শরীরে এই লক্ষণ লক্ষ্য করলেই সাবধান হয়ে যান, লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে

শরীরে এই লক্ষণ লক্ষ্য করলেই সাবধান হয়ে যান, লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে
লিভার ক্যানসারের প্রাথমিক পর্যায়ে কোনও নির্দিষ্ট লক্ষণ দেখা যায় না, তবে রোগটি যত এগিয়ে যায়, শরীরে কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে ।
Published : November 25, 2025 at 2:50 PM IST
লিভার ক্যানসার একটি গুরুতর রোগ যার প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্তকরণ প্রয়োজন । যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে এর লক্ষণগুলি স্পষ্ট নয়, রোগটি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে ।
অনিয়মিত জীবনযাপন ও অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়া এখন প্রায় জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে । সম্প্রতি যে কয়েকটি ক্যানসারের দাপট গোটা বিশ্বে মাথা চাড়া দিচ্ছে তাঁর মধ্যে অন্যতম হল লিভারের ক্যানসার । বিশেষজ্ঞদের মতে, অস্বাস্থ্যকর ও অনিয়মিত জীবনযাপনই এই রোগের অন্যতম কারণ । এছাড়াও, হেপাটাইটিস বি এবং সি ভাইরাসে আক্রান্ত হলে বা অতিরিক্ত ওজন বাড়লে এই ক্যানসারের আশঙ্কা অনেকটা বেড়ে যায় ।
এই রোগের উপসর্গগুলি সঠিক সময়ে লক্ষ করলে রোগের ভয়াবহতা অনেকটাই এড়ানো যায় । চিকিৎসকদের কথায়, প্রাথমিক অবস্থায় উপসর্গ তেমন গুরুতর হয় না বলে অনেকেই সেগুলি এড়়িয়ে চলেন । এতেই বাড়ে বিপদ ।
যদি এই লক্ষণগুলি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায় তাহলে চিকিৎসা পদ্ধতিও সফলভাবে করা যায় । অতএব, লিভার ক্যানসারের লক্ষণগুলির প্রতি মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, লিভার ক্যানসার হলে শরীরে কী কী লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
ত্বকের রঙ পরিবর্তন: লিভারের ক্যানসারে আক্রান্ত হলে অনেকসময়ই ত্বকে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে । ত্বক হলুদ হয়ে যায় । এক্ষেত্রে দেরি না করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
পেটে ব্যথা এবং ফোলাভাব: লিভার ক্যানসারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল উপরের ডান পেটে ব্যথা । এই ব্যথা হালকা থেকে তীব্র পর্যন্ত হতে পারে । আপনার পেটে ফোলাভাব বা ভারী ভাবও অনুভব হতে পারে । কখনও কখনও পেট ফুলে যাওয়াও অনুভূত হতে পারে ।
হঠাৎ ওজন হ্রাস: হঠাৎ, অনিচ্ছাকৃত ওজন হ্রাস লিভার ক্যান্সারের একটি গুরুতর লক্ষণ হতে পারে । যদি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আপনার দ্রুত ওজন হ্রাস পায়, তবে এটি উদ্বেগের কারণ ।
খিদেমন্দা এবং বমি বমি ভাব: লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রায়শই ক্ষুধামন্দা অনুভব করেন । তারা খেতে চান না এবং বমি বমি ভাবের অভিযোগ করতে পারেন । মাঝে মাঝে বমিও হতে পারে ।
জন্ডিস: জন্ডিস হল লিভার ক্যানসারের একটি প্রধান লক্ষণ । এরফলে ত্বক, চোখের সাদা অংশ এবং নখ হলুদ হয়ে যা য়। এটি লিভারের ত্রুটির কারণে হয় ।
ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি এবং শরীরে দুর্বলতার অনুভূতিও লিভার ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে । বিশ্রামের পরেও এই ক্লান্তি দূর হয় না ।
মল এবং প্রস্রাবের পরিবর্তন: লিভার ক্যানসারে, মল হালকা বা খড়ি সাদা হতে পারে ৷ অন্যদিকে প্রস্রাব গাঢ় হলুদ বা চায়ের রঙের হতে পারে ।
জ্বর: কোনও আপাত কারণ ছাড়াই ক্রমাগত জ্বর থাকাও লিভার ক্যানসারের লক্ষণ হতে পারে ।
কখন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ?
আপনার যদি এই লক্ষণগুলির কোনওটি দেখা দেয়, তাহলে অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন । বিশেষ করে যদি আপনার ইতিমধ্যেই লিভার সিরোসিস, হেপাটাইটিস বি বা সি, অথবা লিভার ক্যানসারের পারিবারিক ইতিহাস থাকে ।
আপনার ঝুঁকি কমাতে কী করবেন ?
লিভার ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে, সম্পূর্ণরূপে অ্যালকোহল এড়িয়ে চলুন ৷ হেপাটাইটিস বি এর টিকা নিন ও স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখুন ৷ সুষম খাদ্য গ্রহণ করুন । মনে রাখা প্রয়োজন, লিভার ক্যানসারের চিকিৎসা যদি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে তবে তা আরও কার্যকর । তাই এই লক্ষণগুলি উপেক্ষা করবেন না এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে থাকুন ।
বিশেষজ্ঞদের কথায়, লিভার ক্যানসার এই ক্যানসারগুলির মধ্যে অন্যতম । এর উপসর্গ সহজে বোঝা যায় না বলে এটি আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সম্প্রতি দেখা গিয়েছে বিশ্বের মোট 46 টি দেশে ক্যানসারে মৃত্যুর ক্ষেত্রে লিভার ক্যানসারে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ।
https://www.nhs.uk/conditions/liver-cancer/symptoms/
https://www.cancer.gov/types/liver/what-is-liver-cancer
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত
- বাজার থেকে টাটকা ফল দেখতে ফ্রেস কিন্তু ক্ষতিকারক রাসায়নিকে ভরা, খাওয়ার আগে এভাবে পরিষ্কার করুন
- কোষ্ঠকাঠিন্যর সমস্যায় পাতে রাখুন এই খাবারগুলি, শরীরও থাকবে সুস্থ
- এই খাবার পেট ব্যথা ও অ্যাসিডিটির কারণ হতে পারে, আজই তালিকা থেকে বাদ দিন