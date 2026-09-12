জিমে যাওয়ার ঝামেলা নেই ! কোনও যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই ফিট থাকতে আজই হাঁটার পরিকল্পনা শুরু করুন

জিমে যাওয়ার ঝামেলা নেই ! কোনও যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই ফিট থাকতে আজই হাঁটার পরিকল্পনা শুরু করুন
জিমে না গিয়েও ফিট থাকার জন্য আপনি হাঁটার নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারেন ।
Published : September 12, 2026 at 10:28 AM IST
আজকাল অনেকেই মনে করেন যে ফিট ও আকর্ষণীয় দেখানোর একমাত্র উপায় হল জিমে যাওয়া, কঠোর শরীরচর্চা করা এবং ভারী ওজন তোলা । তবে বাস্তবতা আসলে এর ঠিক উল্টো । সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকার জন্য কোনও ব্যয়বহুল জিম মেম্বারশিপের প্রয়োজন নেই ।
দৈনন্দিন রুটিনে সঠিক উপায়ে হাঁটার অভ্যাস যুক্ত করাটা জিমে যাওয়ার মতোই কার্যকর হতে পারে । নিয়মিত হাঁটা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে, হৃদযন্ত্রকে শক্তিশালী করতে, শারীরিক সহনক্ষমতা বাড়াতে এবং মানসিক প্রশান্তি লাভে সহায়তা করে । জিমে না গিয়েও শরীরকে প্রাণবন্ত ও সচল রাখতে আপনি হাঁটার এই সাতটি বিশেষ পরিকল্পনা অনুসরণ করতে পারেন ।
দ্রুত হাঁটার মাধ্যমে দ্রুত ক্যালোরি ঝরান
দ্রুত হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে বিবেচিত হয় । প্রতিদিন 25 থেকে 30 মিনিট দ্রুত হাঁটলে শরীর থেকে দ্রুত ক্যালোরি খরচ হয় । এটি বিপাকক্রিয়া (মেটাবলিজম) উন্নত করার পাশাপাশি হৃদপিণ্ডকে শক্তিশালী করে এবং শারীরিক সহনক্ষমতা বৃদ্ধি করে ।
ইন্টারভাল ওয়াকিং' বা বিরতি-সহ হাঁটার মাধ্যমে শরীরকে সচল রাখুন
এই বিশেষ পদ্ধতিতে ধীর ও দ্রুত গতির মধ্যে অদলবদল করে হাঁটতে হয় । এর জন্য প্রথমে 2 মিনিট স্বাভাবিক গতিতে হাঁটুন এবং তারপর গতি বাড়িয়ে পরবর্তী 1 মিনিট দ্রুত পায়ে হাঁটুন । এই পুরো প্রক্রিয়াটি 20 থেকে 25 মিনিট ধরে একটানা চালিয়ে যান ৷
সকালের হাঁটার মাধ্যমে সারাদিনের জন্য শক্তি সঞ্চয় করুন
ভোরের নির্মল বাতাসে 30 থেকে 40 মিনিট হাঁটা শরীর ও মন উভয়ের জন্যই উপকারী । সকালে হাঁটলে শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় । এটি মনকে শান্ত রাখে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মে শক্তি জোগায় ।
'স্টেপ-কাউন্ট' বা পদক্ষেপ গুনে হাঁটার মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারণ করুন
এই পদ্ধতিতে আপনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট সংখ্যক পদক্ষেপ বা 'স্টেপ' হাঁটার লক্ষ্য ঠিক করেন । সুস্থ শরীরের জন্য প্রতিদিন 8000 থেকে 10000 পদক্ষেপ হাঁটা অত্যন্ত ভালো বলে মনে করা হয় । কত পদক্ষেপ হাঁটলেন তা ট্র্যাক করতে আপনার মোবাইল ফোন বা স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারেন ।
প্রকৃতির মাঝে হেঁটে মানসিক চাপ কমান
পার্ক, বাগান বা গাছপালাঘেরা কোনও প্রাকৃতিক পরিবেশে হাঁটা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ । সবুজের মাঝে 20 থেকে 30 মিনিট সময় কাটালে মানসিক চাপ কমে এবং মনে গভীর প্রশান্তি অনুভূত হয় ।
সন্ধ্যায় হাঁটার মাধ্যমে হজমশক্তি বাড়ান
সন্ধ্যাবেলা বিশেষ করে রাতের খাবারের পর হালকাভাবে হাঁটা পরিপাকতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত উপকারী । রাতের খাবারের পর মাত্র 10 থেকে 15 মিনিট হাঁটলে খাবার সহজে হজম হয় এবং শরীর অনেক হালকা অনুভূত হয় ।
ঢালু পথে বা সিঁড়িতে হেঁটে পেশি শক্তিশালী করুন
আপনার বাড়ির কাছে যদি সিঁড়ি বা ঢালু কোনও জায়গা থাকে, তবে সেখানে হাঁটলে আপনার ব্যায়াম আরও কার্যকর হয় । সামান্য ঢালু বা উঁচু পথে হাঁটলে পায়ের পেশি শক্তিশালী হয় এবং বেশি ক্যালোরি পোড়ানো সম্ভব হয় । ফিটনেস মানেই কেবল জিমে যাওয়া নয়, বরং সঠিক ও স্বাস্থ্যকর অভ্যাসকে জীবনের অংশ করে তোলা । হাঁটার এই সহজ পদ্ধতিগুলি আপনার দৈনন্দিন রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করে জিমে না গিয়েও আপনি সহজেই চমৎকার ফিটনেস অর্জন করতে পারেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10643563/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)