ফিরছে 2020 ! করোনার পর বাড়ছে আর এক বিপজ্জনক রোগ

যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বিপজ্জনকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে 'হোয়াইট প্লেগ'। ব্যাকটেরিয়াজনিত এই প্রাচীন সংক্রমণটি মূলত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে ৷

হোয়াইট প্লেগ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Health Team

Published : March 28, 2026 at 1:34 PM IST

বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আমরা বর্তমানে যাকে টিবি (Tuberculosis) বা যক্ষ্মা বলি, শত শত বছর আগে তা 'শ্বেত প্লেগ' (White Plague) নামে পরিচিত ছিল । এই রোগের শিকার ব্যক্তিরা অত্যন্ত ফ্যাকাশে ও দুর্বল হয়ে পড়তেন ঠিক এই কারণেই রোগটি এমন নাম পেয়েছিল । হোয়াইট প্লেগ হল একটি সংক্রামক ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ, যা মূলত ফুসফুসকে আক্রান্ত করে । চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হওয়া সত্ত্বেও, টিবি আজও বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ হিসেবেই রয়ে গিয়েছে । সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের 25টিরও বেশি অঙ্গরাজ্যে এই রোগটি আবারও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে । শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরেই প্রায় 1000 জন রোগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে । বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন যে, দীর্ঘমেয়াদি মৃত্যুর হারের বিচারে এই রোগটি এমনকি কোভিড-19-কেও ছাড়িয়ে যেতে পারে । এটি সেই একই রোগ, যা অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ ও আমেরিকার জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, "হোয়াইট প্লেগ" আসলে কী এবং এই নতুন হুমকিটি প্রকৃতপক্ষে কতটা গুরুতর ?

"হোয়াইট প্লেগ" (White Plague) কী ?

'হোয়াইট প্লেগ' কোনও নতুন রোগ নয় । বর্তমানে এটি টিবি (TB) বা যক্ষ্মা হিসাবে পরিচিত । টিবি একটি বায়ুবাহিত রোগ ৷ এটি একটি গুরুতর সংক্রামক অসুস্থতা যা বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । যখন ফুসফুসের টিবি-তে আক্রান্ত কোনও ব্যক্তি কাশি দেন, হাঁচি কিংবা কথা বলেন, তখন তাদের মুখ বা নাক থেকে ব্যাকটেরিয়াযুক্ত অতি ক্ষুদ্র কণা বাতাসে নির্গত হয় । এই সংক্রামক কণাগুলি নিঃশ্বাসের সাথে গ্রহণ করে যে কেউ টিবি-তে আক্রান্ত হতে পারেন ।

টিবি-র জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পরপরই সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন না; কারণ এই ব্যাকটেরিয়াগুলি শরীরের ভিতরে সুপ্ত অবস্থায় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারে । এরফলে দু'টি ভিন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়: 'ল্যাটেন্ট টিবি' (Latent TB)—যে অবস্থায় রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় না এবং সংক্রমণটি অন্যদের মধ্যে ছড়ায় না, এবং 'অ্যাক্টিভ টিবি' (Active TB) যা সংক্রামক প্রকৃতির, যার লক্ষণগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যা ফুসফুসকে আক্রান্ত করে। অ্যাক্টিভ টিবি-র সাধারণ লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে দীর্ঘস্থায়ী কাশি, বুকে ব্যথা, কাশির সাথে রক্ত ​​বা কফ বের হওয়া, জ্বর, রাতে ঘুমানোর সময় অতিরিক্ত ঘাম হওয়া, ওজন কমে যাওয়া এবং শারীরিক অবসাদ বা ক্লান্তি । নির্দিষ্ট কিছু জনগোষ্ঠী অন্যদের তুলনায় এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকেন (যেমন- যাঁদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল, যারা ডায়াবেটিস বা এইচআইভি/এইডস-এ ভুগছেন, এবং যাঁরা অত্যন্ত জনাকীর্ণ বা ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করেন )।

যুক্তরাষ্ট্রে টিবি আক্রান্তের সংখ্যা কেন বাড়ছে ?

যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের (CDC) সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, টিবি বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী সংক্রামক রোগ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই এটি এই অবস্থান ধরে রেখেছে এবং মৃত্যুর হারের দিক থেকে এটি কোভিড-19-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে । বর্তমানে, এই সুপ্রাচীন রোগটি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে উদ্বেগজনক হারে ছড়িয়ে পড়ছে । যুক্তরাষ্ট্রে টিবি আক্রান্তের সংখ্যায় হঠাৎ করেই এক বড় ধরনের উল্লম্ফন বা বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে ।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট-এর একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, যক্ষ্মা (TB)—যা ঐতিহাসিকভাবে হোয়াইট প্লেগ (White Plague) নামে পরিচিত—যুক্তরাষ্ট্রে আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে । যদিও যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় পর্যায়ে যক্ষ্মার হার বিশ্বজুড়েই অন্যতম সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে, তবুও 2020 সাল থেকে শনাক্তকৃত রোগীর সংখ্যায় ক্রমান্বত বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যাচ্ছে । এই আকস্মিক বৃদ্ধি গত তিন দশক (প্রায় 30 বছর) ধরে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যায় যে ধারাবাহিক হ্রাসের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তাকে উল্টে দিয়েছে ।

নিউ ইয়র্ক পোস্ট-এর তথ্যমতে, বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর প্রায় 16 লক্ষ মানুষ যক্ষ্মা (TB)-য় আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারান । এই সংখ্যাটি এইচআইভি বা এইডস এবং ম্যালেরিয়া এই দুটি রোগের সম্মিলিত মৃত্যুর সংখ্যাকেও ছাড়িয়ে যায় । যক্ষ্মার লক্ষণ এবং চিকিৎসা প্রসঙ্গে সিডিসি (CDC) জানিয়েছে যে, সক্রিয় যক্ষ্মার লক্ষণগুলি নির্ভর করে শরীরের ঠিক কোন অংশটি আক্রান্ত হয়েছে তার ওপর ।

যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে জ্বর, কাঁপুনি, রাতে ঘুমের মধ্যে ঘাম হওয়া, ওজন কমে যাওয়া, ক্লান্তি, শারীরিক দুর্বলতা এবং ক্ষুধামন্দা । যখন সংক্রমণটি ফুসফুসকে আক্রান্ত করে তখন লক্ষণগুলি ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা আরও তীব্র আকার ধারণ করে । আক্রান্ত ব্যক্তিরা দীর্ঘস্থায়ী কাশি এবং বুকে অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন; রোগের তীব্রতা বেশি হলে, কাশির সঙ্গে রক্ত ​​বা কফও বেরিয়ে আসতে পারে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)



