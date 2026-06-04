আম খেলে কি গ্যাস হয় ? অনেকেই জানেন না আসল কারণ

আম খেলে কি গ্যাস হয় ? অনেকেই জানেন না আসল কারণ
অনেকের ক্ষেত্রেই আম খাওয়ার কিছুক্ষণ পর পেটে গ্যাস ও পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে । জানুন আসল সত্য ৷
Published : June 4, 2026 at 12:38 PM IST
গ্রীষ্মকাল এবং আমের সম্পর্ক অনন্য । বাজারে যেই মুহূর্তে আম দেখা দিতে শুরু করে, মানুষের মুখে জল এসে যায় । কেউ কেউ টুকরো করে আম খেতে পছন্দ করেন, আবার কেউ কেউ সতেজকর আম-শেক পান করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন । তবে অনেকের মধ্যেই একটি সাধারণ অভিযোগও শোনা যায়: অনেকে বলেন আম খাওয়ার পর তাদের পেট ভারী হয়ে যায় কিংবা পেটে গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয় । এতে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই সামনে চলে আসে আম কি সত্যিই পেটে গ্যাস সৃষ্টি করে ?
আপনার মনেও যদি ঠিক এই প্রশ্নটিই ঘুরপাক খেতে থাকে, তবে এর সঠিক উত্তরটি জেনে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি । প্রকৃতপক্ষে, পেটের যেকোনও অস্বস্তির জন্যই আমকে দায়ী করাটা সব সময় যুক্তিসঙ্গত নয় । অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের খাদ্যাভ্যাস বিশেষ করে আমরা ঠিক কীভাবে আম খাচ্ছি—সেটিই এই ধরনের সমস্যার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় । এই বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া প্রয়োজন ৷
আম খেলে কি সত্যিই গ্যাস হয় ?
আম এমন কোনও ফল নয়, যা সাধারণত সবার ক্ষেত্রেই গ্যাস সৃষ্টির কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় । অধিকাংশ মানুষই কোনও সমস্যা ছাড়াই আম খেতে পারেন । তবে, কিছু মানুষের পাকস্থলী কিছুটা সংবেদনশীল হয়ে থাকে । এমন ব্যক্তিরা আম খাওয়ার পর পেট ফাঁপা বা গ্যাসের সমস্যায় ভুগতে পারেন ।
অতিরিক্ত আম খাওয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে: আম এতটাই সুস্বাদু, মানুষ প্রায়শই এক-দুটির পরিবর্তে তিন-চারটি আম খেয়ে ফেলে । ঠিক এখানেই সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে । যখন অতিরিক্ত পরিমাণে আম খাওয়া হয়, তখন তা হজম করার জন্য পাকস্থলীকে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় । এর ফলে পেটে গ্যাস, ভারী বোধ করা কিংবা পেটের অস্বস্তির মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।
আমের সঙ্গে কী খাচ্ছেন, সেটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে:
অনেকেই আম খাওয়ার ঠিক পরেই ঠান্ডা পানীয়, মিষ্টি খাবার কিংবা ভাজাভুজি খেয়ে থাকেন । এমনটা করলে হজম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে । এর ফলে যখন পেটে গ্যাস বা অস্বস্তি দেখা দেয়, তখন তার পুরো দোষটাই আমের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ৷ অথচ এর প্রকৃত কারণ হতে পারে খাবারের ভুল সংমিশ্রণ ।
যাদের এই সমস্যাগুলো রয়েছে, তাদের সতর্ক থাকা উচিত: আপনার যদি আগে থেকেই পেটে গ্যাস, বদহজম কিংবা পেট ফাঁপার মতো সমস্যা থেকে থাকে, তবে আম খাওয়ার সময় আপনার কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত । পরিমিত পরিমাণে আম খান এবং লক্ষ্য রাখুন শরীর তা কীভাবে হজম করছে ।
আম খাওয়ার সঠিক নিয়ম কী ?
আমের স্বাদ পুরোপুরি উপভোগ করতে চাইলে, তা পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন । বিশেষজ্ঞরা জানান, একবারে অতিরিক্ত পরিমাণে আম খাওয়া থেকে বিরত থাকুন । এছাড়া সারাদিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন ৷ এটি হজমশক্তি বাড়াতে এবং পেট হালকা রাখতে সহায়তা করে ।
আম খেলেই সবার পেটে গ্যাস হয় ৷ এমন দাবি করাটা পুরোপুরি সঠিক নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমস্যাগুলি তখনই দেখা দেয়, যখন অতিরিক্ত পরিমাণে আম খাওয়া হয় কিংবা যখন কারো হজমশক্তি আগে থেকেই দুর্বল থাকে । তাই, আম খাওয়া নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা বা ভীতি পোষণ করার কোনও প্রয়োজন নেই । কেবল একটু বিচার-বিবেচনা করে আম খান এবং গ্রীষ্মকালের এই সুস্বাদু ফলটি উপভোগ করুন ।
হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: আম পটাসিয়ামের একটি ভালো উৎস ৷ খনিজ যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ । পটাসিয়াম রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে ও হৃদরোগ প্রতিরোধেও কার্যকরী উপায় হতে পারে ।
পাচনতন্ত্র উন্নত করে: আম ফাইবারের একটি ভালো উৎস ৷ যা ভালো হজমের জন্য অপরিহার্য । ফাইবার পরিপাকতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো পেটের সমস্যা প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ।
ত্বকের ময়শ্চারাইজ করতে সাহায্য় করে: বিশেষজ্ঞরা জানান, তৈলাক্ত ত্বকের জন্য ভীষণভাবে উপকারী আম । নিয়মিত আমের পাল্প ত্বকে ব্যবহার করলে ত্বক ময়শ্চারাইজ রাখতে সাহায্য করে ।
ভালো ঘুম হতে সাহায্য় করে: পাকা আমে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ট্রিপটোফ্যান । আম খেয়ে ঘুম পাওয়ার অন্যতম কারণ এটি । কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ আম শরীরে ইনসুলিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য় করে । ফলে আম খেলে ভালো ঘুমও হয় ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10084975/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5452255/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)