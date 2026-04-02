শিশুদের প্রতিদিন মালিশ করুন, শীররের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হবে
আপনি কি জানেন শিশুদের মালিশ প্রয়োগ করা তাদের শারীরিক, মানসিক এবং আবেগিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত উপকারী হতে পারে ?
Published : April 2, 2026 at 5:10 PM IST
জন্মের পর শিশুর সঠিক যত্ন নেওয়া তার সুস্থ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিশুদের জন্য 'অভ্যঙ্গ' (তেল মালিশ) অত্যন্ত উপকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। 'আশা আয়ুর্বেদ'-এর পরিচালক ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. চঞ্চল শর্মার মতে, নিয়মিত মালিশ শিশুর শরীরকে শক্তিশালী করে এবং 'বাত দোষ'-এর ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। এটি শিশুকে স্বস্তি প্রদান করে, তার ঘুমের উন্নতি ঘটায় এবং মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হলে, তেল মালিশ শিশুর হাড় ও পেশিকে মজবুত করে এবং তার সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
শিশুদের ওপর অভ্যঙ্গ মালিশ প্রয়োগের উপকারিতা:
শিশুর শারীরিক বিকাশকে সুদৃঢ় করা: জন্মের ঠিক পরেই একটি নবজাতকের শরীর অত্যন্ত কোমল ও নাজুক থাকে ৷ তাই তাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার প্রয়োজন হয় । আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে, শিশুর শারীরিক বিকাশের জন্য অভ্যঙ্গ মালিশ অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । নিয়মিত তেল মালিশ হাড়কে মজবুত করে এবং পেশিগুলিকে শক্তিশালী করে তোলে ৷ যারফলে শিশুর সামগ্রিক বৃদ্ধি ও বিকাশ আরও ভালোভাবে সম্পন্ন হয় ।
আরাম ও স্বস্তির জন্য 'বাত দোষ'-এর ভারসাম্য রক্ষা:
চিকিৎসকদের মতে, জন্মের সময় একটি নবজাতকের শরীরে প্রাকৃতিকভাবেই বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে ৷ অভ্যঙ্গ মালিশ শরীরের অভ্যন্তরে এই 'বাত'-এর ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে । নিয়মিত মালিশ শিশুকে আরাম ও স্বস্তি প্রদান করে, যার ফলে শিশুটি অধিকতর শান্ত ও স্থির থাকতে পারে ।
ত্বকের পুষ্টি ও রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি: অভ্যঙ্গ (Abhyanga) মালিশের জন্য তিলের তেল, নারকেল তেল অথবা সর্ষের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। এই তেলগুলো ত্বকের পুষ্টি জোগায় এবং ত্বককে কোমল রাখতে সহায়তা করে। মালিশ সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, যার ফলে শরীরের প্রতিটি অংশে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানগুলি সহজেই পৌঁছে যেতে পারে ।
গভীর ঘুম ও মানসিক বিকাশের উন্নতি: নিয়মিত মালিশ শিশুকে এক ধরণের প্রশান্তির অনুভূতি দেয় এবং গভীর ও তৃপ্তিদায়ক ঘুমের সহায়ক হয় । শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য মানসম্মত ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তাছাড়া, মালিশের সময় স্পর্শের যে অনুভূতি শিশু লাভ করে, তা তাকে মানসিকভাবে নিরাপদ বোধ করায়; এর ফলে বাবা-মা ও সন্তানের মধ্যকার বন্ধন আরও সুদৃঢ় হয় ।
হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক: যেহেতু ছোট শিশুদের শারীরিক নড়াচড়া বা কার্যকলাপ সীমিত থাকে, তাই মালিশ তাদের হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে । এরফলে গ্যাস, পেটে ব্যথা এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যেতে পারে । নিয়মিত মালিশ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে, যার ফলে তারা সহজে অসুস্থ হয়ে পড়ে না ।
মাসাজ করার সময় যেসব বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন:
শিশুর ত্বক অত্যন্ত কোমল হয়; তাই সর্বদা খুব আলতো হাতে মাসাজ করবেন ।
শীতকালে সর্ষের তেল বা তিলের তেল দিয়ে মাসাজ করা বিশেষ উপকারী, কারণ এই তেলগুলোর প্রকৃতি উষ্ণ ।
গ্রীষ্মকালে নারকেল তেল ব্যবহার করাকেই অধিকতর শ্রেয় মনে করা হয় ।
মাসাজ করার পর শিশুকে সর্বদা কুসুম গরম জলে স্নান করাবেন ।
যদি শিশুর ত্বকে কোনও র্যাশ বা অ্যালার্জির লক্ষণ দেখতে পান, তবে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন ।
'অভ্যঙ্গ' (Abhyanga) মাসাজ ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং শিশুর শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক বিকাশের জন্য এটি অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । নিয়মিত ও সঠিক পদ্ধতিতে মাসাজ করা হলে তা শিশুকে সুস্থ, কর্মচঞ্চল এবং হাসিখুশি রাখতে সহায়তা করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)