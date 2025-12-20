ETV Bharat / health

ভারী খাবারের পর চাপ লাগছে ? ঘরোয়া উপায়ে মেনে চলুন এই টিপস

পেটের সমস্যা যেমন গ্যাস, ডায়রিয়া, বদহজম, অথবা পেটে ব্যথা প্রায়শই খারাপ খাদ্যাভ্যাস, সংক্রমণ বা মানসিক চাপের কারণে হয় ।

ভারী খাবার খাওয়ার পর সমস্যার সমাধান (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 20, 2025 at 4:15 PM IST

ব্যস্ত জীবনযাত্রা, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ এবং দূষিত খাবার পেট খারাপের প্রধান কারণ । কখনও কখনও সংক্রমণ, অতিরিক্ত মশলাদার খাবার বা দুর্বল স্বাস্থ্যবিধি পেট ব্যথা, ডায়রিয়া, গ্যাস, বদহজম এবং পেট ফাঁপা হতে পারে ।

এমন সময়ে, ঘরোয়া প্রতিকার এবং প্রাকৃতিক প্রতিকার ওষুধের চেয়ে বেশি কার্যকর এবং নিরাপদ প্রমাণিত হয় । আয়ুর্বেদ পেট প্রশমিত করার জন্য অনেক সহজ প্রতিকার প্রদান করে, যা কেবল তাৎক্ষণিক উপশমই দেয় না বরং পাচনতন্ত্রকেও শক্তিশালী করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু ঘরোয়া প্রতিকার সম্পর্কে যা প্রাকৃতিকভাবে পেট খারাপের চিকিৎসা করতে পারে ।

মৌরি এবং চিনির মিছরির জল: এক চা চামচ মৌরি এবং সামান্য চিনির মিছরি জলে ফুটিয়ে ছেঁকে নিন এবং হালকা গরম হলে পান করুন । এতে গ্যাস, বুকজ্বালা এবং বদহজম থেকে তাৎক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায় ।

জিরে এবং সেলারি গুঁড়ো: জিরে এবং সেলারি বীজ ভাজা করে গুঁড়ো করে নিন । এই গুঁড়ো এক চিমটি বিটনুন এবং হালকা গরম জলের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে বদহজম এবং পেটের ব্যথা উপশম হয় ।

আদা এবং মধু: এক চা চামচ আদার রস এবং আধা চা চামচ মধু মিশিয়ে দিনে দু'বার খান । আদার প্রদাহ-বিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা হজমে সহায়তা করে ।

দই খাওয়া: দইতে উপস্থিত ভালো ব্যাকটেরিয়া (প্রোবায়োটিক) অন্ত্রকে সুস্থ রাখে এবং ডায়রিয়া বা পেটের অসুখের চিকিৎসায় কার্যকর ।

কলা এবং রক সল্ট: এক চিমটি রক সল্টের সঙ্গে একটি পাকা কলা মিশিয়ে খেলে ডায়রিয়া বন্ধ হয় এবং শরীরে ইলেক্ট্রোলাইট ভারসাম্য বজায় থাকে ।

হলুদ দুধ: ঘুমানোর আগে হাফ চা চামচ হলুদ মিশিয়ে হালকা গরম দুধ পান করুন । এটি পেটের প্রদাহ এবং সংক্রমণ কমায় ।

পুদিনা এবং লেবুর রস: পুদিনার রস, লেবুর রস এবং মধুর মিশ্রণ দিনে দু'বার খেলে পেট পরিষ্কার থাকে এবং গ্যাস প্রতিরোধ করে ।

ধনের জল: ভাজা ধনের বীজ সারারাত জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং সকালে ছেঁকে নেওয়ার পরে পান করুন । এতে পেটের জ্বালা এবং গ্যাস কমে ।

লেবু এবং বিটনুন: হালকা জলে লেবু এবং এক চিমটি কালো নুন মিশিয়ে পান করলে বদহজম, বমি বমি ভাব এবং পেট ভারী হওয়ার সমস্যা দূর হয় ।

এই ঘরোয়া প্রতিকারগুলি ব্যবহার করে, আপনি কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই স্বাভাবিকভাবেই পেটের অস্বস্তি থেকে মুক্তি পেতে পারেন । যদি লক্ষণগুলি অব্যাহত থাকে, তাহলে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

