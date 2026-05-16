ইবোলা ভাইরাসে 80 জনের মৃত্যু ! স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তথ্য প্রকাশ

By ETV Bharat Health Team

Published : May 16, 2026 at 4:56 PM IST

Updated : May 16, 2026 at 5:04 PM IST

বিশ্ব যখন হান্টাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের মোকাবিলায় হিমশিম খাচ্ছে ঠিক তখনই ইবোলা ভাইরাসের একটি বড় ধরনের পুনরুত্থান দেখা দিয়েছে । জানা গিয়েছে, ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোতে (DRC) ইবোলার নতুন একটি প্রাদুর্ভাবে 80 জনের প্রাণহানি ঘটেছে ৷ দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রক গত শুক্রবার গভীর রাতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে ।

আফ্রিকা সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (Africa CDC)-এর তথ্য অনুযায়ী, উগান্ডা সীমান্তের অদূরে অবস্থিত প্রত্যন্ত ইতুড়ি প্রদেশে এই রোগটি শনাক্ত করা হয়েছে ৷ যেখানে কর্মকর্তারা 246টি সম্ভাব্য সংক্রমণের ঘটনা নথিভুক্ত করেছেন । শুক্রবার সংস্থাটি জানিয়েছে যে, আক্রান্ত ও মৃতের অধিকাংশ ঘটনাই মঙ্গওয়ালু, রুয়ামপারা এবং বুনিয়া স্বাস্থ্য অঞ্চলে ঘটেছে ।

সরকার জানিয়েছে যে, তারা তাদের 'জনস্বাস্থ্য জরুরি কার্যক্রম কেন্দ্র' (Public Health Emergency Operations Center) সক্রিয় করেছে ৷ রোগতাত্ত্বিক ও পরীক্ষাগারভিত্তিক নজরদারি জোরদার করেছে এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত সাড়া প্রদানকারী দলগুলিকে (response teams) ঘটনাস্থলে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে । ইবোলা ভাইরাস শরীরের বিভিন্ন তরল পদার্থের যার মধ্যে রক্ত, বমি এবং বীর্য অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এটি অত্যন্ত গুরুতর ৷ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । Africa CDC এই বিষয়টি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৷ বর্তমান প্রাদুর্ভাবটি প্রতিবেশী দেশ উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানের খুব কাছাকাছি এলাকায় দেখা দিয়েছে ।

বুনিয়া এবং রুয়ামপারা-র মতো আক্রান্ত এলাকাগুলিতে খনি-সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং মানুষের ব্যাপক চলাচলের কারণে রোগটি আরও ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে Africa CDC উদ্বিগ্ন । এই অঞ্চলগুলি উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদানের অত্যন্ত সন্নিকটে অবস্থিত । সংস্থাটির মতে, আক্রান্ত এলাকাগুলি এবং প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে মানুষের উল্লেখযোগ্য চলাচলের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে, দ্রুত আঞ্চলিক সমন্বয় স্থাপন করা এখন একান্ত অপরিহার্য ।

1976 সালে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গো এবং সুদানে রোগটি প্রথম শনাক্ত হওয়ার পর থেকে, DRC-তে এ পর্যন্ত ইবোলার 17টি পৃথক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে । 2018 থেকে 2020 সালের মধ্যে পূর্ব কঙ্গোতে ইবোলার যে প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল, তা ছিল এযাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী ৷ সেই প্রাদুর্ভাবে 2000-এরও বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছিল ।

ইবোলা ভাইরাস কী (What is the Ebola virus)?

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, ইবোলা হল একটি অত্যন্ত সংক্রামক এবং প্রাণঘাতী ভাইরাসজনিত রোগ ৷ যা 'ইবোলা হেমোরেজিক ফিভার' নামেও পরিচিত । এটি এমন একটি ভাইরাস সংক্রমণ যা রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে । আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের তরল পদার্থের সংস্পর্শের মাধ্যমে এই ভাইরাসটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । এর প্রাথমিক লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে হঠাৎ তীব্র জ্বর, পেশিতে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া এবং শরীরের অভ্যন্তরে বা বাইরে রক্তক্ষরণ । এটি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না, বরং আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, লালা, ঘাম, বমি, মূত্র এবং বীর্যের সরাসরি সংস্পর্শের মাধ্যমেই এটি সংক্রমিত হয় ।

ইবোলা একটি বিরল রোগ । তবে, 1976 সালে আফ্রিকার (বর্তমানে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র) বিশেষজ্ঞরা যখন Orthoebolavirus (যে ভাইরাসটি ইবোলা রোগের কারণ) শনাক্ত করেন, তখন থেকে নিয়মিত বিরতিতে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে আসছে । ইবোলার সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাবটি ঘটেছিল 2013 থেকে 2016 সালের মধ্যবর্তী সময়ে । বিশ্বজুড়ে মোট 28652 জন আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল এবং 10টি দেশে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে 11,325 জনের মৃত্যু হয়েছিল ।

ইবোলার প্রকারভেদ

ইবোলার চারটি স্বতন্ত্র ধরণ রয়েছে যা মানুষকে আক্রান্ত করে । বিশেষজ্ঞরা ইবোলা ছড়ানোর জন্য দায়ী ভাইরাসটির নামকরণ করেন সেই স্থানের নামানুসারে, যেখানে এটি সর্বপ্রথম শনাক্ত হয়েছিল (যদিও পরবর্তীকালে অন্য কোনও স্থানেও এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়ে থাকতে পারে)। লক্ষণ প্রকাশ করার ক্ষমতা এবং রোগের তীব্রতার দিক থেকে এই ভাইরাসগুলি একে অপরের চেয়ে ভিন্ন । এগুলোর মধ্যে রয়েছে...

