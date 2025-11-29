গভীর ঘুমাতে চান ? শুতে যাওয়ার আগে এই খাবারগুলি তালিকা থেকে বাদ দিন

গভীর ঘুমাতে চান ? শুতে যাওয়ার আগে এই খাবারগুলি তালিকা থেকে বাদ দিন
গভীরভাবে ঘুমাতে চাইলে রাতে শুতে যাওয়ার আগে এই খাবারগুলি খাওয়া বন্ধ করতে হবে ৷
Published : November 29, 2025 at 12:09 PM IST
অনেক মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ঘুমাতে যাওয়ার পরপরই তারা ঘুমাতে পারে না । চোখ বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মন অন্যদিকে চিন্তা হয় ৷ শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, কিন্তু ঘুমাতে পারে না । এমন পরিস্থিতিতে, আমরা প্রায়শই মনে করি যে দিনের ক্লান্তিই এর কারণ, কিন্তু সত্য হল রাতে ভুল খাবার খাওয়া ঘুমের উপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । সেটা অনেকেই বুঝতে পারেন না ৷
ঘুম গল মানুষের শরীরের 'রিচার্জ মোড'। যদি এটি পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে পরের দিন অলস, খিটখিটে এবং ক্লান্ত বোধ হয় । অতএব, ঘুমানোর ঠিক আগে কোনটি উপযুক্ত এবং কোনটি খাওয়া উচিত নয় তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কিছু খাবার আপনার মস্তিষ্ককে সক্রিয় করতে পারে ৷ অ্যাসিডিটি বাড়াতে পারে, অথবা আপনার পেট ভারী করে তুলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ঘুমানোর আগে কোন পাঁচটি খাবার আপনার কখনই খাওয়া উচিত নয় ?
মশলাদার খাবার: রাতের বেলা মশলাদার খাবার, লাললঙ্কা বা ভাজা খাবার খেলে পেট গরম হতে পারে । এরফলে অ্যাসিডিটি, বুক জ্বালাপোড়া এবং বুকে ভারী ভাব অনুভব হতে পারে । এই সবের ফলে শরীরের আরাম করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং ঘুম পেতে চায় না ৷
চকলেট: চকলেট সুস্বাদু, কিন্তু ঘুমানোর আগে এটি ভালো পছন্দ নয় । এতে ক্যাফেইন এবং চিনি উভয়ই থাকে, যা মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে এবং ঘুমাতে বাধা দেয় । ডার্ক চকলেটে ক্যাফেইনের পরিমাণ আরও বেশি ।
কফি এবং এনার্জি ড্রিংকস: কফি, কোল্ড কফি, গ্রিন টি, বা এনার্জি ড্রিংকসে থাকা ক্যাফেইন প্রায় 6-8 ঘণ্টা স্থায়ী হয় । সন্ধ্যায় বা রাতে খাওয়া হলে শরীর ঘুমের মোডে প্রবেশ করে না । ফলস্বরূপ রাতে ঘুম আসতে সমস্যা হয় ৷
ভারী এবং ভাজা খাবার: রাতে পনির, ছোলে ভটুরে, পিৎজা, বার্গার, বা ভারী ভাজা খাবার খাওয়ার ফলে পেটে ভারী ভাব অনুভব হতে পারে । হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায় এবং শরীর ঘুমের সময়ও খাবার প্রক্রিয়া করতে থাকে । এটি গভীর ঘুম হতে বাধা দেয় ।
মিষ্টি খাবার: কেক, মিষ্টি, আইসক্রিম এবং চিনিযুক্ত খাবার দ্রুত রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়ায় । এই চিনির তীব্রতা আপনার শরীরকে সক্রিয় করে তোলে, যার ফলে ঘুমাতে অসুবিধা হয় এবং মাঝে মাঝে ঘুম আসে ।
রাতে কী খাওয়া উচিত ?
ঘুমানোর আগে যদি আপনার একটু খিদে লাগে, তাহলে এই জিনিসগুলি সবচেয়ে ভালো:
এক গ্লাস হালকা গরম দুধ, একটি কলা, এক মুঠো বাদাম, ওটস ইত্যাদি ৷
এগুলি শরীরকে শান্ত করে এবং স্বাভাবিকভাবেই ঘুমের উন্নতি করে ।
ভালো ঘুম একটি ভালো দিন নিয়ে যায় । আপনার রাতের খাবারের ব্যাপারে একটু সাবধানতা অবলম্বন করলেই গভীর, আরামদায়ক ঘুম নিশ্চিত করা সম্ভব ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9859770/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- পান মশলা কোম্পানির পুত্রবধূর আত্মহত্যা ! ক্রমবর্ধমান পারিবারিক উত্তেজনা কীভাবে সামলাবেন ? জানুন কিছু সাধারণ টিপস
- রোজ সকালে যদি ধনে ভেজানো জল খান, শরীরে কী কী সমস্যা নিমেষে কমবে জানেন ?
- দিনে একটা করে এই ফল খেলে বহু উপকার পাওয়া যাবে
- হিংসাত্মক পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে শিশুদের মানসিক বিকাশ ধীর হয়ে যায়, গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য