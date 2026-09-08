এক কাপ নীল চায়ে চুমুক দিলেই শরীর থাকবে একদম ফিট, কীভাবে বানাবেন জানুন সহজ পদ্ধতি

এক কাপ নীল চায়ে চুমুক দিলেই শরীর থাকবে একদম ফিট, কীভাবে বানাবেন জানুন সহজ পদ্ধতি
আজকের দ্রুতগতির জীবনে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে ৷ তবে ব্লু-টি বিভিন্ন রোগ-বালাই থেকে সুরক্ষা দিতে সাহায্য করে ।
Published : September 8, 2026 at 11:41 AM IST
বর্তমান দ্রুতগতির জীবনে মানুষ প্রায়শই নিজেদের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার মতো সময় খুঁজে পেতে হিমশিম খায় ৷ যারফলে তারা নানা ধরনের অসুস্থতার ঝুঁকিতে পড়ে । সুস্থ থাকার জন্য সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা অপরিহার্য এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি অনুসরণ করারও পরামর্শ দেওয়া হয় । সুস্থ ও ফিট থাকার জন্য দৈনন্দিন রুটিনে শরীরচর্চা, যোগব্যায়াম ও ধ্যান অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে ।
অনেকেই সকালে গ্রিন টি, ব্ল্যাক টি বা ব্ল্যাক কফি পান করতে পছন্দ করেন, কারণ এগুলির নানা স্বাস্থ্যগুণ রয়েছে । তবে সুস্থ থাকার জন্য আরেকটি কার্যকরী পানীয় হল ‘ব্লু টি’ । বিশেষজ্ঞরা জানান, অপরাজিতা ফুল থেকে তৈরি এই চা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী ৷ তাই দৈনন্দিন রুটিনে এটি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত । সকালে খালি পেটে এটি পান করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায় । বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়: ব্লু-টি পান করা হৃদযন্ত্রকে সুস্থ রাখে। প্রতিদিন খালি পেটে এটি পান করলে কোলেস্টেরল ও রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ব্লু-টিতে বায়োফ্ল্যাভোনয়েড নামক একটি উপাদান থাকে, যা শরীরকে সুরক্ষাদায়ক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সরবরাহ করে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করে ।
ডায়াবেটিসের জন্য উপকারী: আপনার যদি ডায়াবেটিস থাকে, তবে অবশ্যই ব্লু-টি (blue tea) পান করা উচিত । এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে । উল্লেখ্য যে, ব্লু-টি অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: ব্লু-টি বা নীল চা পান করলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় । এতে থাকা 'টারনাটিন' (ternatin) অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এবং শরীরে ক্যানসার কোষের বৃদ্ধি রোধে সহায়তা করে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: দ্রুত ওজন কমাতে চাইলে আপনার নিয়মিত ব্লু-টি পান করা উচিত । এতে চর্বি, কার্বোহাইড্রেট বা কোলেস্টেরল থাকে না । ফলে এটি ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং অতিরিক্ত খাওয়া রোধ করে ।
আপনার ত্বক ও চুলেরও যত্ন নিন: অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর 'ব্লু টি' ত্বক ও চুল—উভয়ের জন্যই উপকারী । এটি ফ্রি র্যাডিক্যালের হাত থেকে সুরক্ষা দেয় । নিয়মিত এটি পান করলে আপনি দীর্ঘ সময় ধরে তারুণ্য ধরে রাখতে পারেন ।
কীভাবে বানাবেন অপরাজিতা ফুলের চা ?
উপকরণ:
4-5টি ফ্রেস বা শুকনো অপরাজিতা ফুল
1 কাপ জল
1 চামচ মধু
সামান্য লেবুর রস
প্রণালী:
একটি পাত্রে এক কাপ জল ফুটিয়ে নিন । অপরাজিতা ফুল ভালো করে ধুয়ে নিয়ে জলে দিয়ে খানিক ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে 3 থেকে 5 মিনিট ঢেকে রেখে দিন । এ বার ছেঁকে নিয়ে তাতে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে গরম গরম পান করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6545798/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)