বুন্দিবুগিও ইবোলাভাইরাস (বুন্দিবুগিও ভাইরাস): এটি বুন্দিবুগিও ভাইরাস রোগ (BDBV) সৃষ্টি করে । অন্যান্য ধরণের তুলনায়, এর কারণে মৃত্যুর সম্ভাবনা কম ।

সুদান ইবোলাভাইরাস (সুদান ভাইরাস): এটি সুদান ভাইরাস রোগ (SVD) সৃষ্টি করে । এটি অধিকতর বিপজ্জনক হতে পারে ।

তাই ফরেস্ট ইবোলাভাইরাস (তাই ফরেস্ট ভাইরাস): এটি তাই ফরেস্ট ভাইরাস রোগ (TAFV) সৃষ্টি করে । ইবোলা সংক্রমণের কারণগুলির মধ্যে এটিই সবচেয়ে বিরল ।

জাইরে ইবোলাভাইরাস (ইবোলা ভাইরাস): এটি ইবোলা ভাইরাস রোগ (EVD) সৃষ্টি করে । ইবোলা প্রাদুর্ভাব ও মৃত্যুর সবচেয়ে সাধারণ কারণ হল EVD ।

লক্ষণ ও কারণসমূহ:

ইবোলায় আক্রান্ত হলে কী ঘটে ?

সব ধরণের ইবোলার লক্ষণগুলি একই রকম হয়ে থাকে । লক্ষণগুলি বিভিন্ন ধাপে প্রকাশ পেতে পারে । প্রাথমিকভাবে, আপনি ফ্লু-সদৃশ কিছু লক্ষণ অনুভব করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে-

  • কাঁপুনি
  • তীব্র ক্লান্তি ও দুর্বলতা
  • জ্বর
  • ক্ষুধামন্দা
  • পেশিতে ব্যথা
  • তীব্র মাথাব্যথা
  • গলা ব্যথা

কয়েক দিন পর, ইবোলার গুরুতর লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পারে; এর মধ্যে রয়েছে:

  • কালো মল
  • রক্তপাত বা শরীরে কালশিটে দাগ পড়া
  • বিভ্রান্তি বা মানসিক অস্থিরতা
  • ডায়রিয়া
  • ত্বকে ফুসকুড়ি বা ত্বকের নিচে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ
  • লাল বা রক্তবর্ণ চোখ
  • বমি

ইবোলার পরবর্তী ধাপগুলো অত্যন্ত গুরুতর হতে পারে । এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে:

মস্তিষ্কের প্রদাহ বা ফুলে যাওয়া (এনসেফালাইটিস)

শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া (Organ failure)

সমগ্র শরীরে রক্তপ্রবাহের তীব্র ঘাটতি (শক)

ইবোলার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে কত সময় লাগে ?

উল্লেখ্য যে, সংক্রমণের পর দুই দিন থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে যেকোনও সময়ে ইবোলার লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে পারে ।

ইবোলা কীভাবে ছড়ায় ?

Orthoebolavirus সংক্রমিত প্রাণী ৷ যা একটি 'স্পিলওভার ইভেন্ট' বা প্রাণী থেকে মানুষের সংক্রমণের মাধ্যমে ঘটে ৷ অথবা মানুষের শরীরের তরল পদার্থের সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে । শরীরের তরল পদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

  • অ্যামনিওটিক তরল
  • স্তন্যদুগ্ধ
  • মূত্র
  • মল
  • বীর্য
  • লালা
  • ঘাম

ইবোলা ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছে এমন কোনও বস্তু কিংবা চিকিৎসাসামগ্রী থেকেও আপনি ইবোলায় আক্রান্ত হতে পারেন । এছাড়া সংক্রমিত প্রাণীর মাংস খাওয়ার মাধ্যমেও আপনি এই সংক্রমণে আক্রান্ত হতে পারেন ।

যৌন মিলনের মাধ্যমে কি ইবোলা ছড়াতে পারে ?

ইবোলায় আক্রান্ত কোনও ব্যক্তির বীর্যের সংস্পর্শে আসার ফলে যৌন মিলনের মাধ্যমে ইবোলা ছড়াতে পারে । নিম্নলিখিত উপায়ে ইবোলা সংক্রমিত হতে পারে:

পায়ুপথে যৌন মিলন (Anal sex)

মুখের মাধ্যমে যৌন মিলন (Oral sex)

যোনিপথে যৌন মিলন (Vaginal intercourse)

ইবোলা কি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় ?

না, ইবোলা বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায় না । এটি মূলত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমেই এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সংক্রমিত হয় । যখন কোনও ব্যক্তি ইবোলায় আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন কাশি বা হাঁচির সময় নির্গত ভারী ও আর্দ্র কণাগুলির (droplets) মধ্যে থাকা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে ৷ যদি এই কণাগুলি কোনও সুস্থ ব্যক্তির মুখ, নাক, চোখ কিংবা শরীরের কোনও খোলা ক্ষতের (ফাটা ত্বকের) সংস্পর্শে আসে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

Last Updated : May 16, 2026 at 5:04 PM IST

