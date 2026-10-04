সস্তার সানগ্লাস চোখের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কেনার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মনে রাখুন

সস্তার সানগ্লাস চোখের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, কেনার আগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মনে রাখুন
চোখ সুরক্ষিত রাখতে ইউভি (UV) সুরক্ষাযুক্ত ব্র্যান্ডের সানগ্লাস এবং এমন ফ্রেম বেছে নিন যা চোখকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে ৷
Published : October 4, 2026 at 9:00 AM IST
এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সানগ্লাস আপনার সাজপোশাকে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে ৷ তবে এর কাজ কেবল আকর্ষণীয় দেখানোতেই সীমাবদ্ধ নয় । গ্রীষ্মের তাপ ও ধুলোবালি থেকে বাঁচতে রাস্তার ধারের কোনও দোকান থেকে সস্তায় সানগ্লাস কিনলে তা হয়তো আপনার পকেটের জন্য সাশ্রয়ী হবে, কিন্তু এটি চোখের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
চোখের উপর সস্তা সানগ্লাসের ক্ষতিকর প্রভাব
গ্রীষ্মকালে 100-150 টাকায় বিক্রি হওয়া সানগ্লাসগুলি দেখতে আকর্ষণীয় মনে হলেও এগুলি চোখের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে । এর কারণ হল, এই সানগ্লাসগুলিতে অতিবেগুনি রশ্মি (UV) থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকে না, ফলে সূর্যের আলো সরাসরি চোখে পৌঁছয় । এর ফলে ছানি পড়া, ম্যাকুলার ডিজেনারেশন, রেটিনার ক্ষতি, চোখের উপর অতিরিক্ত চাপ, সংবেদনশীলতা এবং চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
সঠিক সানগ্লাস কীভাবে বেছে নেবেন ?
সঠিক সানগ্লাস নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন, যা নিচে তুলে ধরা হল:
ইউভি (UV) সুরক্ষা হল প্রধান শর্ত
সানগ্লাস কেনার সময় ইউভি সুরক্ষা বা অতিবেগুনি রশ্মি থেকে সুরক্ষার বিষয়টিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত । ক্ষতিকর রশ্মির কতটুকু অংশ এই চশমাটি আটকাতে পারে, তা জানতে এর লেবেল বা বিবরণী পরীক্ষা করে দেখুন । UV 400 রেটিং থাকার অর্থ হল, এটি সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে আপনার চোখকে কার্যকরভাবে সুরক্ষা দেবে ।
ফ্রেমের আকার: বিবেচনা করার মতো আরেকটি বিষয় হল ফ্রেমের আকার ৷ এমন ফ্রেম বেছে নিন যা কিছুটা বড় এবং চোখের চারপাশের অংশকে পুরোপুরি ঢেকে রাখে ।
লেন্সের রঙ: অনেকেই মনে করেন যে সানগ্লাসের লেন্স যত গাঢ় হবে, অতিবেগুনি (UV) রশ্মি থেকে সুরক্ষা তত ভালো পাওয়া যাবে । তবে বাস্তবে, বাদামী লেন্সের তুলনায় ধূসর রঙের লেন্স ক্ষতিকর রশ্মি থেকে অধিক সুরক্ষা প্রদান করে ।
ব্র্যান্ড ও গুণমান: আপনি যদি মনে করেন সস্তা সানগ্লাস (যার দাম প্রায় 100-150 টাকা) কিনে টাকা সাশ্রয় করছেন, তবে আপনি বড় ভুল করছেন । চোখের সুরক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করতে সবসময় ভালো মানের ব্র্যান্ডের সানগ্লাস কিনুন ।
মুখের গড়ন: সানগ্লাসের ফ্রেম যেমন চোখের জন্য পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে, তেমনি এটি আপনার মুখে কেমন মানাচ্ছে সেটিও বিবেচনা করা জরুরি । সুন্দর লুক বা চেহারার জন্য সঠিক মাপের ফ্রেম বেছে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)