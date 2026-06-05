কাজু, আমন্ড নাকি পিনাট— কোনটি সেরা নাট বাটার ? প্রতিদিন ব্যবহারে সেরা এটিই
টোস্ট থেকে শুরু করে স্মুদি আজকাল স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে নাট বাটার ।
Published : June 5, 2026 at 2:12 PM IST
ওজন কমানোর প্রচেষ্টার সময় মানুষ প্রায়শই চিনি, ভাজাপোড়া এবং জাঙ্ক ফুড এড়িয়ে চলেন । তবে স্বাস্থ্যকর জলখাবারের ক্ষেত্রে বর্তমানে 'পিনাট বাটার' (বাদাম থেকে তৈরি মাখন)-এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বাজারে ৷ কাজু বাদাম, আমন্ড (কাঠবাদাম) এবং চিনাবাদাম থেকে তৈরি বিভিন্ন ধরনের নাট বাটার পাওয়া যায় ৷ যার প্রতিটিই তার নিজস্ব পুষ্টিগুণ ও স্বাদের জন্য পরিচিত । তবুও, যারা ওজন কমাতে চাইছেন, তারা প্রায়শই ভাবেন যে এগুলির মধ্যে কোনটি সেরা এবং কোনটিতে ক্যালোরির পরিমাণ সবচেয়ে কম ?
সব ধরনের নাট বাটারে (বাদাম থেকে তৈরি মাখন) স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, প্রোটিন, ফাইবার এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থাকে । তবে এগুলির ক্যালোরি ও পুষ্টির মাত্রায় সামান্য পার্থক্য রয়েছে । এই পার্থক্যগুলির উপর ভিত্তি করেই ঠিক করা যায়, আপনার ফিটনেস বা শারীরিক গঠনের লক্ষ্যের জন্য কোনটি সবচেয়ে উপযুক্ত । আপনি যদি আপনার খাদ্যতালিকায় নাট বাটার অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভেবে থাকেন, তবে ওজন কমানোর জন্য কাজু, আমন্ড বা পিনাট বাটারের মধ্যে কোনটি সেরা পছন্দ ? তা আগে জেনে নেওয়া জরুরি ।
পিনাট বাটার: চিনাবাদাম থেকে তৈরি পিনাট বাটার হলো সবচেয়ে বেশি প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধরণ । এর স্বাদ কিছুটা নোনতা এবং বাদামের মতো । এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকায় এটি দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে সাহায্য করে । এটি সহজেই পাওয়া যায় এবং অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় এর দামও কম ।
আমন্ড বাটার: অনেকেই আমন্ড বাটারকে একটি প্রিমিয়াম বা উন্নত মানের বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করেন । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ই, ম্যাগনেসিয়াম এবং স্বাস্থ্যকর ফ্যাট বা চর্বি থাকে । পিনাট বাটারের তুলনায় এর স্বাদ কিছুটা মৃদু ও সমৃদ্ধ । খাদ্যের পুষ্টিগুণ বাড়াতে চাইলে এটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
ক্যাশু বাটার: ক্যাশু বাটারের গঠন অত্যন্ত মসৃণ ও ক্রিমি (creamy)। এর স্বাদ কিছুটা মিষ্টি হওয়ায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়ের কাছেই এটি বেশ জনপ্রিয় । এটি রুটির সঙ্গে, ডিপ (dip) হিসেবে কিংবা বিভিন্ন ডেজার্ট বা মিষ্টান্ন তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে ।
কোনটি সেরা ?
আপনি যদি বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার চান, তবে পিনাট বাটার একটি ভালো পছন্দ । আর যদি ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের ওপর গুরুত্ব দেন, তবে আমন্ড বাটার বেশি ভালো । তবে স্বাদ এবং ক্রিমি গঠনের কথা বিবেচনা করলে ক্যাশু বাটার আপনার বেশি পছন্দ হতে পারে । সাধারণত ক্যাশু বাটারে ক্যালোরির পরিমাণ সবচেয়ে কম থাকে । তবে একথাও সত্য যে, উচ্চ প্রোটিন উপাদানের কারণে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে পিনাট বাটারকেই প্রায়শই বেশি উপযোগী বলে মনে করা হয় ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11381714/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6573847/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11207051/