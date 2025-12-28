শীতকালে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ছোট্ট এই কাজ করুন, শরীর কখনও অসুস্থ হবে না

শীতকালে ঘুমাতে যাওয়ার আগে ছোট্ট এই কাজ করুন, শরীর কখনও অসুস্থ হবে না
শীতকালে নাভিতে সর্ষের তেল লাগানো একটি প্রাচীন আয়ুর্বেদিক প্রতিকার । কীভাবে উপকার করে জানুন বিস্তারিত ৷
Published : December 28, 2025 at 3:06 PM IST
শীতকাল শীতল বাতাস এবং মনোরম আবহাওয়া নিয়ে আসে । তবে, এই ঋতুতে শরীর ঠান্ডা লাগার ঝুঁকিতে থাকে । তবে আয়ুর্বেদে নাভিতে তেল লাগানোকে এই রোগ প্রতিরোধে খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয় । নাভির জন্য সর্ষের তেলের চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না ।
শীতকালে নাভিতে সরিষার তেল লাগানোর নিয়ং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে চলে আসছে এবং এটি কেবল একটি ঘরোয়া প্রতিকার নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্য একটি ঔষধও । আপনি যদি প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে আপনার নাভিতে দুই ফোঁটা তেল দেন, তাহলে স্বাস্থ্যের এই পাঁচটি পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন ।
শীতকালে শরীরকে ভিতর থেকে উষ্ণ রাখে: সর্ষের তেলের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব রয়েছে এবং নাভিতে লাগালে পুরো শরীর উষ্ণ এবং হালকা বোধ করে । শীতের ঠান্ডা এবং অলসতা দূর করার জন্য এটি একটি চমৎকার প্রতিকার ।
ত্বকেরও উপকার করে: নাভি থেকে তেলের প্রভাব সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে । সর্ষের তেল ত্বককে আর্দ্রতা এবং পুষ্টি জোগায় ৷ শীতকালে শুষ্ক এবং নিস্তেজ ত্বকের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে ।
পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে: নাভি শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় ৷ যা হজম এবং বিপাকের সঙ্গে সম্পর্কিত । নাভিতে সর্ষের তেল লাগালে পেটের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং গ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।
জয়েন্ট এবং পেশীর ব্যথা কমাতে: শীতকালে হাঁটুর ব্যথা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । এই ক্ষেত্রে, সর্ষের তেল ফোলাভাব এবং ব্যথা কমাতে একটি কার্যকর প্রতিকার । শীতকালে যদি আপনার জয়েন্ট শক্ত হয়ে যান বা পেশীতে টান অনুভব করেন, তাহলে নাভিতে দুই ফোঁটা সর্ষের তেল লাগান ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে: সর্ষের তেল ভিটামিন ই, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ । নাভিতে এটি ব্যবহার করলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী হয় ৷ শীতকালে ভাইরাল সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে ।
নাভিতে সরিষার তেল কীভাবে লাগাবেন ?
- তেল লাগানোর আগে নাভি ভালোভাবে পরিষ্কার করুন ।
- নাভিতে 2-3 ফোঁটা সর্ষের তেল দিন ।
- আলতো করে মাসাজ করুন ।
- সারারাত অথবা কমপক্ষে 20-30 মিনিট রেখে দিন ।
- প্রতিদিন অথবা সপ্তাহে 3-4 বার এটি পুনরাবৃত্তি করুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)