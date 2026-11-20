শীতে বাজার থেকে পালং শাক কিনছেন ? পাতায় এই কয়েকটি লক্ষণ দেখলে ভুলেও খাবেন না
Avoid this Type of spinach: পালং শাক কেনার সময় শুধু পাতাগুলি কতটা সবুজ তা দেখবেন না । বরং শাকের সতেজতা পরীক্ষা করে দেখুন ৷
Published : November 20, 2026 at 4:47 PM IST
শীতকাল এসে গিয়েছে । আবহাওয়া ঠান্ডা হয়ে পড়েছে এবং বাজারে এখন প্রচুর পালং শাক পাওয়া যাচ্ছে । পালং শাককে স্বাস্থ্যের খনি বলা হয় ৷ কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, ভিটামিন ও ফাইবার থাকে । তবে পালং শাক কেনার সময় শুধু এর সবুজ রঙ দেখলেই হবে না । কিছু শাক বাইরে থেকে ভালো মনে হলেও, আসলে সেগুলি খাওয়ার উপযোগী নাও হতে পারে । জেনে নিন, কী ধরনের পালং শাক কেনা থেকে বিরত থাকা উচিত:
হলুদ হয়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত নেতিয়ে পড়া পাতা
যদি পালং শাকের বেশিরভাগ পাতা হলুদ হয়ে যায়, খুব বেশি নেতিয়ে পড়ে বা সতেজতা পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে, তবে সেগুলি না কেনাই ভালো । সামান্য নেতিয়ে পড়া মানেই যে শাক নষ্ট হয়ে গিয়েছে তা নয়, তবে যদি এর সঙ্গে রঙের পরিবর্তন বা গঠনগত কোনও পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে তা ব্যবহার না করে ফেলে দেওয়াই নিরাপদ ।
আঠালো বা পিচ্ছিল পাতা
যদি পালং শাকের পাতা স্পর্শ করলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আঠালো বা পিচ্ছিল মনে হয়, তবে সেগুলি খাওয়া থেকে বিরত থাকুন । এটি শাক নষ্ট হয়ে যাওয়ার লক্ষণ হতে পারে । পাতার উপর অস্বাভাবিক পিচ্ছিল ভাব, পচন ধরার চিহ্ন বা পাতা অতিরিক্ত নরম হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
পচন, কালো দাগ বা ছত্রাক
পালং শাকে যদি পচন, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এমন কালো বা বাদামি দাগ, কিংবা ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন, তবে সেই পাতাগুলি ব্যবহার করবেন না । খাদ্য নিরাপত্তা নির্দেশিকা অনুযায়ী, পচন বা নষ্ট হওয়ার দৃশ্যমান লক্ষণ রয়েছে এমন শাকসবজি খাওয়া উচিত নয় ।
অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত বা থেঁতলে যাওয়া পাতা
বাজার থেকে আনা পালং শাকের কিছু পাতা ভাঙা বা থেঁতলানো থাকতে পারে । সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত অংশ কেটে ফেলে বাকি অংশ ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ তবে পাতাগুলি যদি খুব বেশি থেঁতলানো, আঘাতপ্রাপ্ত বা পচনশীল হয়, তবে সেগুলি ফেলে দেওয়াই ভালো । এফডিএ (FDA)-এর পরামর্শ অনুযায়ী, ফল বা শাকসবজির ক্ষতিগ্রস্ত বা থেঁতলানো অংশ কেটে বাদ দেওয়া উচিত ।
অস্বাভাবিক গন্ধ থাকলে খাবেন না
পালং শাকে প্রাকৃতিকভাবেই মাটির মতো একটি গন্ধ থাকতে পারে, কিন্তু যদি তা থেকে তীব্র, টক বা পচা গন্ধ আসে, তবে তা ব্যবহার করবেন না । কোনও খাদ্যদ্রব্যের রঙ, গন্ধ বা গঠন সন্দেহজনক মনে হলে, সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল তা ফেলে দেওয়া ।
পালং শাক ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি
ব্যবহারের আগে পালং শাক পরিষ্কার জলে ভালোভাবে ধুয়ে নিন । ধোয়ার সময় পাতাগুলি আলাদা করে নিন ৷ যাতে পাতার মাঝে জমে থাকা মাটি বা ময়লা দূর হয় । যদিও কেবল জল দিয়ে ধোয়া সাধারণত পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট ৷ তবুও এতে সব ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর হওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না । পালং শাক ধোয়ার জন্য কখনও সাবান, ডিটারজেন্ট বা ঘর পরিষ্কার করার কোনও রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করবেন না ।
সংক্ষেপে, পরবর্তীবার যখন পালং শাক কিনবেন, তখন কেবল পাতাগুলি কতটা সবুজ তা দেখলেই হবে না । বরং শাকের সতেজতা, গঠন ও গন্ধ পরীক্ষা করুন এবং এতে পচনের কোনও লক্ষণ আছে কি না তা ভালো করে দেখে নিন । শাকসবজি তখনই উপকারী হয়, যখন সেগুলি সতেজ থাকে এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ বা ব্যবহার করা হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)