আপনি কি ছোট ছোট বিষয়ে অকারণে রেগে যান ? নিজেকে শান্ত ও ঠান্ডা রাখার এই উপায়গুলি জানুন

আপনি কি ছোট ছোট বিষয়ে অকারণে রেগে যান ? নিজেকে শান্ত ও ঠান্ডা রাখার এই উপায়গুলি জানুন
Published : January 30, 2026 at 8:52 PM IST
বসের তিরস্কার হোক বা বাড়িতে ঝগড়া হোক, অনেকেই ছোটখাটো বিষয়ে রেগে যান, যা চলমান কোনও কাজকেও নষ্ট করে দিতে পারে । কিন্তু আপনি কি জানেন রাগের এক মুহূর্তও কেবল আপনার পুরো দিনকেই নষ্ট করতে পারে না, বরং আপনার স্বাস্থ্য এবং ভাবমূর্তির উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে ৷
তাই সঠিক সময়ে আপনার রাগ নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, রাগ নিয়ন্ত্রণ করার কিছু সহজ উপায় সম্পর্কে যাতে আপনি একটি শান্ত দিন নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন ।
কথা বলার আগে ভাবুন: রাগে বলা কথাগুলি প্রায়শই ভুল হয়, যার জন্য আপনি পরে অনুতপ্ত হন । যদি আপনি কোনও কিছুর জন্য দ্রুত রেগে যান, তাহলে কথা বলার আগে কয়েক সেকেন্ড বিরতি নিন এবং তারপরে প্রতিক্রিয়া জানান । এটি আপনাকে সঠিক শব্দ চয়ন করতে এবং দ্বন্দ্ব এড়াতে সহায়তা করবে ।
ব্যায়াম: যখন আপনি রাগ অনুভব করেন, তখন শারীরিক কার্যকলাপ অবলম্বন করতে পারেন । যদি রাগ বৃদ্ধি পেতে অনুভব করেন, তাহলে তা নিয়ন্ত্রণ করুন এবং দ্রুত হাঁটা বা দৌড়াতে শুরু করুন । এটি চাপ কমায় এবং রাগ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ করে তোলে ।
কিছুক্ষণের জন্য আপনার অবস্থান পরিবর্তন করুন: যদি কিছু আপনাকে রাগান্বিত করে, তাহলে কিছুক্ষণের জন্য দূরে সরে যান । ঘর থেকে বের হওয়া বা হাঁটা তোমার মনকে শান্ত করে এবং তোমাকে স্পষ্টভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে । অল্প দূরত্ব প্রায়শই আবেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে ।
ইতিবাচক চিন্তা করা প্রয়োজন: রাগের সময় আমরা প্রায়শই নেতিবাচক চিন্তায় ডুবে যাই । নিজেকে বলা দরকার, এটাও কেটে যাবে অথবা শান্ত থাকা গুরুত্বপূর্ণ । ইতিবাচক চিন্তাভাবনা এবং আত্ম-অনুস্মারক রাগ কমাতে এবং পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করে ।
আপনার আবেগ লিখে রাখুন: কখনও কখনও আমরা যা অনুভব করি তা প্রকাশ করতে অক্ষম হই । এই পরিস্থিতিতে রাগ আরও বাড়তে পারে । অতএব, কাগজে বা নোটে তোমার আবেগ লিখে রাখা রাগ কমানোর একটি সহজ উপায় । এটি আপনার মনকে স্থিতিশীল করে এবং আপনাকে হালকা বোধ করে ।
সমস্যার সমাধান করুন: যদি আপনি সহজেই রেগে যান, তাহলে সমস্যার উপর মনোযোগ দেওয়ার পরিবর্তে সমাধান খুঁজে বের করুন । আপনার সঙ্গী কি প্রতি রাতে দেরিতে ডিনারে আসে ? রাতের খাবারের সময় দেরিতে নির্ধারণ করার চেষ্টা করুন । যদি আপনি কারও সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ না করেন, তাহলে তাদের থেকে নিজেকে দূরে রাখুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10243415/
