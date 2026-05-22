সুরাপ্রেমীরা সাবধান ! সপ্তাহান্তে এই অভ্যাস গুরুতর 62 রোগকে ডেকে আনছে, গবেষণার নয়া তথ্য

সুরাপ্রেমীরা সাবধান ! সপ্তাহান্তে এই অভ্যাস গুরুতর 62 রোগকে ডেকে আনছে, গবেষণার নয়া তথ্য
স্বাস্থ্যের উপর অ্যালকোহলের অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে । এটি বহু ধরনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধি সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করে ।
Published : May 22, 2026 at 4:58 PM IST
বর্তমান সময়ে, মদ্যপান কেবল একটি আসক্তি হিসাবেই সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি এখন 'কুলনেস' বা আধুনিক আভিজাত্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছে । মদ্যপান যে যকৃতের (লিভারের) মারাত্মক ক্ষতি করে, সেই সম্পর্কে সবাই অবগত থাকলেও, সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় আরও উদ্বেগজনক একটি তথ্য উঠে এসেছে । এই গবেষণা অনুযায়ী, মদ্যপানের ফলে মানবদেহে 62 ধরনের ভিন্ন ভিন্ন শারীরিক ব্যাধি বা অসুস্থতা দেখা দেওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় ।
এই ব্যাধিগুলির তালিকায় ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে । মদ্যপান আমাদের শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপর যে ব্যাপক ও ধীরগতির ক্ষতিসাধন করে, এই গবেষণাটি তার একটি অকাট্য প্রমাণ হিসাবে কাজ করছে ।
গবেষকরা এমন পাঁচ ডজনেরও বেশি ব্যাধি শনাক্ত করেছেন ৷ যেগুলি একমাত্র মদ্যপানের কারণেই সৃষ্টি হয় । এই ব্যাধিগুলির আওতাভুক্ত রয়েছে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ, হৃদরোগ ও রক্তনালী-সংক্রান্ত অসুস্থতা, হজমজনিত সমস্যা এবং নানাবিধ ধরণের ক্যানসার । এই গবেষণাপত্রের অন্যতম লেখক ইয়ুর্গেন রেহম উল্লেখ করেন যে, চিহ্নিত এই 62টি রোগ ও ব্যাধির পিছনে অ্যালকোহলই হলো প্রধান অন্তর্নিহিত কারণ।
শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপর সরাসরি আঘাত:
এই গবেষণাপত্র অনুযায়ী, অ্যালকোহলের কারণে সরাসরি সৃষ্ট রোগসমূহ মূলত অসংক্রামক ব্যাধি এবং শারীরিক আঘাতের আওতাভুক্ত । অধিকন্তু, অ্যালকোহল সেবন অন্তঃক্ষরা ও বিপাকীয় ব্যাধি পাশাপাশি মানসিক ও আচরণগত ব্যাধির ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ।
মদ্যপান আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় ৷ যার ফলে সংক্রামক রোগগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করার শরীরের সক্ষমতা হ্রাস পায় । ফলে এটি ক্যানসার এবং বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে ।
মদ্যপানের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত রোগসমূহ: এছাড়াও, বিশ্বজুড়ে এমন আরও প্রায় 30টি রোগ রয়েছে ৷ যেগুলির ক্ষেত্রে মদ্যপান প্রত্যক্ষ ও প্রধান ভূমিকা পালন করে । এই রোগগুলির মধ্যে রয়েছে স্তন ক্যানসার-সহ এর বিভিন্ন ধরণ, হৃদরোগ, স্ট্রোক, ডায়াবেটিস এবং ডিমেনশিয়া যা একটি গুরুতর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ।
স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব: এই উদ্বেগজনক গবেষণার মাঝেও একটি আশাব্যঞ্জক ও ইতিবাচক সংবাদ রয়েছে । মদ্যপানজনিত এই রোগ ও ব্যাধিগুলির অগ্রগতিকে কেবল ধীরই করা যায় না, বরং তা থামিয়ে দেওয়া এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করাও সম্ভব ।
রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর মদ্যপানের ক্ষতিকর প্রভাব খুব দীর্ঘস্থায়ী হয় না । মদ্যপানের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে ৷ মাত্র কয়েক দিন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই শরীর তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করে । অন্য কথায়, কেউ যদি সঠিক সময়ে মদ্যপান থেকে বিরত থাকেন, তবে শরীর নিজেই নিজের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করে দেয় ।
https://www.health.harvard.edu/blog/alcohol-and-your-health-risks-benefits-and-controversies-202501273088
https://www.cdc.gov/alcohol/about-alcohol-use/index.html
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)