পেটে ভারী বোধের মতো সমস্যায় ভোগেন, তবে খাবারের পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা আপনার জন্য উপকারী হতে পারে।
Published : April 10, 2026 at 2:01 PM IST
বর্তমান জীবনযাত্রায় পেটের সমস্যা অত্যন্ত সাধারণ একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । দেরিতে খাবার খাওয়া, অতিরিক্ত ঝাল-মশলাযুক্ত খাবার, প্রক্রিয়াজাত বাইরের খাবার এবং মানসিক চাপ এসব কিছুই ধীরে ধীরে আমাদের পরিপাকতন্ত্রকে দুর্বল করে তোলে । অনেকেই খাবার খাওয়ার পর গ্যাস, অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা কিংবা পেটে ভারী বোধ করার মতো সমস্যায় ভোগেন । এমতাবস্থায়, ছোটখাটো কিছু স্বাস্থ্যকর অভ্যাস অত্যন্ত সুফলদায়ক প্রমাণিত হতে পারে । খাবার খাওয়ার পর মৌরি খাওয়ার অভ্যাসটি এমনই একটি সহজ অথচ কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হয় । বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌরিতে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ পরিপাক প্রক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে এবং পেটের সাধারণ সমস্যাগুলি উপশম করতে সক্ষম ।
মৌরি হজমে সহায়তা করে: মৌরিতে এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদান রয়েছে যা হজমে সহায়ক এনজাইমগুলোকে সক্রিয় করতে সাহায্য করে । যখন এই এনজাইমগুলি সঠিকভাবে কাজ করে, তখন খাদ্যবস্তু ভেঙে যায় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে হজম হয় । এরফলে পাকস্থলীর ওপর অপ্রয়োজনীয় চাপ পড়ে না এবং বদহজমের আশঙ্কা হ্রাস পায় । ঠিক এই কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই খাবারের পর মৌরি খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে আসছে ।
গ্যাস ও পেট ফাঁপা থেকে মুক্তি দেয়: খাবার খাওয়ার পর অনেকেই গ্যাস বা পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, যার ফলে অস্বস্তিবোধ হয় । মৌরি পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেশিগুলিকে শিথিল করতে সহায়তা করে । এরফলে পেটের ভেতর আটকে থাকা গ্যাস সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে এবং পাকস্থলী বেশ হালকা মনে হয় । আপনি যদি প্রায়ই পেট ফাঁপার সমস্যায় ভোগেন, তবে খাবার খাওয়ার পর সামান্য পরিমাণ মৌরি চিবিয়ে খাওয়া আপনার জন্য বেশ উপকারী হতে পারে ।
অ্যাসিডিটি ও জ্বালাপোড়া উপশমে সহায়ক: অতিরিক্ত ভাজাভুজি, তৈলাক্ত বা মশলাদার খাবার খেলে প্রায়শই বুকজ্বালা এবং টক ঢেকুরের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । মৌরি দানা শীতল প্রকৃতির বলে মনে করা হয়, যা পাকস্থলীর অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । এরফলে অ্যাসিডিটিজনিত বিভিন্ন উপসর্গ যেমন বুকজ্বালা, টক ঢেকুর এবং গলায় জ্বালাপোড়ার অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব ।
ফাইবার ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ: মৌরি দানায় বিদ্যমান ফাইবার বা আঁশ পরিপাকতন্ত্রের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । এছাড়া, এতে রয়েছে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শরীরকে ক্ষতিকর উপাদান থেকে রক্ষা করে । নিয়মিত ও পরিমিত পরিমাণে মৌরি খেলে অন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত হয় এবং খাওয়ার পর পেটে যে ভারী ভাব অনুভূত হয়, তা কমাতেও এটি সাহায্য করে ।
মুখের দুর্গন্ধ দূর করে: বিশেষজ্ঞদের মতে, মৌরি দানায় যে এসেনশিয়াল অয়েল বা অপরিহার্য তেল থাকে, তাতে মৃদু জীবাণুনাশক (antimicrobial) গুণাবলি রয়েছে ৷ যা মুখের ভেতরের ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে । ঠিক এই কারণেই মৌরি খেলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং মুখ সতেজ ও ঝরঝরে অনুভব হয় ।
পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন: যদিও মৌরি দানার অসংখ্য উপকারিতা রয়েছে ৷ তবুও এটি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত নয় । অত্যধিক পরিমাণে মৌরি খাওয়া সবার জন্য উপযুক্ত নয় । কারো কারো ক্ষেত্রে এটি সামান্য সংবেদনশীলতা বা হরমোনজনিত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে । গর্ভবতী মহিলা এবং যাঁদের সুনির্দিষ্ট কোনও শারীরিক সমস্যা বা অসুস্থতা রয়েছে, তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে মৌরি যুক্ত করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
খাওয়ার পর এক চামচ মৌরি খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত সহজ এবং উপকারী একটি পদক্ষেপ । এই সাধারণ অভ্যাসটি গ্যাস, অ্যাসিডিটি এবং বদহজমের মতো নিত্যদিনের সাধারণ সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি দিতে পারে; পাশাপাশি এটি দীর্ঘমেয়াদে পাকস্থলীর সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতেও সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)