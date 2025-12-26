সাবধান ! খালিপেটে এই খাবারগুলি ভুলেও খাবেন না, শরীরে ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ
সকাল আমাদের পাচনতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে সংবেদনশীল সময় ৷ খালি পেটে কিছু খাবার খাওয়া ক্ষতিকারক হতে পারে ।
Published : December 26, 2025 at 1:44 PM IST
যদি আপনি ভুল খাদ্যাভ্যাস দিয়ে দিন শুরু করেন, তাহলে এটি কেবল পেটের ক্ষতিই করতে পারে না বরং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে । যেহেতু সকালে খালি পেটে আমাদের পাচনতন্ত্র সবচেয়ে সংবেদনশীল তাই কিছু খাবার আছে যা এই সময়ে খেলে অ্যাসিডিটি, পেট ফাঁপা, বদহজম এবং গ্যাসের মতো সমস্যা হতে পারে ।
প্রায়শই আমরা টক ফল বা দই জাতীয় কিছু খাবার স্বাস্থ্যকর ভেবে খেয়ে থাকি, কিন্তু খালি পেটে এগুলি শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে । তাই জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন কিছু খাবার সম্পর্কে যা খালি পেটে এড়িয়ে চলা উচিত ।
সাইট্রাস ফল (কমলা, মিষ্টি লেবু, লেবু ইত্যাদি): সাইট্রাস ফলে প্রচুর পরিমাণে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে, যা পেটের আস্তরণের ক্ষতি করতে পারে এবং খালি পেটে খেলে গ্যাস্ট্রিক আলসারের ঝুঁকি বাড়ায় ।
দই বা বাটারমিল্ক: দই স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, কিন্তু খালি পেটে খেলে এটি পেটের অ্যাসিড বাড়াতে পারে ৷ যারফলে বমি বমি ভাব এবং অস্বস্তি হতে পারে ।
কলা: কলা পটাসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়ামের একটি ভালো উৎস ৷ কিন্তু খালি পেটে এটি খেলে শরীরে ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে যেতে পারে ৷ যা হৃদরোগের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ।
কাঁচা শাকসবজি (যেমন টমেটো বা শসা): এতে থাকা ফাইবার এবং অ্যাসিড খালি পেটের আস্তরণে জ্বালাপোড়া করতে পারে এবং গ্যাস বা পেট ফাঁপা হতে পারে ৷
কফি: কিছু না খেয়ে কফি পান করলে পাকস্থলীর অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, যারফলে বুক জ্বালাপোড়া, বুক জ্বালাপোড়া এবং বমি হতে পারে ।
মিষ্টি খাবার বা পেস্ট্রি: সকালে খালি পেটে হঠাৎ চিনি খাওয়ার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে, যারফলে ক্লান্তি, বিরক্তি এবং মাথাব্যথা হতে পারে ।
ঠান্ডা পানীয় বা ঠান্ডা জল: খালি পেটে ঠান্ডা জল বা ঠান্ডা পানীয় পান করলে অন্ত্রের সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে ।
খালি পেটে পাচনতন্ত্রের উপর যেকোনও কিছু খাওয়ার প্রভাব সম্পর্কে জেনে নেওয়া ভালো । সঠিক সময়ে সঠিক খাবার খাওয়া কেবল আপনার দিনের ভালো শুরুই করতে পারে না বরং আপনার দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করতে পারে । অতএব, সকালে হালকা গরম জল, ভেজানো শুকনো ফল, অথবা আপেলের মতো ফল খাওয়া বেশি উপকারী ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3471136/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- জনপ্রিয় কিছু খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করতে পারে, কী বলছেন ডায়েটিশিয়ান ?
- রোজ সকালে পান করুন এই পানীয়, পরিবর্তন দেখলেই বুঝতে পারবেন
- ঘাড়ের ফ্র্যাকচারে জটিল অস্ত্রোপচার, কোটিল’স প্রোসিডিউর প্রয়োগে নয়া জীবন পেলেন রোগী
- জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজ নিরামিষভোজী হওয়ার উপকারিতা প্রকাশ করেছেন, মাছ ও মাংস ছাড়াও শরীরে প্রোটিন কীভাবে বজায় রাখা যাবে ?