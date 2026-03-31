ভারতে বহু শিশু অটিজমে আক্রন্ত, কী কারণে হচ্ছে জানুন চিকিৎসকের মতামত
জন্ম থেকেই কি শিশুটির কার্যকলাপ অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে ? হতে পারে অটিজমের সমস্যা
Published : March 31, 2026 at 3:48 PM IST
গত কয়েক বছরে শিশুদের মধ্যে অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার (ASD)-এর ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে । শিশুর জন্মের মাত্র নয় মাস বয়স থেকেই এই অবস্থার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে শুরু করে ৷ অথচ অভিভাবকরা প্রায়শই সেগুলি শনাক্ত করতে ব্যর্থ হন ।
তবে, শিশুর বয়স যখন তিন বা চার বছর হয়, তখন পরিস্থিতিটি আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে । বিভিন্ন গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে প্রতি 68 জন শিশুর মধ্যে একজনকে অটিজমে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত করা যায় । পরিসংখ্যান বলছে যে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের মধ্যেই এই সমস্যাটি অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয় ।
চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন জিনগত কারণই দায়ী হতে পারে ৷ জন্ম থেকেই কেন কিছু শিশু অটিস্টিক হয় এর ব্যাখ্যায় নানাবিধ কারণ উল্লেখ করা হলেও, জিনগত বিষয়কেই এর একটি প্রধান কারণ হিসেবে গণ্য করা হয় । 'জিনগত' বলতে সেইসব ক্ষেত্রকে বোঝায় ৷ যেখানে বাবা-মায়ের জিনের মাধ্যমেই এই শারীরিক অবস্থাটি সন্তানের দেহে সঞ্চারিত হয় । কোনও পরিবারে যদি ইতিমধ্যেই একজন অটিস্টিক শিশু থাকে তবে পরবর্তী সন্তানেরও অটিস্টিক হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় ।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, ডিএনএ-তে একাধিক পরিবর্তন অটিজমের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে । ডিএনএ-র অধিকাংশ পরিবর্তনই এককভাবে অটিজমের কারণ হয়ে দাঁড়ায় না, বরং অন্যান্য বিভিন্ন জিন এবং পরিবেশগত উপাদানের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এ অবস্থার সৃষ্টিতে এগুলি ভূমিকা রাখে । পিতামাতার দৈনন্দিন রুটিন, খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনধারাকেও এই অবস্থার জন্য সমানভাবে দায়ী বলে মনে করা হয় । কোনও কোনও শিশুর ক্ষেত্রে মনোজেনিক ব্যাধি বা 'ফ্র্যাজাইল এক্স সিনড্রোম'-এর কারণেও অটিজম দেখা দিতে পারে । তবে, এই অবস্থার নেপথ্যে সুনির্দিষ্ট কোনও কারণ এখন পর্যন্ত শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি ।
হাসতে বা সাড়া দিতে অক্ষমতা: অটিজমের লক্ষণগুলি সাধারণত শিশুর জন্মের কয়েক মাস পর থেকেই প্রকাশ পেতে শুরু করে ৷ যেমন: খুব কম হাসা, চোখের দিকে তাকাতে এড়িয়ে চলা এবং মৌখিক যোগাযোগের অভাব ।
এর অন্তর্ভুক্ত এমন সব পরিস্থিতি, যেখানে কোনও শিশুকে কোলে তুলে নেওয়া হলে সে হাসে না কিংবা চোখের দিকে তাকায় না ।
যদি কোনও শিশু শব্দ স্পষ্টভাবে শুনতে পায়, কিন্তু তার প্রতি কোনও প্রতিক্রিয়া না দেখায়, তবে তা অটিজমের একটি ইঙ্গিত হতে পারে ।
শিশুর মধ্যে সীমিত বাকশক্তি কিংবা কথা বলতে অসুবিধা থাকার লক্ষণও দেখা দিতে পারে ।
খুবই তুচ্ছ বা সামান্য বিষয় নিয়েও শিশুটি সহজেই রেগে যেতে পারে ।
ঘুমিয়ে পড়া কিংবা একটানা ঘুম বজায় রাখার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অসুবিধা অনুভূত হতে পারে ।
খাবার-দাবার গ্রহণ সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যাও দেখা দিতে পারে ।
একই কথা বা কাজ বারবার পুনরাবৃত্তি করার মতো লক্ষণগুলি প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় ।
ওষুধ নয়, চিকিৎসাপদ্ধতিই (Therapy) হল সমাধান: ভারতে, অটিজমের চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'অকুপেশনাল থেরাপি' এবং 'আচরণগত থেরাপি' (Behavioral therapy)-কেই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয় । এই থেরাপিগুলির মাধ্যমে শিশুদের অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে, বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দিতে এবং নিজেদের আনন্দ প্রকাশ করতে সহায়তা করা হয় । এই চিকিৎসাপদ্ধতিগুলি অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে ।
পেশাদার থেরাপিস্টদের প্রয়োজনীয়তা: এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, কেবল ওষুধের মাধ্যমে এই শারীরিক অবস্থার পূর্ণ নিরাময় সম্ভব নয় । থেরাপি এবং পারিবারিক সহায়তা এই দুইয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবল একটি শিশুর সার্বিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব ৷ তবে, কার্যকর থেরাপির জন্য প্রয়োজন দক্ষ ও পেশাদার থেরাপিস্টদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান আর দেশে বর্তমানে এই সম্পদেরই তীব্র সংকট বিদ্যমান । অধিকন্তু, কোনও শিশু অটিজমে আক্রান্ত কি না, তা নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করার মতো কোনও সুনির্দিষ্ট পরীক্ষাপদ্ধতি বর্তমানে সহজলভ্য নয় । সাধারণত কেবল শিশুর আচার-আচরণ ও হাবভাব পর্যবেক্ষণ করে এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমেই এই শারীরিক অবস্থাটি শনাক্ত ও অনুধাবন করা হয়ে থাকে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)