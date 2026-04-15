মাল্টি-অর্গান ফেইলিওর' কী ? 92 বছর বয়সে কিংবদন্তি আশা ভোঁসলের মৃত্যুর আসল কারণ জানুন

মাল্টি-অর্গান ফেইলিওর' কী ? 92 বছর বয়সে কিংবদন্তি আশা ভোঁসলের মৃত্যুর আসল কারণ জানুন
ভারতের কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে 92 বছর বয়সে ‘মাল্টি-অর্গান ফেইলিওর’-এর ফলে মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : April 15, 2026 at 2:11 PM IST
ভারতের প্রখ্যাত এবং বলিউডের কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী, আশা ভোঁসলে আর আমাদের মাঝে নেই । একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে 92 বছর বয়সে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন । নিজের কণ্ঠের জাদুতে তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন অসংখ্য স্মরণীয় গান ৷ এমন সব সুর, যা আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে । হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সন্দেহে গায়িকাকে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল ৷ তবে পরবর্তীতে তাঁর নাতনি স্পষ্ট করে জানান মূলত বুকে সংক্রমণের কারণেই তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল ।
ওই হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, গায়িকার মৃত্যু হয়েছে শরীরের একাধিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে । এরফলে এখন মানুষের মনে একাধিক অঙ্গ বিকল হওয়া বা মাল্টিপল অর্গান ফেইলিওর-এর প্রকৃতি নিয়ে নানা প্রশ্ন জাগছে ৷ বিষয়টি আসলে কী, কোন কোন কারণে এর ঝুঁকি বাড়ে এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটি কেন বিশেষভাবে প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে ? আশা ভোঁসলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণটি অনুধাবনের লক্ষ্যে জেনে নেওয়া প্রয়োজন বিষয়টি সম্পর্কে ৷
বহু-অঙ্গ বিকলতা বা মাল্টিপল অর্গান ফেইলিওর কী ?
সহজ কথায়, এটি এমন একটি চিকিৎসাজনিত অবস্থা যেখানে কেবল একটি নয়, বরং শরীরের একাধিক অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ একই সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয় । চিকিৎসকরা ব্যাখ্যা করেন, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, যকৃৎ এবং ফুসফুস এই সবকটি অঙ্গই একে অপরের সঙ্গে আন্তঃসংযুক্ত ৷ তাই যখন এগুলির কোনও একটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন অন্য অঙ্গগুলিও প্রভাবিত হতে শুরু করে ।
গায়িকা আশা ভোঁসলের ক্ষেত্রেও একই রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল । তাঁর শরীরের বেশ কয়েকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একই সময়ে ঠিকমতো কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছিল । এমন পরিস্থিতিতে রোগীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখা চিকিৎসকদের জন্যও বেশ কঠিন হয়ে পড়ে ।
শরীরে এই অবস্থার ঝুঁকি কেন বৃদ্ধি পায় ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই সমস্যাটি সাধারণত হঠাৎ করে দেখা দেয় না, বরং এটি শরীরের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় । যেসব ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ কিংবা কোনও গুরুতর সংক্রমণে ভুগছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকির মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি থাকে । এই ধরনের পরিস্থিতিতে, দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ধকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে দুর্বল করে ফেলে ৷ যারফলে একপর্যায়ে সেগুলির কার্যক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লোপ পেতে পারে ।
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি কেন আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে ?
চিকিৎসকরা ব্যাখ্যা করেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের শক্তি এবং রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় । 90 বছর বয়সের পর, শরীর আর আগের মতো দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না । ফলে যদি কোনও গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়, তবে তা কাটিয়ে ওঠা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে । এই কারণেই, 92 বছর বয়সে এই ধরনের কোনও শারীরিক অবস্থা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে ।
এটি কি প্রতিরোধ করা সম্ভব ?
যদিও সব সময় এটিকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, তবুও এমন কিছু পদক্ষেপ রয়েছে যা ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে । এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সুষম খাদ্যাভ্যাস বজায় রাখা, দীর্ঘস্থায়ী রোগগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ কঠোরভাবে মেনে চলা । বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি যেন কোনওভাবেই অবহেলিত না হয় ।
এটি একটি মূল্যবান শিক্ষাও বটে ৷ যা আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের যত্ন নেওয়া কতটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে । এই ছোট ছোট সতর্কতামূলক পদক্ষেপগুলিই শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যতে আমাদের বড় ধরনের স্বাস্থ্য জটিলতা থেকে রক্ষা করতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11873179/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)