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জিভ ও নখের এই বিশেষ রঙ অ্যানিমিয়ার আসল সত্য প্রকাশ করতে পারে ? এখনই পরীক্ষা করে দেখুন

Anemia Tongue Symptoms: প্রায়শই ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট বা দ্রুত হৃদস্পন্দন শরীরে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়ার লক্ষণ হতে পারে ।

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অ্যানিমিয়ার কারণ ও লক্ষণ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : October 19, 2026 at 9:01 AM IST

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বর্তমানে অনেকেই সামান্য ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট বা দ্রুত হৃদস্পন্দনের মতো লক্ষণগুলিকে হৃদরোগ বলে ভুল করেন, অথচ এর প্রকৃত কারণ প্রায়শই শরীরে রক্তের অভাব বিশেষ করে রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া ।

রক্তস্বল্পতা একটি সাধারণ সমস্যা, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রে । সঠিক সময়ে লক্ষণগুলি শনাক্ত করা গেলে এর চিকিৎসা করা সহজ হয় । তাই রক্তস্বল্পতার লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানা এবং সময়মতো পরীক্ষা করানো অত্যন্ত জরুরি । এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য নিচে দেওয়া হল আসুন জেনে নেওয়া যাক ।

রক্তস্বল্পতার (অ্যানিমিয়া) লক্ষণসমূহ:

অবিরাম ক্লান্তি: সামান্য পরিশ্রমেই ক্লান্ত বোধ করা রক্তস্বল্পতার লক্ষণ হতে পারে ।

শ্বাসকষ্ট: সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় বা দ্রুত হাঁটার সময় দ্রুত শ্বাসকষ্ট হওয়া ।

দ্রুত হৃদস্পন্দন: অনেকে একে হৃদরোগ বলে ভুল করেন, তবে এটি অ্যানিমিয়ার লক্ষণও হতে পারে ।

ফ্যাকাশে ভাব: মুখমণ্ডল, ঠোঁট এবং চোখের নিচের অংশ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ।

মাথা ঘোরা: হঠাৎ উঠে দাঁড়ালে মাথা ঘোরা বা দুর্বল বোধ করা ।

হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া: শরীরে রক্তের অভাব থাকলে রক্ত ​​সঞ্চালন ব্যাহত হয় ।

রক্তস্বল্পতা শনাক্ত করার উপায়:

রক্ত পরীক্ষা (Hb টেস্ট): হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা রক্তস্বল্পতা শনাক্ত করার সবচেয়ে সহজ ও নির্ভুল পদ্ধতি ।

চোখ পরীক্ষা: নীচের চোখের পাতাটি টেনে দেখুন ৷ যদি তা ফ্যাকাশে বা সাদাটে দেখায়, তবে তা রক্তস্বল্পতার ইঙ্গিত হতে পারে ।

নখ পরীক্ষা: নখ খুব ফ্যাকাশে দেখান অথবা ভঙ্গুর হয়ে সহজে ভেঙে যাওয়া এর লক্ষণ হতে পারে ।

জিহ্বা পরীক্ষা: জিহ্বা খুব ফ্যাকাশে বা সাদাটে হয়ে যাওয়াও অ্যানিমিয়ার লক্ষণ হতে পারে ।

চুল পড়া: হঠাৎ অতিরিক্ত চুল পড়ার সঙ্গেও রক্তস্বল্পতার সম্পর্ক থাকতে পারে ।

রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধের উপায়

প্রতিদিন পালং শাক ও মেথি শাকের মতো সবুজ শাকসবজি খাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে গুড় এবং ভাজা ছোলা অত্যন্ত উপকারী ৷ এছাড়া প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডালিম, বিটরুট ও আপেলের মতো ফল অন্তর্ভুক্ত করুন । খাবার খাওয়ার ঠিক পরপরই চা বা কফি পান করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ এটি শরীরে আয়রন শোষণে বাধা দেয় ।

সম্ভব হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করুন । সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সময়মতো চিকিৎসার মাধ্যমে সহজেই রক্তস্বল্পতা কাটিয়ে ওঠা এবং শরীরকে সুস্থ রাখা সম্ভব ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12051798/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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TAGGED:

SYMPTOMS CAUSES AND TREATMENTS
HEALTH TIPS
রক্তস্বল্পতা
অ্যানিমিয়া
ANEMIA TONGUE SYMPTOMS

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