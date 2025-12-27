আলো নিভিয়ে উষ্ণ জলে স্নান করতে পছন্দ করছেন ! কী এই নতুন ট্রেন্ড ?

আলো নিভিয়ে উষ্ণ জলে স্নান করতে পছন্দ করছেন ! কী এই নতুন ট্রেন্ড ?
আপনি হয়তো বিভিন্ন ট্রেন্ডের কথা শুনেছেন, যেমন গরম বা ঠান্ডা স্নান । আজকাল মানুষ লাইট বন্ধ করে স্নান করতে পছন্দ করছেন ৷
Published : December 27, 2025 at 11:55 AM IST
তাড়াহুড়ো ভরা সকাল হোক বা ক্লান্তিকর দিন, স্নান করা কেবল একটি প্রয়োজনীয়তা নয় । এই দৈনন্দিন অভ্যাসটি এখন একটি নতুন অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হচ্ছে । আজকাল 'ডার্ক শাওয়ারিং' নামে একটি ট্রেন্ড সোশাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে । মাবনুষ বাথরুমের আলো বন্ধ করে বা ম্লান আলোতে স্নান করতে পছন্দ করে থাকেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন অন্ধকারে স্নান করা কীভাবে উপকারী হতে পারে ?
অনিদ্রার সমস্যায় ভুগে থাকেন অনেকেই । রাত কেটে যায় বিছানায় এপাশ ওপাশ করেই । অনিদ্রা দূর করতে একাধিক টোটকার কথাও বলা হয়ে থাকে । বিছানায় শুয়ে ফোন না ঘাঁটা, রাতে ক্য়াফিন যুক্ত পানীয় না পান করার পরামর্শ দেওয়া হয় সাধারণত । তবে এবার অন্য বিষয় ৷ অনিদ্রা দূর করবে অন্ধকার স্নান ৷ মানে যা ভালো কথায় 'ডার্ক শাওয়ারিং' ৷ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাথরুমের আলো নিভিয়ে বা আবছা আলোয় যদি উষ্ণ জলে স্নান করা যায়, তাহলে ঘুম আসতে বাধ্য এবং সেই ঘুম গভীরও হবে ।
ডার্ক শাওয়ারিং কী (What is dark showering) ?
ডার্ক শাওয়ারিং মানে হল ম্লান আলো বা সম্পূর্ণ অন্ধকারে স্নান করা । এর উদ্দেশ্য হল শরীর এবং মন উভয়কেই শিথিল করা । এই ট্রেন্ডটি তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় যাঁরা তাঁদের জীবনযাত্রায় ধ্যান, মননশীলতা এবং ডিজিটাল ডিটক্স অন্তর্ভুক্ত করছেন ।
মানসিক শান্তি: বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, উজ্জ্বল আলো আমাদের মস্তিষ্ককে সক্রিয় রাখে । অন্যদিকে, অন্ধকার মস্তিষ্ককে শিথিল করতে উৎসাহিত করে । অন্ধকারে স্নান করলে বাইরের দৃষ্টি বিক্ষেপ কমে, যা মস্তিষ্ককে শিথিল করতে সাহায্য করে ।
মানসিক চাপ এবং উদ্বেগ থেকে মুক্তি: বিশেষজ্ঞদের মতে, মৃদু আলোতে স্নান করলে কর্টিসল নামক স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমে । অন্ধকারে স্নান করলে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র শান্ত হয় । এই কারণেই অনেকেই দিনের শেষে চাপ কমানোর জন্য অন্ধকারে স্নানকে একটি সহজ উপায় বলে মনে করেন ।
ভালো ঘুম: ঘুমানোর আগে অন্ধকারে স্নান করা আপনার ঘুমের মানের জন্যও উপকারী হতে পারে । কারণ অন্ধকারে মেলাটোনিন হরমোনের নিঃসরণ বৃদ্ধি করে ঘুমের উন্নতি হয় ৷ তাই, ঘুমানোর আগে হালকা গরম জল দিয়ে অন্ধকারে স্নান করলে আপনার ঘুম ভালো হতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/search/research-news/3495/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)