7 ঘণ্টা 18 মিনিটের ঘুম সবচেয়ে ভালো ! কেন জানেন ? গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য

7 ঘণ্টা 18 মিনিটের ঘুম সবচেয়ে ভালো ! কেন জানেন ? গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য
ঘুমের সময়সূচী কি রক্তে শর্করার মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে ? গবেষণায় দেখা গিয়েছে, খুব কম বা বেশি ঘুমানো বিপাকের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলতে পারে ।
Published : March 9, 2026 at 10:31 AM IST
আজকাল, বেশিরভাগ মানুষ হয় খুব কম ঘুমান অথবা ছুটির দিনে বেশি ঘুমিয়ে তা পূরণ করার চেষ্টা করেন । কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে আপনার ঘুমের সময় সরাসরি আপনার রক্তে শর্করার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে ? সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এই বিষয়ে আকর্ষণীয় তথ্য প্রকাশিত হয়েছে । গবেষণা অনুসারে, ঘুমের সময়কাল শরীরের বিপাক এবং ইনসুলিন কীভাবে কাজ করে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত । বিজ্ঞানীরা বলছেন যে খুব কম বা খুব বেশি ঘুম কোনওটিই সঠিক নয় । আপনি যদি প্রতিদিন প্রায় 7 ঘণ্টা 18 মিনিট ঘুমান, তাহলে এটি আপনার রক্তে শর্করার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সেরা সময় হতে পারে ।জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এই গবেষণায় কী প্রকাশিত হয়েছে এবং রক্তে শর্করার সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক কী ?
7 ঘণ্টা 18 মিনিটের ঘুমকে কেন সর্বোত্তম বলে মনে করা হয় ?
একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, প্রতিদিন প্রায় 7 ঘণ্টা 18 মিনিট ঘুমানো রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হয় । এই গবেষণায় হাজার হাজার মানুষের ঘুমের ধরণ এবং রক্তে শর্করার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে । গবেষকরা জানান, ঘুম এবং রক্তে শর্করার মধ্যে একটি U-আকৃতির সম্পর্ক রয়েছে । এর অর্থ হল খুব কম এবং খুব বেশি ঘুম উভয়ই ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে পারে । তবে, প্রায় 7 ঘণ্টা 18 মিনিটের ঘুম এই ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে ।
ঘুমের অভাব কেন রক্তে শর্করার ক্ষতি করতে পারে ?
যদি একজন ব্যক্তি প্রতিদিন পর্যাপ্ত ঘুম না ঘুমান তাহলে এটি শরীরের হরমোন এবং বিপাকের উপর প্রভাব ফেলে । ঘুমের অভাব শরীরে স্ট্রেস হরমোন বৃদ্ধি করতে পারে, যা ইনসুলিনকে সঠিকভাবে কাজ করতে বাধা দিতে পারে । যখন এটি ঘটে, তখন শরীরে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়তে শুরু করে, ৷ধীরে ধীরে ইনসুলিন প্রতিরোধের ঝুঁকি বাড়ায় । এই পরিস্থিতি টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও বাড়াতে পারে ।
ঘুম এবং বিপাকের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে: বিজ্ঞানীরা জানান, ঘুম এবং বিপাকের মধ্যে দ্বিমুখী সম্পর্ক রয়েছে । কম ঘুম রক্তে শর্করার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ রক্তে শর্করার মাত্রা ঘুমের ধরণকেও ব্যাহত করতে পারে । এই কারণেই বিশেষজ্ঞরা নিয়মিত এবং সুষম ঘুমকে একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার একটি অপরিহার্য অংশ বলে মনে করেন । প্রতিদিন একই সময়ে ঘুমাতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠা, স্ক্রিন টাইম কমানো এবং পর্যাপ্ত ঘুম পাওয়াও রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ।
টাইপ 2 ডায়াবেটিস হল এমন একটি অবস্থা যেখানে আপনার শরীর ইনসুলিন সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না অথবা অগ্ন্যাশয় পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না ৷ যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায় । যদি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তাহলে এটি অন্ধত্ব, কিডনি ব্যর্থতা, হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক-সহ অন্যান্য কারণ হতে পারে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) জানিয়েছে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা 1990 সালে 20 কোটি থেকে বেড়ে 2022 সালে 83 কোটিতে পৌঁছেছে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)