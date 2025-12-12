আয়ুষ্মান খুরানা বলেছেন দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমান ! কম ঘুম শরীরে আনতে পারে বড় বিপদ, বলছে গবেষণা

আয়ুষ্মান খুরানা বলেছেন দিনে মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমান ! কম ঘুম শরীরে আনতে পারে বড় বিপদ, বলছে গবেষণা
তরুণদের জন্য গড়ে ছয় ঘণ্টা ঘুম বিপদের একটি গুরুতর লক্ষণ । ঘুমের অভাব মস্তিষ্ক এবং শরীরের উপর প্রভাব ফেলে ৷
Published : December 12, 2025 at 10:31 AM IST
বলিউড অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার একটি ভিডিয়ো আজকাল প্রচারিত হচ্ছে, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করছেন তিনি সর্বোচ্চ ছয় ঘণ্টা ঘুমান । যদিও এটি স্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা তরুণদের জন্য গড়ে ছয় ঘণ্টা ঘুমকে একটি গুরুতর বিপদ বলে মনে করেন । বিশেষজ্ঞরা বলছেন ছয় ঘণ্টা ঘুমকে স্বাভাবিক হিসাবে বিবেচনা করা একটি মিথ ।
কম ঘুমানো নিয়ে অনেকেই বড়াই করেন । কারণ ঘুমের অভাব আমাদের শরীর আর মস্তিস্কের ওপর প্রভাব ফেলে । বর্তমানে বিভিন্ন রোগভোগের পিছনে জীবনযাপন ও জীবনশৈলিকে দায়ী করা হয় । রাতে 7-8 ঘণ্টা ঘুম একজন প্রাপ্ত বয়স্কের অবশ্যই দরকার ।
ঘুমের অভাব মন এবং শরীরের উপর ধীর বিষের মতো কাজ করে । এর তাৎক্ষণিক প্রভাবগুলি ঘনত্ব হ্রাস, দুর্বল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মেজাজের পরিবর্তন এবং ধীর প্রতিক্রিয়া সময়ের আকারে দেখা যায় ৷ অন্যদিকে অভ্যন্তরীণভাবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় ।
ডিমেনশিয়া এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি বৃদ্ধি: এটি আলঝাইমার, ডিমেনশিয়া এবং স্ট্রোকের মতো গুরুতর রোগের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় । বিশেষজ্ঞরা জানান, শরীর এবং মন উভয়ের প্রকৃত মেরামতের একমাত্র সময় হল রাতের ঘুম । যখন একজন ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে ছয় ঘণ্টার কম ঘুম বা মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমের উপর নির্ভর করেন, তখন হৃদরোগ এবং মস্তিষ্কের রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায় । যে একজন সুস্থ ব্যক্তির সাত থেকে আট ঘণ্টা ঘুমানো উচিত যাতে মস্তিষ্ক তার পূর্ণ ক্ষমতায় কাজ করতে পারে এবং বিপাক ভারসাম্য বজায় থাকে ।
ঘুম হল শরীরের রিসেট বাটন: মানুষ বিশ্বাস করে যে কম ঘুমালে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এটা ভুল । ঘুম হল শরীরের রিসেট বাটন । এটি কমালে কেবল স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে । নানানরকম সমস্যা তৈরি হবে ৷ ফলে সাত থেকে নয় ঘণ্টা ভালো ঘুম সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং কর্মক্ষমতা উন্নত করে ।
মাত্র ছয় ঘণ্টা ঘুমের ফলে এই ধরনের ক্ষতি হয়:
মস্তিষ্কে টক্সিন: গ্লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম সম্পূর্ণরূপে নিজেকে পরিষ্কার করতে অক্ষম ।
দুর্বল স্মৃতিশক্তি: প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্সের কার্যকলাপ হ্রাস পায়। এটি চিন্তাভাবনা, স্মৃতিশক্তি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে ।
হার্ট স্ট্রোকের ঝুঁকি: যারা কম ঘুমায় তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে ।
মেজাজের পরিবর্তন এবং চাপ: সেরোটোনিন এবং ডোপামিন ব্যাহত হয়, উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতা বৃদ্ধি করে ।
দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: সাইটোকাইন কম উৎপন্ন হয়, যার ফলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি হয় ।
মস্তিষ্কের বয়স দ্রুত হয়: নিউরনের ক্ষতি এবং ধূসর পদার্থের ক্ষয় ত্বরান্বিত হয় ।
https://www.cdc.gov/sleep/about/index.html
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11984815/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)