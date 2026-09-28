শুধুমাত্র কুকুরের কামড় থেকেই নয়, এই প্রাণীগুলির থেকেও জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে

শুধুমাত্র কুকুরের কামড় থেকেই নয়, এই প্রাণীগুলির থেকেও জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে
World Rabies Day 2026: সাধারণত মানুষের ধারণা যে র্যাবিস বা জলাতঙ্ক কেবল কুকুরের কামড়ের মাধ্যমেই ছড়ায়, কিন্তু বিষয়টি আসলে তা নয় ।
Published : September 28, 2026 at 10:06 AM IST
র্যাবিস বা জলাতঙ্ক হল একটি মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রান্ত করে । তবে অনেকেই মনে করেন, র্যাবিসের ঝুঁকি কেবল কুকুরের কামড় থেকেই সৃষ্টি হয় । বাস্তবে কুকুর ছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রাণীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়াতে পারে বলে জানান বিশেষজ্ঞরা । সংক্রমিত প্রাণীর লালার মাধ্যমে সাধারণত কামড় বা আঁচড়ের মধ্য দিয়ে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে ।
তাই কোন কোন প্রাণীর মাধ্যমে এই রোগ ছড়াতে পারে, সে সম্পর্কে জানা জরুরি । এবারের বিশ্ব র্যাবিস দিবস (2026)-এর প্রেক্ষাপটে জেনে নিন এমন সব প্রাণীর কথা, যাদের কামড় বা আঁচড় থেকে র্যাবিস সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে ।
কুকুর ছাড়া যেসব প্রাণী থেকে জলাতঙ্ক ছড়ায়
বাদুড়: এদের মাধ্যমেও জলাতঙ্ক ছড়াতে পারে । বিশেষ করে, কোনও বাদুড় যদি আপনার ঘরে ঢুকে পড়ে বা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়, তবে খালি হাতে তা স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন । বাদুড়ের দাঁত খুব ছোট হয়, তাই কামড়ের দাগ সহজে চোখে পড়ে না ৷
বিড়াল: বিড়ালও জলাতঙ্কের বাহক হতে পারে । গৃহপালিত বিড়াল যদি টিকা না নেওয়া অবস্থায় বাইরের পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, তবে কামড় বা আঁচড়ের মাধ্যমে জলাতঙ্ক ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে । রাস্তার বিড়ালের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ।
বানর: বানরের কামড়ে কেবল জলাতঙ্ক নয়, বরং অন্যান্য সংক্রমণেরও ঝুঁকি থাকে ।
বন্য প্রাণী: এর মধ্যে বন্য কুকুর-জাতীয় প্রাণীও অন্তর্ভুক্ত, যাদের জলাতঙ্কের সম্ভাব্য বাহক হিসেবে বিবেচনা করা হয় । যদিও এরা সাধারণত মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলে, তবে কোনও সংক্রামিত প্রাণী যার আচরণ রোগের কারণে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে সেটি আক্রমণ করতে পারে ।
গরু ও ঘোড়া: যদিও সচরাচর এমনটি ঘটে না, তবুও শেয়াল বা র্যাকুনের মতো বন্য প্রাণীর কামড়ে গরু, মহিষ বা ঘোড়ার মতো বড় প্রাণীর জলাতঙ্ক হতে পারে । এসব প্রাণীর মধ্যে রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
কাঠবিড়ালি, ইঁদুর ও খরগোশ: এই ছোট প্রাণীগুলির মাধ্যমে জলাতঙ্ক ছড়ানোর ঝুঁকি অত্যন্ত কম বলে মনে করা হয় । তবে এদের মাধ্যমেও রোগটি ছড়াতে পারে । বিশেষ করে কোনও কাঠবিড়ালি বা ইঁদুর যদি আক্রমণাত্মক আচরণ করে এবং মানুষের প্রতি কোনও ভয় না দেখায়, তবে তা উদ্বেগের বিষয় । এমন কোনও প্রাণীর কামড় খেলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
কোনও প্রাণী কামড়ালে আপনার কী করা উচিত ?
সাবান ও জল দিয়ে অন্তত 15 মিনিট ধরে ক্ষতস্থানটি ধুয়ে ফেলুন । এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পদক্ষেপ, কারণ এর মাধ্যমে ভাইরাসটির কার্যকারিতা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব ।
একটি পরিষ্কার ব্যান্ডেজ দিয়ে ক্ষতস্থানটি ঢেকে রাখুন ।
অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । চিকিৎসক নির্ধারণ করবেন যে জলাতঙ্কের টিকা (রেবিস ভ্যাকসিন) প্রয়োজন কি না ।
সম্ভব হলে যে প্রাণীটি কামড়েছে তার ওপর নজর রাখুন, তবে প্রাণীটিকে নিজে ধরার চেষ্টা করবেন না ।
https://www.cdc.gov/rabies/about/index.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)